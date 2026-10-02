Νέο πλαίσιο για FTTH με αλλαγές σε άδειες, τέλη και πρόσβαση σε υποδομές

Να επιταχύνει την ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών και να περιορίσει το κόστος των έργων επιχειρεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τις υποδομές gigabit, ανοίγοντας περισσότερο την πρόσβαση σε υφιστάμενες υποδομές και βάζοντας συγκεκριμένες προθεσμίες στην αδειοδότηση.

Το σχέδιο νόμου βρίσκεται σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έως τις 15 Οκτωβρίου 2026 και αφορά την εφαρμογή στην Ελλάδα του Κανονισμού (ΕΕ) 2024/1309, ο οποίος αντικαθιστά την Οδηγία 2014/61/ΕΕ. Η ισχύς του θα αρχίσει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ αρκετές από τις λεπτομέρειες εφαρμογής παραπέμπονται σε μεταγενέστερες αποφάσεις.

Για την ανάπτυξη οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home – FTTH), το νομοσχέδιο διατηρεί στο νέο πλαίσιο τη διαδικασία πρόσβασης των παρόχων στους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών. Ο πάροχος κοινοποιεί το αίτημά του στον διαχειριστή ή στον εκπρόσωπο της γενικής συνέλευσης και η εγκατάσταση μπορεί να προχωρήσει εφόσον μέσα σε έναν μήνα δεν γνωστοποιηθεί ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης για την απόρριψή της. Αν απαιτείται πρόσβαση σε ιδιωτική ιδιοκτησία, χρειάζεται η συναίνεση του ιδιοκτήτη.

Διευρύνεται ταυτόχρονα η δυνατότητα αξιοποίησης υποδομών που υπάρχουν ήδη. Μέσω του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης θα καταγράφονται σωληνώσεις, υποδομές ηλεκτρισμού, κολώνες, στάσεις λεωφορείων και φωτεινοί σηματοδότες που μπορούν να φιλοξενήσουν δίκτυα πολύ υψηλής χωρητικότητας ή τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Οι φορείς που τις ελέγχουν υποχρεούνται να ικανοποιούν τις εύλογες γραπτές αιτήσεις πρόσβασης με δίκαιους και εύλογους όρους, ενώ για τους φορείς του Δημοσίου οι όροι πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να περιοριστούν οι νέες εκσκαφές και να αξιοποιηθούν υποδομές που έχουν ήδη κατασκευαστεί. Όταν σε έργα που χρηματοδοτούνται πλήρως ή εν μέρει από το Δημόσιο προβλέπεται από τη μελέτη η κατασκευή ή μετατόπιση υποδομών φιλοξενίας τηλεπικοινωνιακών δικτύων, η σχετική πρόβλεψη πρέπει να γνωστοποιείται σε όλους τους παρόχους.

Οι άδειες για την ανάπτυξη δικτύων πολύ υψηλής χωρητικότητας θα πρέπει να εγκρίνονται ή να απορρίπτονται μέσα σε τέσσερις μήνες από την υποβολή πλήρους αίτησης. Αν η προθεσμία περάσει χωρίς απόφαση και δεν πρόκειται για δικαιώματα διέλευσης, η έγκριση θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί. Για τα δικαιώματα διέλευσης προβλέπεται διαδικασία επίλυσης διαφορών από την ΕΕΤΤ.

Περιορίζονται και οι επιβαρύνσεις που συνδέονται με την ανάπτυξη των δικτύων. Πέρα από τα τέλη διέλευσης και χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης, δεν προβλέπεται άλλο συναφές τέλος. Ειδικά προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι πάροχοι δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν άλλο τέλος, φόρο, εισφορά ή αποζημίωση για εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή ή αντικατάσταση των δικτύων τους.

Η ρύθμιση επιχειρεί να περιορίσει ένα πεδίο τριβής που έχει εμφανιστεί επανειλημμένα στην ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών, με δήμους και παρόχους να διαφωνούν κατά περίπτωση για τέλη και άλλες οικονομικές επιβαρύνσεις που συνδέονται με τις εργασίες.

Για τα νέα κτίρια και τις ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας, όταν η αίτηση οικοδομικής άδειας έχει υποβληθεί μετά τις 12 Φεβρουαρίου 2026, απαιτείται ενδοκτιριακή υποδομή έτοιμη για οπτικές ίνες και καλωδίωση έως τα σημεία τερματισμού. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ο πάροχος, ο εγκαταστάτης ή ο κατασκευαστής, κατά περίπτωση, πιστοποιεί τη συμμόρφωση της εγκατάστασης και παραδίδει τον σχετικό φάκελο στον ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή.

Οι πάροχοι που πραγματοποιούν εργασίες μέσα σε κτίρια υποχρεούνται να περιορίζουν την όχληση, να χρησιμοποιούν όπου είναι δυνατόν την υφιστάμενη υποδομή και να αποκαθιστούν πλήρως τυχόν ζημιές. Σε περίπτωση κακοτεχνιών ή παραβίασης των τεχνικών προδιαγραφών υπέχουν αστική ευθύνη έναντι των ιδιοκτητών.

Η ΕΕΤΤ αναλαμβάνει την επίλυση διαφορών και την επιβολή κυρώσεων. Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 1.000 έως 100.000 ευρώ ανά αυτοτελή παράβαση, ενώ προβλέπεται δυνατότητα αναστολής της άδειας έως ένα έτος. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο μπορεί να φθάσει τις 200.000 ευρώ.

Ωστόσο, μεγάλο μέρος του πλαισίου θα χρειαστεί περαιτέρω εξειδίκευση. Μόνο το άρθρο 12 προβλέπει 13 υπουργικές και κοινές υπουργικές αποφάσεις για ζητήματα που φτάνουν από τη λειτουργία του Ενιαίου Σημείου Πληροφόρησης και του Μητρώου Δικτύων έως την πρόσβαση στα κτίρια, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα δικαιώματα διέλευσης και τα έργα χαμηλής όχλησης, μεταθέτοντας σημαντικό μέρος της πρακτικής εφαρμογής του νόμου σε μεταγενέστερες κανονιστικές πράξεις.