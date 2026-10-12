Ευρώπη: Μη ελκυστική για επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες! [Weekly Telecom]

«Η Ευρώπη παραμένει μη ελκυστική για επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες». Ο Laszlo Toth, επικεφαλής για την Ευρώπη της GSMA, βλέπει επενδυτικό κενό 205 δισ. ευρώ στα ευρωπαϊκά δίκτυα κινητής την επόμενη δεκαετία. Ζητά συγκέντρωση εντός των αγορών, διαφορετική αδειοδότηση φάσματος και απλούστερους κανόνες. Επικαλείται ανάλυση που καταγράφει, από το 2015, 48% υψηλότερες επενδύσεις ως ποσοστό των εσόδων και ανά σύνδεση και 15% υψηλότερες ταχύτητες στις αγορές τριών παρόχων έναντι τεσσάρων. Συνδέει την υστέρηση στο αυτόνομο 5G με τις βιομηχανικές εφαρμογές και την AI και βλέπει στην ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, πιθανή ευκαιρία οριστικοποίησης της Πράξης για τα Ψηφιακά Δίκτυα. Διαβάστε την αποκλειστική συνέντευξη που μας έδωσε γιατί βγάζει πολλές και ενδιαφέρουσες ειδήσεις!

Από την άλλη, ο BEREC, το Σώμα Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, διατηρεί επιφυλάξεις για το επενδυτικό όφελος των συγχωνεύσεων. Καταγράφει προσιτές υπηρεσίες, πρόοδο στα δίκτυα και ανθεκτικούς παρόχους, αλλά υστέρηση στις ταχύτητες λήψης και αποκλίσεις μεταξύ χωρών. Παραθέτει ενδείξεις αυξήσεων τιμών από προηγούμενες συγχωνεύσεις και αβέβαια επενδυτικά οφέλη. Το 2024, η κάλυψη FTTP έφτασε το 69,2% των ευρωπαϊκών νοικοκυριών, έναντι ενεργών συνδέσεων στο 39,9%. Δίπλα στην υπόθεση των συγχωνεύσεων κρατάμε, λοιπόν, εκείνη της επόμενης μέρας για τον συνδρομητή: τι θα πληρώνει, ποια υπηρεσία θα αποκτά και ποιες επενδύσεις θα γίνουν για να καλύψουν τις ανάγκες του. Ίσως το τελευταίο να καθορίσει και την τελική επιλογή.

Διότι, δεν ξέρω αν το προσέξατε αλλά προκύπτει μία πολύ ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση: από τη μία, η GSMA ζητά μεγαλύτερη συγκέντρωση της αγοράς για να ενισχυθούν οι επενδύσεις· από την άλλη, ο BEREC αμφισβητεί αν οι συγχωνεύσεις εγγυώνται το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κάπου εδώ αν υπήρχε και ο Χότζας, θα έλεγε το περίφημο «και εσύ δίκιο έχεις!».

Στο επίκεντρο η εξυπηρέτηση του πολίτη!

Την πρακτική αξία των υποδομών περιγράφει, μιλώντας στα SmartTalks, ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με την προοπτική ενός προδραστικού Δημοσίου. Στόχος είναι η έγκαιρη ενημέρωση του πολίτη όταν ενδέχεται να δικαιούται παροχή, μέσα από σωστά μητρώα και διαλειτουργικότητα. Ο Προσωπικός Αριθμός συνδέεται με τη διόρθωση ασυμφωνιών και η AI με την υποστήριξη πολιτών και υπαλλήλων, με προϋποθέσεις την προστασία δεδομένων και την ασφαλή πρόσβαση. Όποιος έχει αναζητήσει το σωστό πιστοποιητικό για τη σωστή υπηρεσία καταλαβαίνει την πρακτική αξία αυτής της προοπτικής! Γιατί το ιδανικό δημόσιο δεν είναι εκείνο που σε οδηγεί «σωστά» στον λαβύρινθο. Είναι εκείνο που φροντίζει να μη χρειαστείς το λαβύρινθο!

Στην έκτακτη ανάγκη, η αναβάθμιση του Next Generation 112, που υλοποιήθηκε από την Κοινωνία της Πληροφορίας με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ στο «ΑΙΓΙΣ», συνδυάζει περισσότερα κανάλια επικοινωνίας, δεδομένα θέσης και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ υπηρεσιών, με έμφαση στη διαλειτουργικότητα και στην προσβασιμότητα. Η αξία της θα κριθεί στον συντονισμό της ανταπόκρισης. Όταν κάποιος ζητά βοήθεια, ο χρόνος που «γλιτώνει» ο χειριστής δεν αφορά τη λειτουργικότητα αφού μπορεί να είναι καθοριστικός για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Η ΔΕΗ απλώνει οπτικές ίνες και κοιτάζει την κινητή!

Πάνω από 1,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 70 περιοχές μπορούν να συνδεθούν άμεσα στη ΔΕΗ FiberGrid, με συνολικό αποτύπωμα άνω των 2,3 εκατ. ακινήτων. Η επέκταση του ΔΕΗ Fiber φέρνει την υπηρεσία σε Βόλο, Καλαμάτα, Λαμία και νέες περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης. Με €17,90 τον μήνα για 500 Mbps, δωρεάν εγκατάσταση και προαιρετική σταθερή τηλεφωνία, ο όμιλος ενισχύει τον ανταγωνισμό. Στόχος είναι τα 2 εκατ. ακίνητα έτοιμα για σύνδεση στο τέλος του 2026. Και όλα δείχνουν ότι θα τα καταφέρει!

Ανοιχτές παραμένουν οι διαπραγματεύσεις για την κοινή υποδομή με τη Vodafone. Το μη δεσμευτικό πλαίσιο προβλέπει συγχώνευση FiberGrid και Fiber2All σε εταιρεία χονδρικής με συμμετοχή 50%-50%, με εκκρεμείς ελέγχους, δεσμευτικές συμφωνίες και εγκρίσεις. Όπως είναι γνωστό η ΔΕΗ έχει γνωστοποιήσει στην ΕΕΤΤ και πρόθεση συμμετοχής σε διαδικασία διάθεσης φάσματος για 5G, γεγονός που θα λειτουργήσει ως accelerator για σημαντικές εξελίξεις στην αγορά. Αν η πρόθεση γίνει πράξη, η αγορά θα αποκτήσει έναν νέο παίκτη με ισχυρό αποτύπωμα στις υποδομές, ιδιόκτητο δίκτυο πωλήσεων και πολλές δυνατότητες για cross sales.

Στην ευρωπαϊκή συζήτηση, ο Stan Miller, CEO της United Group, στην οποία ανήκει η Nova, ζητά μεγαλύτερη προβλεψιμότητα για τις επενδύσεις: άδειες φάσματος χωρίς χρονικό περιορισμό, τεχνολογική ουδετερότητα, ενοποίηση και ευελιξία στις εξειδικευμένες υπηρεσίες. Για απομακρυσμένες περιοχές προκρίνει συνδυασμό τεχνολογιών, από σταθερή ασύρματη πρόσβαση έως δορυφορικές συνδέσεις. To μήνυμα προς τις Βρυξέλλες είναι σαφές: οι επενδύσεις χρειάζονται μακροπρόθεσμο ορίζοντα και όχι κανόνες που αλλάζουν πιο συχνά από τα επιχειρηματικά σχέδια!

Κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις: Η Dell’Oro καταγράφει ανάκαμψη περίπου 5% στις τηλεπικοινωνιακές δαπάνες στο πρώτο εξάμηνο του 2026, αλλά προβλέπει ετήσια σύνθετη αύξηση μόλις 0%-1% για το 2025–2030. Η έμφαση μεταφέρεται από την κάλυψη στη χωρητικότητα, στον εκσυγχρονισμό και στην αποδοτικότητα!

Στις μετρήσεις κινητής, η ελληνική πρωτιά στις δοκιμές 5G του nPerf αφορά τη συμμετοχή των δοκιμών σε δίκτυο 5G, μεταξύ πέντε χωρών με συγκρίσιμο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Το ελληνικό 37,9% προηγείται του πορτογαλικού 37,0% για τον Ιούλιο–Σεπτέμβριο 2026. Στις συσκευές, οι πάροχοι κέρδισαν μερίδιο μέσα στην πτώση: κατά την Counterpoint, οι ευρωπαϊκές πωλήσεις τους μειώθηκαν 4% στο δεύτερο τρίμηνο, έναντι 11% στην ανοικτή αγορά. Το μερίδιό τους ανέβηκε από 35% σε 36%, με την Apple πρώτη στο κανάλι. Οι δόσεις και οι λύσεις BNPL διευκολύνουν την αγορά ακριβότερων μοντέλων, ενώ η πίεση στις μνήμες βαραίνει κυρίως τα οικονομικά smartphones, εκεί δηλαδή που η τιμή είναι το βασικό κριτήριο. Όπως γνωρίζει κάθε έμπειρος manager, η καλύτερη επίδοση σημαίνει ενίοτε μικρότερη απώλεια! Και αυτό σε κάποιες περιπτώσεις είναι βασικός κανόνας στην τηλεπικοινωνιακή αγορά!

Το Διάστημα θέλει φάσμα, εργοστάσια και ανθρώπους!

Η Open Cosmos σχεδιάζει έως έναν δορυφόρο την ημέρα στην Ελλάδα, με νέες εγκαταστάσεις 4.000 τ.μ. και αύξηση προσωπικού από 40 σε 300 εργαζομένους έως το 2030. Ο γύρος χρηματοδότησης των 300 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε, με απροσδιόριστο ακόμη το ποσό για την ελληνική επέκταση. Ο Hyperion GR-1 έχει εκτοξευθεί, ενώ οι υπόλοιποι έξι μικροδορυφόροι βρίσκονται στα τελικά στάδια συναρμολόγησης ή είναι έτοιμοι για εκτόξευση. Τελικά δεν κοιτάμε απλά τ’ αστέρια. Θέλουμε να πάμε και εκεί…

Και αυτό βέβαια είναι κάτι που κάνουμε εδώ και 25 χρόνια! Συγκεκριμένα, τα 25 χρόνια της Hellas Sat συνδέουν τον HELLAS SAT 2 με τον σχεδιαζόμενο HELLAS SAT 5 και τη συμμετοχή στο GOVSATCOM. Η δεύτερη ημέρα του 3ου Space Symposium έφερε στο προσκήνιο την ασφάλεια, την ευρωπαϊκή αυτονομία, τα GOVSATCOM και IRIS², τις επικοινωνίες σε κρίσεις και τους κανόνες διαστημικής δραστηριότητας. Η προετοιμασία του Αδριανού Γολέμη, αστροναύτη της ESA, για μελλοντική αποστολή έδωσε μία ακόμη ενδιαφέρουσα διάσταση στη συζήτηση, μαζί βεβαίως με τις υποτροφίες σε φοιτητές του ΕΚΠΑ που τονίζουν ότι για την ανάπτυξη χρειάζεται και επένδυση στη νέα γενιά. Και αυτό ο Χριστόδουλος έχει αποδείξει ότι το ξέρει πολύ καλά!

Στις ΗΠΑ, η SpaceX συμφώνησε να αποκτήσει άδειες στα 800 MHz για το σχεδιαζόμενο Starlink Mobile, με συνδυασμό δορυφορικών και επίγειων υποδομών και στόχο την κάλυψη εσωτερικών χώρων. Η εξαγορά εκκρεμεί ενώπιον της FCC, η οποία ξεχωριστά ενέκρινε τον αστερισμό Gen2, επιτρέποντας την εκτόξευση 15.000 δορυφόρων. Βέβαια, η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι η δορυφορική επικοινωνία, με τις σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες, μόνο συμπληρωματικά θα μπορούσε να λειτουργήσει με τα επίγεια δίκτυα για την κάλυψη των αναγκών των χρηστών.

Οι ψηφιακές φιλοδοξίες περνούν από… την πρίζα!

Οι ψηφιακές φιλοδοξίες δεν κρίνονται μόνο από την τεχνολογία, αλλά από τις υποδομές που τις κάνουν εφικτές. Ας δούμε μερικά παραδείγματα:

Στο Κρυονέρι, το σχέδιο για data center της Καράτζη στα 39,1 MW περνά σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό έργων περίπου 32,5 εκατ. ευρώ. Προβλέπει συνεγκατάσταση εξοπλισμού πελατών και δυνατότητα υποστήριξης φορτίων AI, με την κατασκευή να εκτιμάται σε 18 μήνες. Ο Δήμος Διονύσου ζητά διερεύνηση της επάρκειας του ηλεκτρικού δικτύου και μέτρα για θόρυβο και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Η σύνδεση ενέργειας, υποδομών και γεωπολιτικής απασχολεί την πενταετή πρωτοβουλία Powering Forward των GMF και CSIS, που στηρίζει η ΔΕΗ, για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι προβλέψεις της DNV για τον εξηλεκτρισμό δίνουν τη διάσταση της ζήτησης: έως το 2040, τα data centers αναμένεται να αντιστοιχούν στο 18% της πρόσθετης ζήτησης ηλεκτρισμού και η φόρτιση οχημάτων στο 21%. Παρά τον ταχύτερο εξηλεκτρισμό, η έκθεση προβλέπει πορεία υπερθέρμανσης 2,3°C έως το 2100. Παραγωγή, δίκτυα, αποθήκευση και ευελιξία λειτουργούν συνδυαστικά. Όποιος σχεδιάζει servers και φορτιστές πρέπει να ρωτήσει έγκαιρα πόση ισχύ θα είναι διαθέσιμη και πότε.

Η ανθεκτικότητα απαιτεί συντονισμό πέρα από κάθε εγκατάσταση. Οι BCG και ICSI εκτιμούν κόστος 7–10 δισ. δολαρίων ετησίως από κλιματικές διακοπές στα λιμάνια. Ζητούν κοινό σχεδιασμό με μεταφορές, ενέργεια και γειτονικές κοινότητες, αξιοποιώντας αισθητήρες και ψηφιακά δίδυμα για καλύτερη προετοιμασία.

Στις μετακινήσεις, το Electric + Micro Mobility Forum (το οποίο μπορείτε πλέον να παρακολουθήσετε ολόκληρο στο YouTube) αποτύπωσε τον εξηλεκτρισμό διαφορετικών ταχυτήτων. Ο ΟΑΣΑ μίλησε για θετική εμπειρία από ηλεκτρικά λεωφορεία, ενώ ταξί και φορτηγά ανέδειξαν προβλήματα φόρτισης και χρηματοδότησης. Στο πρόγραμμα δημόσιων υποδομών, τα αιτήματα πληρωμής αφορούν 39 φορτιστές έναντι 1.187 εγκεκριμένων, σε διαφορετικά στάδια υλοποίησης. Για τα ταξί ανακοινώθηκε ενίσχυση 20.000 ευρώ ανά όχημα, με την πλατφόρμα σε προετοιμασία και την υποχρέωση αντικατάστασης παλαιών ταξί με ηλεκτρικά να έχει αναβληθεί μέχρι την έναρξη του νέου κύκλου ενίσχυσης. Στα πατίνια, προέχουν στάθμευση, ασφάλιση και προστασία πεζών. Η μετάβαση -στα ηλεκτρικά οχήματα- κρίνεται στην καθημερινή διαδρομή: μπορείς να την ολοκληρώσεις, να φορτίσεις και να επιστρέψεις με ασφάλεια και προβλέψιμο κόστος;

Η AI βρίσκει πελάτες και κεφάλαια, οι δεξιότητες ψάχνουν χώρο!

Η Εθνική έχει επενδύσει 1,3 δισ. ευρώ στην τεχνολογία την τελευταία πενταετία. Η Sofia διεκπεραιώνει το 25% των αιτημάτων εξυπηρέτησης από μη φυσικά κανάλια, με στόχο το 50% έως το τέλος του 2026. Πίσω της βρίσκονται ενοποιημένα συστήματα, δεδομένα και AI Hub άνω των 100 εργαζομένων, ενώ η τράπεζα σχεδιάζει υπηρεσίες AI προς επιχειρήσεις. Για τον πελάτη, η αυτοματοποίηση μετριέται στην ολοκληρωμένη υπόθεση και στον χρόνο που εξοικονομεί. Η συνομιλία με τη Sofia ανοίγει αυτή τη διαδρομή, αν και η πραγματική αξία της ΤΝ δεν κρίνεται από το πόσο ανθρώπινα μιλάει, αλλά από το πόσο αποτελεσματικά δουλεύει!

Στον επόμενο τεχνολογικό ορίζοντα, η Gartner προβλέπει κβαντικά έσοδα 1,1 δισ. δολαρίων το 2027, με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες πρώτες στις προβλεπόμενες δαπάνες την περίοδο 2028–2030. Εκτιμά, όμως, ότι πάνω από το 50% των σχετικών startups θα διακόψουν τη λειτουργία τους έως το 2030 λόγω ανεπαρκών εμπορικών εσόδων, αφού η μεγάλη απόσταση από την κβαντική θεωρία στην πράξη και εν προκειμένω στο ταμείο, θα τις εξαντλήσει.

Το Crunchbase καταγράφει ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις 25 δισ. δολαρίων στο τρίτο τρίμηνο, με 18,8 δισ. και μερίδιο 75% για την AI. Τέσσερις εταιρείες συγκέντρωσαν σχεδόν το 40%, ενώ τα πρώιμα στάδια έμειναν σταθερά ετησίως ◆ Στην Ελλάδα, το EnvolveXL επενδύει €62.500 σε πέντε ομάδες. Έως τρεις μπορούν, μετά την τελική αξιολόγηση, να εξασφαλίσουν πρόσθετες επενδύσεις συνολικά έως €200.000. Ο τέταρτος κύκλος ανοίγει για 20 startups, με αιτήσεις έως τις 15 Ιανουαρίου 2027.

Πάντως, η πρόσβαση στην τεχνολογία και στα οφέλη της παραμένει άνιση. Στην έρευνα της PwC Ελλάδας, με 801 εργαζομένους, οι πόροι κατάρτισης είναι προσβάσιμοι μόλις στο 41%, ενώ το 58% έχει αυτοπεποίθηση για μάθηση και μόνο το 6% αναφέρει επιβράβευση της αποτελεσματικής χρήσης AI ◆ Το Υπουργείο Εργασίας προωθεί όρια στην αλγοριθμική διαχείριση εργαζομένων, στο πλαίσιο ενσωμάτωσης της Οδηγίας για τις πλατφόρμες. Το υπό επεξεργασία σχέδιο προβλέπει ανθρώπινη εποπτεία κρίσιμων αποφάσεων, δικαίωμα εξήγησης και επανεξέτασης και προστασία ευαίσθητων δεδομένων.

Ποιος εποπτεύει την «υπερνοημοσύνη»;

Ο νομπελίστας Geoffrey Hinton και ερευνητές από OpenAI, Anthropic και Microsoft ζητούν κρατικό έλεγχο στην αυτοματοποίηση της έρευνας AI. Εξετάζουν την πιθανότητα η AI να επιταχύνει την ανάπτυξη διαδόχων της και προτείνουν ελεγκτές, αναφορά δεικτών και σχέδια έκτακτης ανάγκης. Η προετοιμασία πρέπει να προηγηθεί μιας πιθανής απότομης επιτάχυνσης. Η εποπτεία χρειάζεται χρόνο εκεί όπου η τεχνολογία υπόσχεται να τον συμπιέσει ◆ Στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη Super Intelligence Force, μετά τη συμφωνία αυτορρύθμισης με έξι εταιρείες, χωρίς λεπτομέρειες για την εποπτεία της. Κατόπιν χαρακτήρισε «εχθρό» όποιον επιμένει στον όρο AI, διατάσσοντας τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να χρησιμοποιούν «Super Intelligence» και «SI» στις επίσημες επικοινωνίες. Σε κάθε περίπτωση τέτοιες ενέργειες δεν οφείλονται στην. «υπερνοημοσύνη» του πλανητάρχη! Δεν είναι τυχαίο που κάποιοι αποδίδουν το “SI” ως “Stupid Intelligence”. Ήτοι – σε απλά ελληνικά – δουλειά δεν είχε ο διάολος…

Οι κίνδυνοι αγγίζουν και την πρόσβαση στην πληροφορία. Ο BEREC εξετάζει το νέο επίπεδο διαμεσολάβησης της AI στο διαδίκτυο: συγκέντρωση ισχύος, αδιαφανή επιλογή πληροφοριών και περιορισμό της επισκεψιμότητας των αρχικών πηγών. Η διαβούλευση για το σχέδιο έκθεσης τρέχει έως τις 11 Νοεμβρίου. Στους εφήβους, η OpenAI αναφέρει μέση χρήση κάτω των 15 λεπτών ημερησίως, ενώ η Common Sense Media εντόπισε καθυστερημένες ή ανύπαρκτες γονικές ειδοποιήσεις σε δοκιμές ευαίσθητων συνομιλιών, αξιολόγηση που η OpenAI αμφισβητεί ◆ Πάνω από 150 επικεφαλής δημοσίων υποθέσεων κατατάσσουν την κακή χρήση AI πρώτη απειλή για τη φήμη στον Reputation Risk Index. Οι δικλίδες προστασίας πρέπει να λειτουργούν όταν χρειάζονται.

Οι επιθέσεις τρέχουν, οι συνήθειες ακολουθούν!

Η Check Point Research κατέγραψε 2.162 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο, αυξημένες 30% ετησίως. Παγκοσμίως, ο μέσος όρος έφτασε τις 2.803, με άνοδο 48%, ενώ ένα στα 39 εταιρικά prompts GenAI παρουσίαζε υψηλό κίνδυνο διαρροής ευαίσθητων δεδομένων. Η ανάγκη πρόληψης φτάνει και στο εργαλείο που διευκολύνει τη δουλειά: μαζί με το αίτημα, μπορεί να πάρει πληροφορίες που χρειάζονται αυστηρότερο χειρισμό.

Η Microsoft καταγράφει επιτάχυνση των επιθέσεων με AI. Στα περιστατικά που εξετάζει, το phishing αντιστοιχούσε στο 23% της αρχικής πρόσβασης, από 7% το 2025. Ο διάμεσος χρόνος από την ανακάλυψη ευπάθειας έως την προετοιμασία της για επιθέσεις έχει πέσει αρκετά κάτω από τις 24 ώρες ◆ Το Ευρωβαρόμετρο καταγράφει χάσμα γνώσης και καθημερινής προστασίας: το 72% των εργαζομένων θεωρεί ότι αναγνωρίζει ύποπτα μηνύματα, αλλά μόνο το 54% ελέγχει τον αποστολέα πριν ανοίξει σύνδεσμο.

Παραγωγικότητα, χρέος και το κόστος της υπόσχεσης!

Στη βιομηχανία, ανακοινώθηκε ενεργειακή στήριξη εκτιμώμενου ύψους 95 εκατ. ευρώ. Ο ΣΕΒ ζητά επενδυτικά κίνητρα βάσει παραγωγικότητας και φορολογικές υπερεκπτώσεις για AI. Το κόστος ενέργειας συναντά το παραγωγικό μοντέλο ◆ Στην ΕΕ, οι επιχειρήσεις παρήγαγαν προστιθέμενη αξία 10,9 τρισ. ευρώ το 2024. Οι μεγάλες αποτελούσαν το 0,2% του συνόλου, αλλά παρήγαγαν το 49% της αξίας. Οι μικρότερες χρειάζονται εργαλεία αύξησης της παραγωγικότητας, αλλιώς τα κίνητρα συναντούν άνισες δυνατότητες αξιοποίησης.

Η Ελλάδα ανεβαίνει στην 61η θέση οικονομικής ελευθερίας, αλλά υποχωρεί στην 25η μεταξύ των 27 της ΕΕ, σε δείκτη με στοιχεία του 2024. Η βαθμολογία βελτιώνεται, άλλες χώρες στην ΕΕ κινούνται ταχύτερα ◆ Στον τουρισμό, το ΚΕΠΕ προτείνει στενότερη σύνδεση με την εγχώρια παραγωγή, ιδίως την αγροδιατροφή, καθώς οι εισαγωγές περιορίζουν την αξία που μένει στη χώρα. Περισσότερες αφίξεις μπορούν να φέρουν μεγέθυνση, χωρίς να εξασφαλίζουν αυτομάτως καλύτερη παραγωγικότητα και εργασία. Η επιτυχία θέλει δεύτερη ανάγνωση: πόση αξία δημιουργείται, πού μένει, ποιος συμμετέχει και κυρίως ποιος ωφελείται από αυτήν.

Το νομοσχέδιο για οφειλές και χρηματοπιστωτικές αλλαγές, που θα βρίσκεται σε διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου, προτείνει ανώτατη προκαταβολή 15% στις απευθείας διμερείς ρυθμίσεις, προστασία συνεπών οφειλετών και αυστηρότερη εποπτεία servicers. Περιλαμβάνει φορολόγηση υπεραξίας φυσικών προσώπων από μεταβίβαση κρυπτοστοιχείων με 10%, με απαλλαγή για υπεραξία έως 500 ευρώ ανά φορολογικό έτος, και υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή στις παραδόσεις αγαθών από courier, με εξαιρέσεις που θα καθοριστούν. Στο δημόσιο χρέος, η UNCTAD περιγράφει το κόστος για 51 αναπτυσσόμενες χώρες, με 3,7 δισ. κατοίκους, όπου οι τόκοι ξεπέρασαν τις δαπάνες υγείας ή εκπαίδευσης.

Στις επιχειρήσεις, η ανάλυση για το κόστος κάθε επιπλέον «ναι» στον πελάτη θυμίζει πώς οι εμπορικές εξαιρέσεις μεταφέρονται σε παραγωγή, λογιστήριο και παράδοση. Η προσαρμογή μπορεί να έχει στρατηγική αξία, αρκεί να γνωρίζουμε τις πρόσθετες απαιτήσεις της. Το BIZ & BUZZ συνδέει επενδύσεις, δεξιότητες και εκτέλεση: σύμφωνα με την Manpower, το 72% των βιομηχανικών επιχειρήσεων παγκοσμίως δυσκολεύεται να βρει εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ το 60% των εργαζομένων του κλάδου έμεινε χωρίς κατάρτιση το τελευταίο εξάμηνο. Πριν μεγαλώσει το σχέδιο, χρειάζεται να μεγαλώσει η δυνατότητα εκτέλεσης.

Να σας πούμε, πριν το κλείσιμο, πως μια μεγάλη πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου ετοιμάζει πρόγραμμα loyalty με δωρεάν συμμετοχή, πόντους από την πρώτη αγορά και προνόμια. Αναμείνατε στο πληκτρολόγιό σας! ◆ Σε κάθε περίπτωση δεν είναι τυχαίο που πανευρωπαϊκά το 60% του τζίρου στο e-commerce προκύπτει μέσα από τις πλατφόρμες ◆ Στις μετακινήσεις στελεχών, ο Αλμπέρτος Μπουρλάς, έπειτα από 6,5 χρόνια στη Microsoft και με τελευταίο αντικείμενο το τηλεπικοινωνιακό κανάλι στην EMEA, αναλαμβάνει SVP – Consumer Growth στην etisalat UAE, μετακομίζοντας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Στην ευθύνη του περνούν οι πωλήσεις και οι λειτουργίες καταναλωτών ◆ Στην ατζέντα των αλλαγών κρατάμε και την αποχώρηση του Παντελή Τζωρτζάκη, που βρίσκεται πλέον εκτός του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΚΑΚ ◆ Και επειδή είναι…αεικίνητος, αναμένουμε την επόμενη κίνηση του!

Τέλος, το Infocom Today #185 φέρνει μαζί δίκτυα και τραπεζική AI. Το κόστος κάθε «ναι» αφορά ολόκληρη τη συζήτηση, από τη συγχώνευση μέχρι την αυτοματοποιημένη εξυπηρέτηση. Η μεγαλύτερη κλίμακα χρειάζεται ανθρώπους που μπορούν να τη λειτουργήσουν, ενέργεια που μπορεί να τη στηρίξει και όρους που καταλαβαίνει ο πελάτης. Καλή ανάγνωση, καλή δύναμη και καλή εβδομάδα!

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