Έσοδα 1,1 δισ. δολαρίων από την κβαντική υπολογιστική το 2027

Τα παγκόσμια έσοδα από την κβαντική υπολογιστική αναμένεται να φτάσουν τα 1,1 δισ. δολάρια το 2027, σύμφωνα με την Gartner. Για το 2026, η εταιρεία προβλέπει έσοδα 869,9 εκατ. δολαρίων, αυξημένα κατά 22,9% σε ετήσια βάση.

Η Gartner θεωρεί ότι η αγορά έχει υπερβολικά πολλούς προμηθευτές σε σχέση με το σημερινό της μέγεθος και αναμένει συγκέντρωση στον κλάδο. Εκτιμά ότι, έως το 2030, η ανεπάρκεια εμπορικών εσόδων που να στηρίζουν βιώσιμη λειτουργία θα αναγκάσει πάνω από το 50% των startups κβαντικής υπολογιστικής να διακόψουν τη λειτουργία τους, καθώς η αγορά θα απορρίπτει τεχνολογικές προσεγγίσεις qubits που αδυνατούν να επιτύχουν κβαντική υπολογιστική με ανοχή σε σφάλματα (FTQC).

Από τον δημόσιο τομέα στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Ο δημόσιος τομέας προβλέπεται να παραμείνει ο μεγαλύτερος κλάδος ως προς τις δαπάνες για κβαντική υπολογιστική έως και το 2027. Η επιδίωξη των κρατών να αποκτήσουν τεχνολογική ηγεσία εκτιμάται ότι θα τροφοδοτήσει αυτή τη ζήτηση, με τις σχετικές δαπάνες να αναμένονται στα 245 εκατ. δολάρια το 2027, έναντι 219 εκατ. δολαρίων το 2026.

Από το 2028 έως το 2030, την πρώτη θέση αναμένεται να καταλάβει ο τραπεζικός, χρηματοοικονομικός και ασφαλιστικός κλάδος, που η Gartner περιγράφει με το ακρωνύμιο BFI. Για το 2028, οι δαπάνες του προβλέπονται στα 289 εκατ. δολάρια, έναντι 280 εκατ. δολαρίων για τον δημόσιο τομέα.

Η διαθεσιμότητα κεφαλαίων και οι μεγάλες δυνατότητες χρηματοοικονομικού αρμπιτράζ αναμένεται να στηρίξουν τις δαπάνες του BFI. Οι εφαρμογές περιλαμβάνουν τη βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων, τη μοντελοποίηση κινδύνων και τον εντοπισμό απάτης. Η επιχειρηματική αξία της τεχνολογίας και οι περιπτώσεις χρήσης εκτιμάται ότι θα διαφέρουν ανά κλάδο, όπως και η συμβολή των επιμέρους κλάδων στα έσοδα των προμηθευτών.

Τεχνολογική πρόοδος και πολυετής προετοιμασία

Ο Gaurav Gupta, αντιπρόεδρος και αναλυτής της Gartner, καθώς και επικεφαλής έρευνας της ομάδας της για τη δυναμική των αναδυόμενων αγορών, επισημαίνει ότι κράτη και επιχειρήσεις έχουν αυξήσει τις δαπάνες για την εξοικείωση με την κβαντική τεχνολογία, τις πατέντες, τις συνεργασίες και την πρώιμη διερεύνηση εφαρμογών. Η αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις, ωστόσο ο ίδιος εκτιμά ότι η πρόοδος στην ανάπτυξη αλγορίθμων, στις ταχύτητες των κβαντικών πυλών και στην κλιμάκωση δείχνει πως οι τεχνολογικές εξελίξεις προχωρούν ταχύτερα από ό,τι αναμενόταν αρχικά.

Κατά τον Gupta, έχει αρχίσει η πρώιμη περίοδος κβαντικού πλεονεκτήματος. Οι κβαντικοί επεξεργαστές ενδιάμεσης κλίμακας με θόρυβο διαθέτουν πλέον αρκετά qubits ώστε να εκτελούν ένα περιορισμένο σύνολο σύνθετων εργασιών, με αποτελεσματικότερη μείωση των σφαλμάτων.

Παρά την αναμενόμενη συγκέντρωση, διευθυντές πληροφορικής πραγματοποιούν αρχικές στρατηγικές επενδύσεις το 2026. Οι κβαντικές τεχνολογίες συνεχίζουν να εμφανίζουν πρώτες ενδείξεις πρακτικού επιχειρηματικού πλεονεκτήματος.

Πολλοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν την κβαντική υπολογιστική ως τεχνολογία με δυνητικά μετασχηματιστικό αντίκτυπο και αναπτύσσουν τεχνογνωσία και ετοιμότητα για να αποφύγουν την υστέρηση. Η κατεύθυνση που προτείνει ο Gupta στους διευθυντές πληροφορικής και στα στελέχη τεχνολογίας έχει πολυετή ορίζοντα: «Οι CIOs και οι επικεφαλής πληροφορικής θα πρέπει να αντιμετωπίζουν την πορεία τους στην κβαντική υπολογιστική ως πολυετή προσπάθεια, με στόχο την απόκτηση ανταγωνιστικού επιχειρηματικού πλεονεκτήματος έναντι των πλησιέστερων ανταγωνιστών τους».