ΗΠΑ και Κίνα συμφώνησαν σε κανάλι επικοινωνίας για περιστατικά ΤΝ

Οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν σε διμερή διάλογο για την τεχνητή νοημοσύνη και στη δημιουργία καναλιού επικοινωνίας για περιστατικά που σχετίζονται με την τεχνολογία, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Το κανάλι προορίζεται να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση σοβαρών περιστατικών, ενώ ο διάλογος θα καλύπτει τους κινδύνους και τα οφέλη των σχετικών τεχνολογιών.

Η συμφωνία περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα της συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τον πρόεδρο της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, κατά την επίσημη επίσκεψη του δεύτερου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η επόμενη ανταλλαγή απόψεων έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί έως τον Νοέμβριο του 2026.

Η ονομασία και η προετοιμασία του διαλόγου

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να χρησιμοποιούν τον όρο «υπερνοημοσύνη» -super intelligence» ή «SI»- για τις αναδυόμενες τεχνολογίες που αφορά η συμφωνία. Ο μηχανισμός ονομάζεται επισήμως «Διάλογος ΗΠΑ–Κίνας για την Υπερνοημοσύνη», με το αγγλικό ακρωνύμιο SI να περιλαμβάνεται στην ονομασία του.

Τα διεθνή μέσα συνδέουν την επιλογή της ονομασίας με την προτίμηση του Τραμπ στον συγκεκριμένο όρο. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει υποστηρίξει ότι προτεραιότητα στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης αποτελεί η επικράτηση έναντι της Κίνας. Η συμφωνία προβλέπει επικοινωνία μεταξύ των δύο χωρών γύρω από την ίδια τεχνολογία που βρίσκεται στο επίκεντρο του ανταγωνισμού τους.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, επικεντρώθηκε στη δημιουργία του καναλιού κατά τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις με Κινέζους αξιωματούχους πριν από τη σύνοδο των δύο ηγετών. Η διμερής επικοινωνία για περιστατικά αποτελεί χωριστή πρόβλεψη από τον διάλογο για τους κινδύνους και τα οφέλη, χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί οι λεπτομέρειες λειτουργίας της.

Οι αποφάσεις για εμπόριο και επενδύσεις

Η συμφωνία για την τεχνητή νοημοσύνη περιλαμβάνεται σε ευρύτερη δέσμη διμερών αποφάσεων. Οι δύο ηγέτες ενεργοποίησαν τους διακυβερνητικούς μηχανισμούς εμπορίου και επενδύσεων που είχαν προβλεφθεί στη σύνοδο του Μαΐου 2026 στο Πεκίνο. Οι χώρες συμφώνησαν επίσης να οικοδομήσουν σχέση στρατηγικής σταθερότητας με βάση τον σεβασμό, τη δικαιοσύνη και την αμοιβαιότητα.

Στο Συμβούλιο Εμπορίου επιτεύχθηκε συναίνεση επί συστάσεων για ευνοϊκότερη δασμολογική μεταχείριση μη ευαίσθητων αγαθών αξίας 30 δισ. δολαρίων προς κάθε κατεύθυνση. Δημιουργήθηκε ακόμη ομάδα εργασίας για τα εμπόδια πρόσβασης στην αγορά του αγροτικού τομέα. Το Συμβούλιο Επενδύσεων θα συζητά πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες και εμπόδια στις επενδύσεις, παρέχοντας οργανωμένο δίαυλο για την αντιμετώπιση επενδυτικών ζητημάτων με εμπορική σημασία.

Οι δύο πλευρές συνεχίζουν να εργάζονται και για τις αμερικανικές ανησυχίες σχετικά με ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα σπάνιων γαιών και άλλων κρίσιμων ορυκτών. Στόχος παραμένει η επαναφορά των αποστολών σε κατάλληλα επίπεδα.

Για την τεχνητή νοημοσύνη, η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου προβλέπει τη δημιουργία του καναλιού επικοινωνίας, χωρίς συγκεκριμένη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας. Παραμένουν αδιευκρίνιστα τόσο τα περιστατικά που θα δικαιολογούν τη χρήση του όσο και οι πληροφορίες που κάθε πλευρά θα κοινοποιεί στην άλλη.