Ο Τραμπ χαρακτηρίζει «εχθρούς» όσους επιμένουν στον όρο «τεχνητή νοημοσύνη»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε «εχθρό» του Λευκού Οίκου όποιον χρησιμοποιεί τον όρο «τεχνητή νοημοσύνη» αντί του «super intelligence» (υπερνοημοσύνη), κλιμακώνοντας την προσπάθειά του να αλλάξει την ονομασία της τεχνολογίας. Η ανάρτησή του στο Truth Social την Πέμπτη ασκεί πίεση πέρα από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, στις οποίες έχει ήδη δοθεί εντολή να αντικαταστήσουν τα «Artificial Intelligence» και «AI» με τα «Super Intelligence» και «SI» στις επίσημες επικοινωνίες τους.

Η εντολή περιλαμβάνεται σε εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε μετά από συνάντηση με στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας στα τέλη Σεπτεμβρίου και περιορίζεται από όσα επιτρέπει ο νόμος. Το πεδίο εφαρμογής του αφορά το ομοσπονδιακό Δημόσιο, ενώ οι εταιρείες του ιδιωτικού τομέα παραμένουν εκτός. Οι αντιδράσεις τους διαφέρουν: ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX, Έλον Μασκ, ανακοίνωσε πρόθεση μετονομασίας της μονάδας τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, ενώ η OpenAI διατηρεί την επωνυμία της.

Η εντολή και τα όρια εφαρμογής

Το διάταγμα ζητεί από τα ομοσπονδιακά υπουργεία και τις υπηρεσίες να χρησιμοποιούν τη νέα ορολογία στην επίσημη αλληλογραφία, στις δημόσιες επικοινωνίες, στους ιστοτόπους και σε άλλες επίσημες μορφές επικοινωνίας, στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος. Σύμφωνα με το Business Insider, ο Λευκός Οίκος στερείται της νομικής εξουσίας να επιβάλει αντίστοιχη αλλαγή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις όπως η OpenAI.

Ο Τραμπ συνδέει την επιλογή του με τη λέξη «artificial», υποστηρίζοντας ότι παραπέμπει σε κάτι ψεύτικο. Στην ανάρτησή του παρουσίασε το «Super Intelligence» ως ευρέως αποδεκτό και ακριβέστερο όρο, αποδίδοντας τον χαρακτηρισμό «εχθρός» σε οποιονδήποτε επιμένει στην προηγούμενη ονομασία.

Τα διεθνή μέσα εκτιμούν ότι η διατύπωση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τιμωρίας εταιρειών ή προσώπων για την ορολογία που χρησιμοποιούν. Κατά την ίδια ανάλυση, μια τέτοια πρακτική, εφόσον εφαρμοζόταν, θα μπορούσε να παραβιάζει την Πρώτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.

Διαφορετικές επιλογές από τις εταιρείες

Ο Μασκ έγραψε στο X ότι η SpaceXAI θα μετονομαστεί σε SpaceXSI. Το Salon μεταφέρει ότι ο ίδιος διακήρυξε αυτή την εβδομάδα το τέλος της ονομασίας AI, υποστηρίζοντας την αλλαγή που προωθεί ο Λευκός Οίκος. Η μονάδα προέρχεται από την xAI, δημιουργό του chatbot Grok. Η SpaceX ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι εξαγοράζει την xAI και τον Ιούλιο άλλαξε την ονομασία της μονάδας σε SpaceXAI. Εφόσον υλοποιηθεί η νέα εξαγγελία, θα πρόκειται για τη δεύτερη αλλαγή επωνυμίας μέσα στο ίδιο έτος.

Θετικά τοποθετήθηκε και ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος. Όπως μεταφέρει το Salon από συνέντευξή του στο Fox News την Τετάρτη, ο Μπέζος δήλωσε ότι προτιμά το SI, επειδή θεωρεί τη λέξη «artificial» λιγότερο κολακευτική. Συνέδεσε τη θέση του με τις αναφορές σε τεχνητά γλυκαντικά και αρώματα, εξηγώντας ότι ο όρος παραπέμπει σε κάτι ψεύτικο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, απέκλεισε σχέδιο αλλαγής της εταιρικής επωνυμίας σε συνέντευξη στο podcast Politico Decoded, την οποία επικαλείται το Business Insider. Ανέφερε, ωστόσο, ότι η εταιρεία συζητεί ήδη εκτενώς για την υπερνοημοσύνη και θα συνεχίσει να το κάνει. Ο πρόεδρος της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, χρησιμοποίησε επίσης τον όρο «artificial intelligence» σε δημόσια τοποθέτηση στον Λευκό Οίκο, παρουσία του Τραμπ, περιγράφοντας την τεχνολογία που αναπτύσσει η εταιρεία για να βοηθά όλους.

Οι αλλαγές στις ονομασίες παραμένουν σε εξέλιξη

Η χρήση της υπερνοημοσύνης ως εταιρικού όρου προϋπήρχε της πρωτοβουλίας του Τραμπ. Η Meta είχε ήδη εντάξει την ονομασία SuperIntelligence Labs στην εταιρική της παρουσίαση, πριν από την πρόσφατη προσπάθεια του Λευκού Οίκου να αντικαταστήσει τους όρους AI και τεχνητή νοημοσύνη. Το Business Insider επισημαίνει ότι αυτή η χρήση αφορούσε περισσότερο το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης παρά την πλήρη απόρριψη της υφιστάμενης ορολογίας.

Η μετάβαση παραμένει ατελής και στις επίσημες ιστοσελίδες. Το Salon, επικαλούμενο το Axios και δικό του έλεγχο, ανέφερε ότι την Πέμπτη ο ιστότοπος ai.gov εμφάνιζε την ένδειξη «SI.gov», αλλά διατηρούσε την αρχική διεύθυνση. Η διεύθυνση si.gov οδηγούσε σε σελίδα σφάλματος.

Εκκρεμεί και η υλοποίηση της εξαγγελίας του Μασκ: σύμφωνα με το Business Insider, έως το απόγευμα της Πέμπτης ο λογαριασμός της SpaceXAI στο X εξακολουθούσε να εμφανίζει την ίδια ονομασία.