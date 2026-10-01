Η Κίνα ξεπερνά τις ΗΠΑ στην απασχόληση κορυφαίων ερευνητών AI

Η Κίνα ξεπέρασε τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τόπος εργασίας κορυφαίων ερευνητών τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με μελέτη της Carnegie China, καθώς περισσότεροι ερευνητές επιλέγουν να παραμείνουν στη χώρα για να αναπτύξουν την καριέρα τους. Στην πιο πρόσφατη περίοδο που εξετάζει η μελέτη, το 41% των ερευνητών του δείγματος εργαζόταν στην Κίνα, έναντι 34% στις ΗΠΑ, αντιστρέφοντας την εικόνα του 2022.

Τότε, οι ΗΠΑ συγκέντρωναν το 46% και η Κίνα το 27%. Οι ΗΠΑ, ωστόσο, διατηρούν την πρώτη θέση ως προορισμός για τους ερευνητές που επιλέγουν να εργαστούν στο εξωτερικό.

Περισσότεροι απόφοιτοι παραμένουν στην Κίνα

Η Κίνα διατηρεί επίσης την πρώτη θέση ως χώρα προπτυχιακών σπουδών των κορυφαίων ερευνητών AI που εξετάζει η έκθεση. Το 57% είχε αποκτήσει εκεί το προπτυχιακό του πτυχίο, ποσοστό αυξημένο κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες από το 2022. Το αντίστοιχο μερίδιο για τις Ηνωμένες Πολιτείες ανερχόταν σε 13%, με τη σύγκριση να αφορά τον τόπο σπουδών και όχι τον σημερινό τόπο εργασίας.

Αυξήθηκε και το ποσοστό των αποφοίτων κινεζικών ιδρυμάτων που εργάζονται στη χώρα. Το 69% των ερευνητών που ολοκλήρωσαν τις προπτυχιακές σπουδές τους στην Κίνα εργαζόταν εκεί, έναντι 57% το 2022. Η μελέτη εκτιμά ότι η αυξανόμενη παραμονή αυτών των ερευνητών συνδέεται πιθανότατα τόσο με τη διεύρυνση των εγχώριων ευκαιριών όσο και με τα εμπόδια εισόδου στις ΗΠΑ.

Ο Damien Ma, διευθυντής της Carnegie China και συντάκτης της έκθεσης, περιέγραψε σε συνέντευξή του έναν συνδυασμό παραγόντων που ωθούν τους ερευνητές μακριά από τις ΗΠΑ και τους προσελκύουν στην Κίνα. Κατά τον ίδιο, η χώρα έχει αναπτύξει έναν ισχυρό εγχώριο κλάδο AI, με εταιρείες όπως η DeepSeek και η Moonshot AI, ενώ οι αμοιβές έχουν πλέον φτάσει σε επίπεδα αρκετά κοντά σε εκείνα της Silicon Valley.

Η διαδρομή του Yang Zhilin, συνιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Moonshot AI, περιλαμβάνει σπουδές στις ΗΠΑ και επιστροφή στην Κίνα. Απέκτησε το διδακτορικό του στο Carnegie Mellon University πριν επιστρέψει στη χώρα, όπου συνίδρυσε την εταιρεία.

Το δείγμα και η έλξη των ΗΠΑ

Για τη μελέτη «Who’s ahead in the global AI talent race», οι συντάκτες Damien Ma και Yang Binyi ανέλυσαν 10.280 ερευνητές. Πρόκειται για περίπου το 40% των συγγραφέων εργασιών που έγιναν δεκτές στο Conference on Neural Information Processing Systems του 2025, ένα από τα κορυφαία συνέδρια μηχανικής μάθησης. Τα ποσοστά της έκθεσης προκύπτουν από αυτό το δείγμα.

Παρά την αυξανόμενη ελκυστικότητα της Κίνας, οι αμερικανικοί εργοδότες συνεχίζουν να προσελκύουν ερευνητές με κινεζικές προπτυχιακές σπουδές που αναζητούν ευκαιρίες στο εξωτερικό. Το μερίδιό τους μεταξύ των ερευνητών AI που εργάζονται στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες στην τελευταία περίοδο αναφοράς, όπως επισήμανε ο Ma. Η αύξηση αυτή συνυπάρχει με την ενίσχυση της παραμονής αποφοίτων στην Κίνα.

Περιορισμοί στη μετακίνηση και ενίσχυση του εγχώριου κλάδου AI

Η διασυνοριακή κινητικότητα συναντά περισσότερα εμπόδια, καθώς Ουάσιγκτον και Πεκίνο εντείνουν τους ελέγχους για τη μεταφορά τεχνολογίας και τους κινδύνους εθνικής ασφάλειας. Οι ΗΠΑ περιορίζουν εδώ και χρόνια τις θεωρήσεις εισόδου για ορισμένους Κινέζους μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές με δεσμούς προς ιδρύματα που συνδέονται με την κινεζική στρατηγική ενοποίησης του στρατιωτικού και του μη στρατιωτικού τομέα, επικαλούμενες ανησυχίες για τη μεταφορά τεχνολογίας και την πνευματική ιδιοκτησία.

Το Πεκίνο θέσπισε κανόνες που επιτρέπουν περιορισμούς εξόδου από τη χώρα για μήνες ή χρόνια σε Κινέζους πολίτες οι οποίοι παραβιάζουν ελέγχους εξαγωγών, όταν οι ενέργειές τους απειλούν την εθνική βιομηχανική ή τεχνολογική ασφάλεια. Οι κινεζικές τεχνολογικές εταιρείες εντείνουν τις προσπάθειες ενίσχυσης του εγχώριου κλάδου AI, καθώς αυστηροποιούνται οι αμερικανικοί έλεγχοι εξαγωγών προηγμένων τσιπ και εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Η Alibaba παρουσίασε ένα τσιπ AI που η ίδια χαρακτήρισε ως το ισχυρότερο της Κίνας, εντάσσοντάς το σε στρατηγική που καλύπτει ημιαγωγούς, κέντρα δεδομένων και τα μοντέλα Qwen. Έδωσε επίσης μια πρώτη εικόνα των σχεδίων της για εκπαίδευση του Qwen 5 με έως 10 τρισ. παραμέτρους, μέγεθος που αφορά την κλίμακα και την πολυπλοκότητα του μοντέλου.