Οι βασικοί άξονες συζήτησης της 20ης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψηφιακών Υπηρεσιών

Με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της ΕΕΤΤ, κ. Άκη Μαρκάτου, πραγματοποιήθηκε στις 24 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες η 20η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA Board). Κεντρικά θέματα της συζήτησης ήταν η ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο, η προστασία της ακεραιότητας των εκλογικών διαδικασιών και η αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA). Πριν την έναρξη των εργασιών του, το Συμβούλιο κράτησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος Προέδρου της ΕΕΤΤ, Καθηγ. Δ. Βαρουτά, ο οποίος υπήρξε ενεργό μέλος του.

Κατά τη συνεδρίαση, το Συμβούλιο χαιρέτισε την πρόταση EU Kids Act, την οποία παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 17 Σεπτεμβρίου 2026, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής, των εθνικών αρχών και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα προστασίας ανηλίκων στο ψηφιακό περιβάλλον. Το EU Kids Act προτείνει να προστεθούν πιο συγκεκριμένοι, ενιαίοι κανόνες στο υφιστάμενο πλαίσιο προστασίας των ανηλίκων. Για ορισμένες υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και διαμοιρασμού βίντεο που ενέχουν κινδύνους, προβλέπει ότι παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα μπορούν να έχουν δικό τους λογαριασμό, στις ηλικίες 13 και 14 ετών θα επιτρέπεται «περιορισμένος» λογαριασμός υπό γονική επίβλεψη, ενώ από την ηλικία των 15 ετών θα μπορεί να δημιουργείται ανεξάρτητος λογαριασμός. Η πρόταση προβλέπει επίσης αξιόπιστη επαλήθευση της ηλικίας με σεβασμό στην ιδιωτικότητα, ώστε η εφαρμογή των ορίων να μην βασίζεται στην ημερομηνία γέννησης που δηλώνει ο ίδιος ο χρήστης.

Πέρα από τα όρια ηλικίας, η πρόταση επιδιώκει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούν παιδιά. Σε αυτή την κατεύθυνση, περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για την προστασία τους από ανεπιθύμητες επαφές και λειτουργίες που επιδιώκουν να κρατούν αδιάκοπα την προσοχή τους, καθώς και εργαλεία που επιτρέπουν στους γονείς να διαχειρίζονται τη χρήση των υπηρεσιών.

Αναφορικά με τις εκλογές, το Συμβούλιο συζήτησε τον ρόλο του Κανονισμού DSA στην ενίσχυση της ακεραιότητας της διαδικτυακής ενημέρωσης ενόψει αρκετών εκλογικών αναμετρήσεων σε κράτη μέλη κατά το προσεχές διάστημα. Επίσης, χαιρέτισε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επικαιροποιήσει έως το τέλος του έτους τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές για τις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τις εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τις νέες μορφές διαδικτυακής χειραγώγησης. Παράλληλα, το Συμβούλιο υιοθέτησε επικαιροποιημένη εργαλειοθήκη για τους εθνικούς Συντονιστές Ψηφιακών Υπηρεσιών, με στόχο την καλύτερη εκτίμηση των κινδύνων πριν από τις εκλογές και την αποτελεσματικότερη συνεργασία με τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες και μηχανές αναζήτησης.

Το Συμβούλιο υιοθέτησε ακόμη καλές πρακτικές για την έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών από παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας, όταν ανακύπτουν υπόνοιες για ποινικά αδικήματα που απειλούν τη ζωή ή την ασφάλεια προσώπων. Παράλληλα, αναγνώρισε τον ρόλο των αξιόπιστων φορέων επισήμανσης (trusted flaggers) στον εντοπισμό παράνομου περιεχομένου και χαιρέτισε τις επικείμενες κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη λειτουργία του σχετικού μηχανισμού, με πρόβλεψη για την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και της πληροφόρησης.

Τέλος, το Συμβούλιο υιοθέτησε γνώμη για το σχέδιο δράσης που υπέβαλε η Temu και διατύπωσε τις απόψεις του σχετικά με τα προκαταρκτικά πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις υποθέσεις Meta και TikTok.

Η ΕΕΤΤ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών με την ιδιότητά της ως Συντονιστή Ψηφιακών Υπηρεσιών στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στη συνεργασία των αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή του Κανονισμού DSA.