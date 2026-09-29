Πώς διαμορφώνεται η κάλυψη 4G και 5G των Cosmote, Nova και Vodafone σύμφωνα με την nPerf

Σαφές προβάδισμα της Cosmote στο 5G και οριακές διαφορές μεταξύ των τριών παρόχων στο 4G καταγράφει η νέα μελέτη της nPerf για την κάλυψη των δικτύων κινητής στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας για την περίοδο από 1 Σεπτεμβρίου 2025 έως 31 Αυγούστου 2026, η Cosmote εμφανίζει την υψηλότερη συνολική επίδοση στο 5G, ενώ στο 4G η Nova καταγράφει οριακά τον υψηλότερο δείκτη κάλυψης, με τις αποκλίσεις από Cosmote και Vodafone να είναι πολύ μικρές.

Το βαρόμετρο βασίζεται σε πραγματικές μετρήσεις χρηστών της εφαρμογής nPerf σε συσκευές Android και όχι σε θεωρητικά μοντέλα κάλυψης των παρόχων. Οι μετρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες χρήσης, σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, καθώς και κατά τη μετακίνηση με αυτοκίνητο ή τρένο.

Στο 4G, η Nova καταγράφει δείκτη κάλυψης nPerf 95,93%, έναντι 95,66% της Cosmote και 95,64% της Vodafone. Σε επίπεδο γεωγραφικής κάλυψης, η Nova φθάνει το 94,20%, η Vodafone το 93,92% και η Cosmote το 93,56%. Στην κάλυψη πληθυσμού σε συνθήκες κινητικότητας, η Cosmote καταγράφει 97,75%, η Nova 97,66% και η Vodafone 97,36%.

Μεγαλύτερες είναι οι διαφορές στο 5G. Η Cosmote καταγράφει δείκτη κάλυψης nPerf 83,21%, έναντι 77,63% της Vodafone και 71,61% της Nova. Στη γεωγραφική κάλυψη, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 76,56%, 69,93% και 63,29%, ενώ στην κάλυψη πληθυσμού σε συνθήκες κινητικότητας διαμορφώνονται σε 89,86%, 85,33% και 79,92%.

Ο δείκτης κάλυψης nPerf προκύπτει από τον μέσο όρο της γεωγραφικής κάλυψης και της κάλυψης πληθυσμού σε συνθήκες κινητικότητας, με ίση στάθμιση. Η δεύτερη μέτρηση δεν αποτυπώνει το ποσοστό του συνολικού πληθυσμού που καλύπτεται, αλλά λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των διαφορετικών συσκευών nPerf που έχουν καταγραφεί σε κάθε περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο, μεγαλύτερη βαρύτητα αποκτούν οι περιοχές στις οποίες καταγράφεται περισσότερη πραγματική κίνηση χρηστών.

Σε περιφερειακό επίπεδο, η εικόνα δεν είναι ενιαία. Στην Αττική, η Vodafone εμφανίζει τον υψηλότερο δείκτη κάλυψης 5G με 92,19%, έναντι 90,14% της Cosmote και 85,17% της Nova.

Η Vodafone προηγείται και στη Μακεδονία και τη Θράκη, με δείκτη 82,51%, ενώ η Cosmote καταγράφει 78,20% και η Nova 64,56%. Στην Κρήτη, αντίθετα, η Cosmote εμφανίζει δείκτη 79,46%, η Nova 63,41% και η Vodafone 40,24%.

Στο Αιγαίο, η Cosmote καταγράφει δείκτη κάλυψης 5G 75,80%, η Nova 68,70% και η Vodafone 46,87%. Στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα, τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 83,86%, 78,98% και 70,85%.

Η nPerf επισημαίνει ότι στους δείκτες 5G συνυπολογίζονται όλες οι ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιεί κάθε πάροχος. Οι χαμηλότερες συχνότητες προσφέρουν μεγαλύτερη εμβέλεια, ενώ οι υψηλότερες μπορούν να υποστηρίξουν μεγαλύτερες ταχύτητες. Για τον λόγο αυτό, η εταιρεία σημειώνει ότι τα στοιχεία κάλυψης πρέπει να εξετάζονται παράλληλα με τις επιδόσεις των δικτύων ως προς την ταχύτητα.

Στη μεθοδολογία της, η nPerf διευκρινίζει επίσης ότι κάθε πάροχος αξιολογείται με βάση τις μετρήσεις που προέρχονται από τους δικούς του συνδρομητές. Ως αποτέλεσμα, το πεδίο αναφοράς δεν είναι απολύτως ίδιο για όλες τις εταιρείες, καθώς διαμορφώνεται από τις περιοχές στις οποίες έχουν κινηθεί οι χρήστες κάθε δικτύου.