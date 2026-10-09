Η SpaceX συμφώνησε να αποκτήσει φάσμα για δορυφορικό και επίγειο δίκτυο κινητής

Η SpaceX ανακοίνωσε συμφωνία για την απόκτηση χαρτοφυλακίου αδειών φάσματος στη ζώνη των 800 MHz με πανεθνική κάλυψη στις ΗΠΑ, με στόχο να στηρίξει το σχεδιαζόμενο δίκτυο κινητής Starlink Mobile. Το σχέδιο προβλέπει συνδυασμό δορυφόρων και επίγειων υποδομών, ώστε η υπηρεσία να καλύπτει και εσωτερικούς χώρους. Η εξαγορά αφορά έως 14 MHz ζευγαρωμένου φάσματος και παραμένει υπό την αίρεση της τελικής έγκρισης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ (FCC).

Σε ξεχωριστή εξέλιξη, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η FCC ενέκρινε την αίτηση για τον αστερισμό Gen2 του Starlink Mobile, επιτρέποντας την εκτόξευση 15.000 δορυφόρων βελτιστοποιημένων για λειτουργία στο φάσμα των 2 GHz παγκοσμίως. Οι δύο εξελίξεις αφορούν διαφορετικά σκέλη του σχεδίου της SpaceX για την ανάπτυξη υπηρεσίας κινητής: την κάλυψη μέσω δορυφόρων και τη συμπλήρωσή της με επίγειο δίκτυο.

Κάλυψη μέσα στα κτίρια και υποστήριξη συσκευών

Η χαμηλή ζώνη συχνοτήτων καλύπτει, κατά τη SpaceX, ένα από τα βασικά τεχνικά κενά που απομένουν για την είσοδο του Starlink Mobile στην αμερικανική αγορά κινητής τηλεφωνίας. Η εταιρεία σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα 800 MHz ως επίπεδο κάλυψης που θα επιτρέπει στο σήμα να διαπερνά εμπόδια, όπως τοίχους, και να φτάνει σε συσκευές μέσα σε κτίρια. Το φάσμα μεσαίας ζώνης των 2 GHz προορίζεται να παρέχει την απαιτούμενη χωρητικότητα στις ΗΠΑ.

Τα διεθνή μέσα αναφέρουν ότι οι χαμηλότερες συχνότητες μπορούν να καλύπτουν μεγαλύτερες αποστάσεις και να διαπερνούν αποτελεσματικότερα κατασκευές από τις υψηλότερες συχνότητες που χρησιμοποιεί το Starlink. Η προβλεπόμενη επίγεια ανάπτυξη θα συνδυάζεται με τον δορυφορικό αστερισμό, με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα μια ενιαία υπηρεσία σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, καθώς και σε περιοχές χωρίς κάλυψη κινητής.

Η SpaceX υπογραμμίζει ότι οι περισσότερες υφιστάμενες κινητές συσκευές υποστηρίζουν ήδη τη ζώνη των 800 MHz. Αυτό θα μπορούσε να επιτρέψει τη χρήση της υπηρεσίας χωρίς αγορά νέου τηλεφώνου, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί η συμβατότητα συγκεκριμένων μοντέλων κατά την έναρξή της. Το Forbes επισημαίνει ειδικά ότι, παρότι πρόσφατα μοντέλα iPhone υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη ζώνη, η συμβατότητά τους με το Starlink Mobile παραμένει ασαφής.

Οι νέοι δορυφόροι και η χωρητικότητα

Η SpaceX προβλέπει ότι οι δορυφόροι V2 του Starlink Mobile θα προσφέρουν περισσότερο από 100 φορές το εύρος ζώνης της σημερινής γενιάς. Στόχος της είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ταχύτητας απευθείας σε συσκευές χωρίς τροποποιήσεις, οπουδήποτε στον κόσμο.

Η FCC ενέκρινε επίσης το πλήρες εύρος των ζωνών Ka/V/E/W για τη διασύνδεση με το επίγειο δίκτυο, τις οποίες χρησιμοποιούν οι ευρυζωνικοί δορυφόροι V3 του Starlink. Η έγκριση επιτρέπει στους νέους δορυφόρους κινητής να αξιοποιούν το υφιστάμενο δίκτυο επίγειων σταθμών του Starlink. Η εταιρεία ήδη παρέχει ευρυζωνική πρόσβαση από το διάστημα σε εκατομμύρια πελάτες στις ΗΠΑ και διεθνώς.

Το τίμημα και οι αντιδράσεις των παρόχων

Πωλητής του φάσματος είναι η επενδυτική εταιρεία Grain Management. Οι δύο πλευρές δεν γνωστοποίησαν οικονομικούς όρους, ενώ η Wall Street Journal, όπως μεταφέρει το Forbes, προσδιορίζει το συμφωνημένο τίμημα στα 8 δισ. δολάρια σε μετρητά.

Οι επικεφαλής υφιστάμενων παρόχων έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για την ανταγωνιστικότητα μιας δορυφορικής υπηρεσίας κινητής. Ο διευθύνων σύμβουλος της AT&T, John Stankey, υποστήριξε σε εκδήλωση της Goldman Sachs ότι η απευθείας δορυφορική σύνδεση εξυπηρετεί κυρίως ανθρώπους σε απομακρυσμένες περιοχές και προέβλεψε ότι θα αποτύχει να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά υποδομές που έχουν αναπτυχθεί επί δεκαετίες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Verizon, Dan Schulman, εκτίμησε σε πρόσφατη τηλεδιάσκεψη αποτελεσμάτων ότι οι φυσικοί περιορισμοί εμποδίζουν τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό με επίγεια δίκτυα σε αστικές και προαστιακές περιοχές, τόσο στην κινητή όσο και στην ευρυζωνική πρόσβαση.

Για την ανάπτυξη της συνδυασμένης αρχιτεκτονικής που περιγράφει η SpaceX, το εκκρεμές ρυθμιστικό βήμα παραμένει η τελική έγκριση της εξαγοράς των αδειών στα 800 MHz από την FCC.