Στα 134 εκατ. ευρώ έφτασαν οι επενδύσεις του Ομίλου ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες το εννεάμηνο του 2026, αυξημένες κατά 65,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η ΔΕΗ FiberGrid καλύπτει με οπτικές ίνες 2,3 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις έχοντας επεκτείνει το δίκτυό της κατά περίπου 60% σε ετήσια βάση.

Περί τα 1,5 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις είναι ήδη έτοιμα για την παροχή υπηρεσιών FTTH. Η ΔΕΗ διατηρεί τον στόχο επέκτασης της κάλυψης σε περισσότερα από 3,8 εκατ. έως το τέλος του 2028.

Το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2025 οι τηλεπικοινωνιακές επενδύσεις είχαν διαμορφωθεί σε 81 εκατ. ευρώ, δηλαδή 53 εκατ. ευρώ λιγότερα από φέτος. Για την ψηφιοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη διατέθηκαν 107 εκατ. ευρώ, έναντι 88 εκατ. ευρώ πέρυσι. Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου έφτασαν τα 2,6 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 34%.

Όπως είναι γνωστό η ΔΕΗ έχει υπογράψει από τον Σεπτέμβριο δεσμευτικό μνημόνιο συνεργασίας με την Amazon Web Services (AWS) για το μεγάλο κέντρο δεδομένων (data center) στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης.

Το έργο σχεδιάζεται με αρχική ισχύ ηλεκτρικής τροφοδοσίας 300 MW και δυνατότητα επέκτασης έως το 1 GW, εφόσον υπάρξει συμφωνία των δύο εταιρειών και πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Η ΔΕΗ θα διαθέσει την έκταση, θα κατασκευάσει τις κτιριακές και υποστηρικτικές ενεργειακές εγκαταστάσεις και θα εξασφαλίζει την ηλεκτροδότηση μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας ενέργειας από ΑΠΕ. Η AWS προβλέπεται να μισθώσει το κέντρο δεδομένων για 15 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, αναλαμβάνοντας την εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής.

Για την υλοποίηση της επένδυσης εκκρεμούν ακόμη ο έλεγχος δέουσας επιμέλειας, η διασφάλιση της σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο και η λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Κατά την τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, τοποθέτησε την ολοκλήρωση της οριστικής συμφωνίας με την AWS για την πρώτη φάση του έργου στο πρώτο τρίμηνο του 2027. Όπως είπε, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν ομαλά, με την αμερικανική εταιρεία να διατηρεί έως τα τέλη Μαΐου του 2027 δικαίωμα πρώτης επιλογής για τη δεύτερη φάση της επένδυσης. Εάν δεν το ασκήσει, η ΔΕΗ θα απευθυνθεί σε άλλους ενδιαφερόμενους. Ο ίδιος εμφανίστηκε, πάντως, αισιόδοξος ότι η AWS θα αξιοποιήσει το δικαίωμά της.

Η ΔΕΗ θεωρεί ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα κέντρα δεδομένων, που ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 11 Νοεμβρίου, ευνοεί το έργο της Κοζάνης. Για εγκαταστάσεις με μέγιστη ισχύ κατανάλωσης άνω των 200 MW προβλέπεται απόλυτη προτεραιότητα στην εξέταση των αιτημάτων σύνδεσης έναντι άλλων κέντρων δεδομένων. Προϋπόθεση είναι η ανάπτυξη νέας κατανεμόμενης ισχύος παραγωγής ή και αποθήκευσης που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 80% της μέγιστης ισχύος κατανάλωσης. Για τα συστήματα αποθήκευσης απαιτείται χωρητικότητα τουλάχιστον έξι ωρών στη μέγιστη ισχύ. Ξεχωριστά, προβλέπεται κάλυψη τουλάχιστον του 60% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από νέες ΑΠΕ. Το πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης εγγυητική επιστολή 200.000 ευρώ ανά MW, επιπλέον του κόστους σύνδεσης και ενίσχυσης του δικτύου που αναλαμβάνει ο επενδυτής.

Σε εκκρεμότητα παραμένει στο μεταξύ η οριστική συμφωνία μεταξύ ΔΕΗ και Vodafone Ελλάδας για τον συνδυασμό των δραστηριοτήτων της FiberGrid και της Fiber2All. Οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις σχετικές εργασίες μετά την υπογραφή μη δεσμευτικού πλαισίου βασικών όρων τον Ιούνιο, χωρίς να προσδιορίζεται χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης.