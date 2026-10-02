ΟΤΕ, Nova ICT, κατασκευαστικές και εταιρείες πληροφορικής στον διαγωνισμό για τις 1.000 κάμερες

Στη φάση της αξιολόγησης περνά ο διαγωνισμός του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το δίκτυο των 1.000 καμερών καταγραφής παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές κατέθεσαν οι κοινοπραξίες ΟΤΕ – Τέρνα – Neurosoft, Aktor – Nova ICT, Amco – Indigital και QnR – Globiled. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 44,055 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η σύνθεση των υποψηφίων αντανακλά και το σύνθετο τεχνολογικό αντικείμενο. Το δίκτυο συνδυάζει τηλεπικοινωνιακές υποδομές, πληροφοριακά συστήματα, εξοπλισμό πεδίου και διασύνδεση με κεντρικά συστήματα του Δημοσίου. Στις τέσσερις κοινοπραξίες συμμετέχουν τηλεπικοινωνιακοί και ICT πάροχοι, εταιρείες πληροφορικής και κατασκευαστικοί όμιλοι, καλύπτοντας τόσο το ψηφιακό όσο και το κατασκευαστικό σκέλος.

Το αντικείμενο περιλαμβάνει ειδικότερα την προμήθεια, εγκατάσταση και διαμόρφωση 1.000 σταθερών συστημάτων καταγραφής παραβάσεων. Οι κάμερες θα μπορούν να εντοπίζουν παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, κίνηση σε λεωφορειολωρίδες, χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους.

Τα δεδομένα θα μεταδίδονται σε πραγματικό χρόνο και το δίκτυο θα συνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να υποστηρίζεται η αυτοματοποιημένη καταγραφή και διαχείριση των παραβάσεων.

Η σημερινή διαδικασία είναι η δεύτερη για το ίδιο αντικείμενο. Η πρώτη προκήρυξη, συνολικού προϋπολογισμού 88,11 εκατ. ευρώ λόγω της πρόβλεψης ισόποσου δικαιώματος προαίρεσης, ματαιώθηκε τον Μάιο μετά την υποβολή τριών προδικαστικών προσφυγών.

Στη νέα διακήρυξη το δικαίωμα προαίρεσης αφαιρέθηκε, ωστόσο ακολούθησαν νέες προσφυγές και προσωρινή αναστολή της διαδικασίας. Μετά την παραίτηση των προσφευγουσών εταιρειών, ο διαγωνισμός επανεκκίνησε και έφτασε τελικά στην κατάθεση των τεσσάρων προσφορών.

Ακολουθεί πλέον ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών, σε ένα έργο που αποτελεί βασικό μέρος του σχεδιασμού για την αυτοματοποιημένη καταγραφή παραβάσεων και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.