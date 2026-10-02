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Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου

Infocom Today #184: AI στο 47% των ελληνικών επιχειρήσεων, FTTH σε διαβούλευση!

infocomBy 1 Min Read Today
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Στο Youtube, αλλά και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες, είναι άμεσα διαθέσιμο το νέο επεισόδιο του Infocom Today, το 184ο κατά σειρά!

Σήμερα: AI στο 47% των ελληνικών επιχειρήσεων, FTTH σε διαβούλευση!

Το Infocom Today αποτελεί την τακτική σας ενημέρωση από την τεχνολογική αγορά, με την υπογραφή της δημοσιογραφικής ομάδας του Infocom.gr. Παρουσιάζει ο δημοσιογράφος, Χρήστος Κοτσακάς.

Το Infocom Today έρχεται με την υποστήριξη της Samsung και του Samsung Knox, μιας πλατφόρμας ασφάλειας που προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα. Μάθε περισσότερα στο samsung.com/gr/

Ακούστε και δείτε το, τόσο από τον παρακάτω player, στα Apple Podcasts, στο Spotify και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες!

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!

Infocom Today
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