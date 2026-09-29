SmartTalks #130: Πέτρος Παυλίδης, Active Group – Τεχνολογία για συνεχή επιχειρησιακή λειτουργία!

Η συνεχής λειτουργία μεγάλων οργανισμών με πολλούς εργαζομένους και εγκαταστάσεις σε διαφορετικές περιοχές διαμορφώνει απαιτήσεις που καλύπτουν ολόκληρη την καθημερινή τεχνολογική τους υποστήριξη. Στο νέο επεισόδιο των SmartTalks, ο Πέτρος Παυλίδης, Commercial Director, αναλύει πώς η Active Computer Systems προσαρμόζει τις υπηρεσίες και την οργάνωσή της σε αυτές τις ανάγκες. Όπως επισημαίνει, οι πελάτες της χρειάζονται εξοπλισμό, υποδομές και υποστήριξη που τους επιτρέπουν να εργάζονται συνεχώς, στα κεντρικά τους γραφεία και σε απομακρυσμένα σημεία. Η συζήτηση συνδέει τις διαχειριζόμενες υπηρεσίες με τη συνεργασία με τη Samsung, τις επιλογές απόκτησης συσκευών και την εμπειρία από δημόσια έργα. Βασικό συμπέρασμα της τοποθέτησής του αποτελεί η σύνδεση της τεχνολογικής παροχής με τη συνέχεια της λειτουργίας, έως το επίπεδο κάθε χρήστη.

Η υποστήριξη μετά την πώληση αποκτά μεγαλύτερο εύρος καθώς οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται περισσότερους χρήστες, διαφορετικά συστήματα και μεταβαλλόμενες ανάγκες. Ο κ. Παυλίδης εξηγεί ότι ακόμη και μέσα στον ίδιο οργανισμό οι διευθύνσεις και τα τμήματα έχουν διαφορετικές τεχνολογικές απαιτήσεις, γεγονός που δυσκολεύει την αποκλειστικά εσωτερική εξυπηρέτησή τους. Η Active αναλαμβάνει υπηρεσίες διαχείρισης, καταγραφής βλαβών, εγγύησης και επισκευής, προσαρμόζοντας παράλληλα την υποστήριξη στις αλλαγές των πελατών της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οργανισμοί με δεκάδες ή εκατοντάδες γραφεία σε όλη την Ελλάδα, των οποίων το δίκτυο μεταβάλλεται συνεχώς. Για την κάλυψη αυτών των αναγκών, όπως αναφέρει, η εταιρεία οργανώνει το προσωπικό, τις υποδομές και τα εργαλεία της γύρω από την καθημερινή εξυπηρέτηση οργανισμών με μεγάλη γεωγραφική διασπορά.

Στα έργα μεγάλης κλίμακας, η οργάνωση της υλοποίησης συνδέεται άμεσα με τη δυνατότητα συντονισμού πολλών διαφορετικών σημείων. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, ο αρχικός σχεδιασμός χρειάζεται κατάλληλους ανθρώπους, εσωτερικές υποδομές και εργαλεία παρακολούθησης, ώστε να ελέγχεται ένα εγχείρημα που μπορεί να εκτείνεται σε όλη την Ελλάδα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στον έλεγχο του κόστους, καθώς οι δαπάνες για μεταφορές, εγκαταστάσεις και συνεργεία μεταβάλλονται συνεχώς. Ο ίδιος αναφέρεται στην εμπειρία της Active από σχολεία, δικαστήρια και νοσοκομεία, καθώς και στο προσωπικό και στο δίκτυο συνεργατών που υποστηρίζουν τέτοια έργα. Ως παράδειγμα παρουσιάζει ένα έργο εξοπλισμού στη δημόσια εκπαίδευση με τη Samsung, το οποίο διήρκεσε περίπου έναν χρόνο και απαίτησε συντονισμό, αξιοπιστία και συνεπείς χρόνους παράδοσης.

Στην εκπαίδευση, η παρακολούθηση της χρήσης προσφέρει, κατά τον κ. Παυλίδη, συγκεκριμένα στοιχεία για την αξιοποίηση του εξοπλισμού στην τάξη. Όπως εξηγεί, πληροφοριακό σύστημα συγκεντρώνει ανά σχολική μονάδα δεδομένα για τον διαθέσιμο εξοπλισμό, το στάδιο της σύμβασης, τη χρήση και το ποσοστό βλαβών. Τα στοιχεία επιτρέπουν στη διοίκηση του υπουργείου και στις εταιρείες που υλοποιούν τα έργα να παρακολουθούν την πορεία τους και την αφομοίωση των νέων συστημάτων από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Παράλληλα, αναφέρεται στις συνεχείς επιμορφώσεις και καταρτίσεις του υπουργείου, που στηρίζουν την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Στην ίδια διαδικασία εντάσσει την εξοικείωση νεότερων εκπαιδευτικών και μαθητών με τα ψηφιακά μέσα, περιγράφοντας τις διαδραστικές οθόνες ως παράδειγμα αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο παρακολουθείται το μάθημα.

Η επιλογή μεταξύ αγοράς εξοπλισμού και συσκευών ως υπηρεσίας εξετάζεται από τον ίδιο με οικονομικά και λειτουργικά κριτήρια. Το μοντέλο Device as a Service, που η εταιρεία ονομάζει Active 360, καλύπτει τόσο τον εξοπλισμό των χρηστών όσο και τα κεντρικά συστήματα και τις υποδομές των πελατών. Ο κ. Παυλίδης συνδέει την προσέγγιση με τη διάκριση μεταξύ κεφαλαιουχικών και λειτουργικών δαπανών, δίνοντας έμφαση στον προγραμματισμό των δαπανών σε ορίζοντα τριών, τεσσάρων ή ενδεχομένως πέντε ετών. Παράλληλα, υπογραμμίζει τη δυσκολία ενός εσωτερικού τμήματος πληροφορικής να διαχειρίζεται χιλιάδες χρήστες μαζί με εφαρμογές, δίκτυα και επικοινωνίες. Στην τοποθέτησή του, επομένως, η απόφαση συνδυάζει τον οικονομικό προγραμματισμό με τις πραγματικές δυνατότητες διαχείρισης του εξοπλισμού και υποστήριξης των ανθρώπων που τον χρησιμοποιούν.

Η συνεργασία με τη Samsung ανταποκρίνεται, όπως αναφέρει, στην ανάγκη των πελατών για διαχείριση στόλου συσκευών. Το εύρος της περιλαμβάνει οθόνες σήμανσης, φορητές συσκευές και ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν εξοπλισμό σε σταθερά και κινητά σημεία. Ο ίδιος εξηγεί ότι οι οργανισμοί δυσκολεύονται να διαχειριστούν μεγάλο αριθμό συσκευών, ενώ η περιοδική αντικατάσταση των κινητών προσθέτει απαιτήσεις στη διαδικασία. Αναφερόμενος σε κύκλους αλλαγής τριών έως τεσσάρων ετών, συνδέει τη διαχείριση με την εταιρική ευθύνη και με πρακτικές ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών. Έτσι, το πλαίσιο που περιγράφει καλύπτει την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, τη διαχείριση του εξοπλισμού κατά τη χρήση του και τη μέριμνα για τα υλικά των συσκευών όταν έρχεται η στιγμή της αντικατάστασής τους.

Η ασφάλεια στην εργασία συνδυάζεται, στην προσέγγιση που παρουσιάζει, με την ευκολία χρήσης των εταιρικών συσκευών. Όπως υπογραμμίζει, τα διαθέσιμα εργαλεία επιτρέπουν ασφαλή επικοινωνία, συνεργασία και διαμοιρασμό πληροφοριών, ενώ η Active έχει υλοποιήσει σχετικές λύσεις με τη Samsung σε πελάτες της. Στο μοντέλο συσκευών ως υπηρεσίας, η εταιρεία προσαρμόζει τις λύσεις μαζί με τον πελάτη, ενσωματώνοντας τα συστήματα ασφαλείας του στις υπηρεσίες και στα εργαλεία της. Ο ίδιος συνδέει την επόμενη φάση ανάπτυξης της Active με τη συνεχή υποστήριξη χρηστών, που θεωρεί ιδιαίτερα απαιτητική σε καταστήματα και εγκαταστάσεις με γεωγραφική διασπορά. Η κατεύθυνση που περιγράφει συγκεντρώνει τις υπηρεσίες και τις εσωτερικές οργανωτικές δομές στην καθημερινή λειτουργία των πελατών, από τις κεντρικές υποδομές έως τον εργαζόμενο.