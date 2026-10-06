Η Ελλάδα πρώτη στη συμμετοχή των δοκιμών 5G μεταξύ χωρών με συγκρίσιμο κατά κεφαλήν ΑΕΠ

Σύμφωνα με τα δεδομένα του nPerf, η Ελλάδα κατατάσσεται πρώτη στη συμμετοχή των δοκιμών 5G μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου 2026, μεταξύ των 5 πρώτων χωρών των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ κυμαίνεται μεταξύ 20.000 και 35.000 δολαρίων. Με 37,9% των δοκιμών της να πραγματοποιούνται σε αυτό το δίκτυο, προηγείται της Πορτογαλίας (37,0%), της Σαουδικής Αραβίας (27,4%) και της Πολωνίας (27,1%).

Ευρύτερη υιοθέτηση της 5G στην Ελλάδα

Η Ελλάδα παρουσιάζει έτσι το υψηλότερο ποσοστό συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας που δοκιμάστηκαν σε δίκτυο 5G σε αυτήν την ομάδα χωρών. Αυτή η τεχνολογία, η οποία επιτρέπει υψηλότερους ρυθμούς λήψης (download) και αποστολής (upload) καθώς και μειωμένη καθυστέρηση, γίνεται ολοένα και πιο προσιτή στους χρήστες.

Σημαντικές διαφορές μεταξύ των χωρών

Οι διαφορές είναι εμφανείς: η Ελλάδα και η Πορτογαλία, με 37,9% και 37,0% αντίστοιχα στη συμμετοχή των δοκιμών 5G, ξεχωρίζουν σαφώς από τη Ρουμανία, η οποία κλείνει αυτήν την κατάταξη με 23,0%. Αυτά τα στοιχεία απεικονίζουν άνιση υιοθέτηση της 5G μεταξύ των χωρών.