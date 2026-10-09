Περί το 1,5 εκατ. ready for service FTTH από τη ΔΕΗ – Τι γίνεται με Vodafone και κινητή

Η ΔΕΗ ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών, καθώς το δίκτυο οπτικών ινών της FiberGrid έχει πλέον ξεπεράσει σε κάλυψη τα 2,3 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις. Η επέκταση αυτή συμπίπτει με τις διαπραγματεύσεις με τη Vodafone για τη δημιουργία κοινής εταιρείας στις υποδομές FTTH, ενώ παραμένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο εισόδου του ενεργειακού ομίλου στην κινητή τηλεφωνία.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΔΕΗ, περισσότερα από 1,5 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 70 περιοχές της χώρας μπορούν πλέον να συνδεθούν άμεσα στο δίκτυο της FiberGrid (ready for service). Η 100% θυγατρική του ομίλου έχει αναπτύξει μέσα σε τριάμισι χρόνια το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών μέχρι το σπίτι (FTTH) στην Ελλάδα.

Η υπηρεσία ΔΕΗ Fiber διατίθεται πλέον και σε Βόλο, Καλαμάτα, Λαμία, Αρτέμιδα, Άγιο Δημήτριο Αττικής, Πολίχνη και Συκιές Θεσσαλονίκης. Μαζί με τις περιοχές στις οποίες συνεχίζονται οι κατασκευαστικές εργασίες, η παρουσία της FiberGrid φτάνει συνολικά τις 120.

Στόχος της εταιρείας είναι να αυξήσει σε 2 εκατ. τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με δυνατότητα άμεσης σύνδεσης μέχρι το τέλος του 2026 και να επεκτείνει την κάλυψη στα 3,8 εκατ. ακίνητα έως το 2028. Δεν αποκλείεται, πάντως, ο σχεδιασμός να διευρυνθεί. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ FiberGrid, Νίκος Πανόπουλος, απαντώντας πρόσφατα σε δημοσιογραφική ερώτηση για τους μελλοντικούς στόχους της εταιρείας, είχε αναφέρει χαρακτηριστικά «και θα δούμε μπορεί να πάμε και πιο πέρα…».

Η ΔΕΗ έχει ήδη εισέλθει στη λιανική αγορά σταθερών συνδέσεων με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές, προσφέροντας ταχύτητες έως 2,5 Gbps και προαιρετική υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Ταυτόχρονα, η FiberGrid δραστηριοποιείται στη χονδρική, διαθέτοντας πρόσβαση στην υποδομή της σε άλλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους.

Ανοιχτή παραμένει η συμφωνία με τη Vodafone. Τον περασμένο Ιούνιο οι δύο πλευρές υπέγραψαν μη δεσμευτικό πλαίσιο βασικών όρων για τη δημιουργία κοινής εταιρείας μέσω της συγχώνευσης των δύο θυγατρικών τους, ΔΕΗ FiberGrid και Fiber2All.

Το σχεδιαζόμενο σχήμα προβλέπεται να έχει ισότιμη συμμετοχή των δύο ομίλων, 50% για τον καθένα, και να δραστηριοποιείται αποκλειστικά στη χονδρική αγορά, παρέχοντας πρόσβαση στο δίκτυό του σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής απαιτούνται η ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων, η υπογραφή δεσμευτικών συμφωνιών και οι απαραίτητες εγκρίσεις.

Οι εκτιμήσεις τοποθετούν την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων προς το τέλος του 2026 ή στις αρχές του 2027. Όταν ανακοινώθηκε η αρχική συμφωνία, το δίκτυο της FiberGrid κάλυπτε 1,88 εκατ. ακίνητα, από τα οποία περισσότερα από 1,1 εκατ. ήταν έτοιμα για σύνδεση, ενώ εκείνο της Vodafone έφτανε σε περισσότερα από 550.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Το στοιχείο που εξακολουθεί να απουσιάζει από τις ανακοινώσεις της ΔΕΗ είναι ο αριθμός των ενεργών συνδρομητών της υπηρεσίας Fiber. Η αύξηση της κάλυψης δεν σημαίνει αυτομάτως αντίστοιχη αύξηση των συνδέσεων που έχουν ενεργοποιηθεί.

Για τον αριθμό των νέων συνδέσεων είχε μιλήσει τον Μάιο ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιώργος Στάσσης. Απαντώντας σε ερωτήσεις αναλυτών με αφορμή τα αποτελέσματα του 2025, είχε αναφέρει ότι πραγματοποιούνταν περίπου 200 νέες συνδέσεις ημερησίως. Σήμερα εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί, χωρίς όμως να υπάρχουν νεότερα δημοσιοποιημένα στοιχεία.

Πέρα από τη σταθερή, η ΔΕΗ διατηρεί το ενδιαφέρον της για την κινητή τηλεφωνία. Έχει ήδη γνωστοποιήσει στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) την πρόθεσή της να συμμετάσχει σε διαδικασία διάθεσης ραδιοφάσματος, προκειμένου να αναπτύξει υποδομή κινητής πέμπτης γενιάς (5G).

Η ΕΕΤΤ εξετάζει επανασχεδιασμό της διάθεσης συχνοτήτων, συμπεριλαμβάνοντας εκείνες των οποίων τα δικαιώματα λήγουν το 2027, το 2030 και το 2035, ώστε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις εισόδου νέου παρόχου. Ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, δεν αποκλείεται τελικά η ΔΕΗ να επιλέξει διαφορετικό δρόμο, εξαγοράζοντας την κινητή της Nova ή ακόμη και της Vodafone.