25 χρόνια Hellas Sat: μια διαδρομή που έφερε Ελλάδα και Κύπρο στο Διάστημα – το επόμενο βήμα με τον Hellas Sat 5

Με μια επετειακή βραδιά αφιερωμένη στα 25 χρόνια παρουσίας και ανάπτυξης της Hellas Sat άνοιξε το 3ο Space Symposium της εταιρείας, αναδεικνύοντας τη διαδρομή που συνέδεσε Ελλάδα και Κύπρο με τον ευρωπαϊκό και διεθνή διαστημικό χάρτη, αλλά και τη νέα εποχή που ανοίγεται για τις κρίσιμες διαστημικές υποδομές, τις ασφαλείς επικοινωνίες και τη στρατηγική αυτονομία.

Την εκδήλωση παρουσίασε η δημοσιογράφος Χριστίνα Βίδου, συνδέοντας τις διαφορετικές στιγμές μιας βραδιάς αφιερωμένης στην ιστορία, τους ανθρώπους και το μέλλον της Hellas Sat.

Κεντρική στιγμή της επετειακής εκδήλωσης αποτέλεσε η προβολή ενός εντυπωσιακού video, το οποίο αποτύπωσε τη συνολική διαδρομή της εταιρείας: από τα πρώτα βήματα και την κατοχύρωση της τροχιακής θέσης των 39° Ανατολικά, μέχρι την ανάπτυξη των δορυφορικών και επίγειων υποδομών της και το επόμενο μεγάλο βήμα, τον HELLAS SAT 5.

Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς: 25 χρόνια μιας ιδέας που έγινε διαστημική υποδομή

Την έναρξη της βραδιάς έκανε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hellas Sat, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς, ο οποίος ανέτρεξε στη διαδρομή που ξεκίνησε ήδη από τη δεκαετία του 1990, όταν Ελλάδα και Κύπρος άρχισαν να κατοχυρώνουν και να αξιοποιούν από κοινού τα δικαιώματά τους στην τροχιακή θέση των 39° Ανατολικά.

Όπως υπενθύμισε, το 2001 η Hellas Sat ανέλαβε, μέσω της Σύμβασης Παραχώρησης, να μετατρέψει αυτή τη δυνατότητα σε πραγματική διαστημική υποδομή, μέσα σε ένα αυστηρό χρονικό πλαίσιο που απαιτούσε επενδύσεις, τεχνογνωσία και σημαντικό επιχειρηματικό ρίσκο.

Το 2003, η εκτόξευση του HELLAS SAT 2 αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο ορόσημο. Ακολούθησαν ο HELLAS SAT 3 το 2017 και ο HELLAS SAT 4 το 2019, διευρύνοντας την κάλυψη της εταιρείας σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. Σήμερα, η Hellas Sat διαθέτει κέντρα διαστημικού ελέγχου, επίγειες υποδομές, μεγάλα κεραιοσυστήματα και κέντρα δεδομένων στην Ελλάδα και την Κύπρο, συμμετέχοντας παράλληλα σε ευρωπαϊκά διαστημικά και αμυντικά προγράμματα και υποστηρίζοντας ασφαλείς κυβερνητικές επικοινωνίες.

Ο Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς υπογράμμισε ότι αυτή η πορεία στηρίχθηκε σε ιδιωτικές επενδύσεις και επιχειρηματικό κίνδυνο της ίδιας της εταιρείας, χωρίς επιβάρυνση των κρατικών προϋπολογισμών, ενώ η Hellas Sat εξελίχθηκε σε μια υγιή και κερδοφόρο ευρωπαϊκή επιχείρηση με ανθρώπους και υποδομές στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη σημερινή γεωπολιτική πραγματικότητα, επισημαίνοντας ότι οι κρίσιμες τεχνολογικές και διαστημικές υποδομές αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη στρατηγική σημασία. Όπως τόνισε, η στρατηγική αυτονομία δεν αφορά μόνο την άμυνα, αλλά και την κυριαρχία στην τεχνολογία και τις επικοινωνίες, την ανθεκτικότητα και την εμπιστοσύνη στις ίδιες τις τεχνολογικές δυνατότητες μιας χώρας.

Στο ίδιο πλαίσιο ενέταξε και τη συμμετοχή της Hellas Sat στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα GOVSATCOM, ως άμεσου συνεργάτη της Ελλάδας, σημειώνοντας τον αυξανόμενο ρόλο των δορυφορικών υποδομών στις ασφαλείς κυβερνητικές επικοινωνίες και στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Το βλέμμα, ωστόσο, είναι ήδη στραμμένο στην επόμενη ημέρα. Ο νέος δορυφόρος HELLAS SAT 5 βρίσκεται στον σχεδιασμό, με στόχο η τροχιακή θέση των 39° Ανατολικά να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη αξία για την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ευρώπη τα επόμενα 25 χρόνια.

Κλείνοντας, ο Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς απέδωσε ιδιαίτερη σημασία στους ανθρώπους που συνέβαλαν στην πορεία της Hellas Sat όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και σε εκείνους που είχαν οραματιστεί πολύ νωρίτερα τη θέση της Ελλάδας και της Κύπρου στο Διάστημα.

«Η παρουσία μιας χώρας στο Διάστημα δεν είναι έργο μιας γενιάς», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι κάθε γενιά παραλαμβάνει μια παρακαταθήκη γνώσης, θεσμών και εμπιστοσύνης και οφείλει να την παραδώσει ισχυρότερη στην επόμενη.

Δημήτρης Παπαστεργίου: «Ο ουρανός δεν είναι το όριο. Είναι η αρχή»

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, υπογράμμισε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που αποδίδουν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η Κυβέρνηση στην ανάπτυξη του ελληνικού διαστημικού τομέα, επισημαίνοντας ότι οι αλλαγές των τελευταίων ετών διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα για τη χώρα.

Όπως ανέφερε, πριν από 25 χρόνια το Διάστημα βρισκόταν πολύ μακριά από τη δημόσια συζήτηση και τις προτεραιότητες της χώρας. Υπήρχαν, ωστόσο, άνθρωποι που είχαν ήδη αντιληφθεί τη σημασία του και την ανάγκη η Ελλάδα να διατηρήσει και να ενισχύσει την παρουσία της στον συγκεκριμένο τομέα.

«Σήμερα, η εικόνα είναι διαφορετική. Η Ελλάδα αναπτύσσει το δικό της πρόγραμμα μικροδορυφόρων, η Hellas Sat προετοιμάζει τον HELLAS SAT 5, ενώ ελληνικές επιχειρήσεις, ερευνητικές ομάδες και επιστήμονες αποκτούν ολοένα ισχυρότερη παρουσία στον διαστημικό τομέα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στους νέους επιστήμονες που επιστρέφουν στην Ελλάδα για να εργαστούν σε εταιρείες προηγμένης τεχνολογίας, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη αυτή σημαντική παρακαταθήκη για την επόμενη ημέρα.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε ακόμη τη σημασία του Διαστήματος για την ασφάλεια και τις επικοινωνίες, σημειώνοντας ότι η παρουσία εκπροσώπων των Ενόπλων Δυνάμεων στην εκδήλωση καταδεικνύει πόσο κρίσιμος έχει καταστεί πλέον ο συγκεκριμένος τομέας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις τεχνολογικές δυνατότητες που αναπτύσσονται ήδη στη χώρα, από τις δορυφορικές επικοινωνίες έως τις οπτικές συνδέσεις μεταξύ δορυφορικών και επίγειων υποδομών.

«Σε αυτή τη χώρα γίνονται θαύματα», τόνισε, προσθέτοντας: «Ο ουρανός δεν είναι το όριο. Είναι η αρχή».

Κλείνοντας, εστίασε στην πρακτική αξία των δορυφορικών υπηρεσιών σε πραγματικές συνθήκες κρίσης, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Σαντορίνη, όπου, όπως είπε, όταν παρουσιάστηκε ανάγκη, «με ένα τηλεφώνημα η Hellas Sat ήταν εκεί».

Παναγιώτης Χατζηπαυλής: Το Διάστημα ως οριζόντιος συντελεστής ισχύος

Ο Δρ. Παναγιώτης Χατζηπαυλής, Διευθυντής Εξοπλισμών και Ανάπτυξης Αμυντικών Δυνατοτήτων του Υπουργείου Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετέφερε τους χαιρετισμούς και τα συγχαρητήρια του Υπουργού Άμυνας προς τη διοίκηση και το προσωπικό της Hellas Sat.

Όπως τόνισε, η επέτειος αποτελεί όχι μόνο μια ευκαιρία αποτίμησης, αλλά κυρίως μια αφορμή να στραφεί το βλέμμα στο μέλλον, σε μια περίοδο κατά την οποία το Διάστημα βρίσκεται πλέον στον πυρήνα της ασφάλειας, της άμυνας και της λειτουργίας των σύγχρονων κρατών.

«Η διαστημική τεχνολογία δεν είναι απλώς ένα ακόμη εργαλείο. Είναι ένας οριζόντιος συντελεστής ισχύος», υπογράμμισε, αναφερόμενος στη σημασία της για την τεχνολογική και βιομηχανική βάση, τη διεθνή παρουσία, τις ασφαλείς επικοινωνίες και την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου, σημειώνοντας ότι μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω μέσα από κοινή επιχειρησιακή αντίληψη, τεχνολογική έρευνα και ανάπτυξη ασφαλών και ανθεκτικών επικοινωνιών.

«Η φιλοδοξία μας δεν μπορεί να περιορίζεται στην αξιοποίηση τεχνολογίας που αναπτύσσεται αλλού», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη Ελλάδα και Κύπρος να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη δική τους παρουσία στον διαστημικό τομέα.

Σταύρος Αυγουστίδης: «Νόμιζα ότι ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης ήταν ο Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς»

Σε πιο προσωπικό τόνο κινήθηκε ο Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα Σταύρος Αυγουστίδης, ο οποίος εκπροσώπησε τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και ξεκίνησε την τοποθέτησή του λέγοντας με χιούμορ ότι «είχα την εντύπωση πως ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης ήταν ο Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς».

Αναφερόμενος στη μακρόχρονη γνωριμία του με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Hellas Sat, σημείωσε ότι η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς έχει ενταχθεί στις «Ημέρες Κύπρου», την πολυδιάστατη πρωτοβουλία που υλοποιεί τα τελευταία τρία χρόνια η Πρεσβεία της Κύπρου στην Αθήνα, με στόχο την ανάδειξη μιας σύγχρονης και εξωστρεφούς Κύπρου.

Όπως σημείωσε, από αυτή την προσπάθεια «δεν θα μπορούσε να λείπει το Διάστημα», το οποίο από έναν τομέα που πριν από λίγες δεκαετίες βρισκόταν εκτός της δημόσιας συζήτησης έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πλέον δυναμικά πεδία ανάπτυξης και συνεργασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη νέα γενιά, επισημαίνοντας τη σημασία των υποτροφιών που θα δοθούν και φέτος, ως επένδυση στους νέους ανθρώπους που θα συνεχίσουν την παρουσία Ελλάδας και Κύπρου στον διαστημικό τομέα.

Κλείνοντας, συνεχάρη εκ μέρους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας τη Hellas Sat για τα 25 χρόνια πορείας της, σημειώνοντας ότι ο ίδιος έχει επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις της εταιρείας και έχει διαπιστώσει από κοντά τον ζήλο, την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες των στελεχών της.

Κωνσταντίνος Καράντζαλος: «Έχουμε στρατηγική, ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε»

Ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Κωνσταντίνος Καράντζαλος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην επόμενη ημέρα και στη μετάβαση από μεμονωμένες πρωτοβουλίες σε έναν συστηματικότερο εθνικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη του διαστημικού τομέα.

Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες, στην ανάπτυξη δυνατοτήτων και στο ανθρώπινο δυναμικό, με αποτέλεσμα επιστήμονες και μηχανικοί που στο παρελθόν έφευγαν στο εξωτερικό να μπορούν πλέον να παραμένουν ή να επιστρέφουν στην Ελλάδα και να εργάζονται σε προηγμένες τεχνολογίες.

«Δεν κάνουμε αποσπασματικές αναπτύξεις. Έχουμε στρατηγική, ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε και επιδιώκουμε σταδιακά όλο και μεγαλύτερο μέρος της τεχνολογίας να αναπτύσσεται στη χώρα», τόνισε.

Ο Κωνσταντίνος Καράντζαλος αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες που δημιουργούνται για ελληνικές εταιρείες να συμμετέχουν σε κοινοπραξίες και να αποκτούν ευρωπαϊκό και διεθνή ρόλο, αλλά και σε εφαρμογές που αφορούν την ανάλυση δεδομένων υψηλής ακρίβειας, θερμικές εικόνες, ραντάρ, δορυφορικά συστήματα παρατήρησης και νέες δυνατότητες επικοινωνιών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη νέα γενιά και στις δράσεις που σχεδιάζονται για φοιτητές και νέους επιστήμονες, από εκπαιδευτικά προγράμματα και μικρούς δορυφόρους έως επιστημονικά πειράματα που μπορούν να καλύπτουν πεδία από την ιατρική μέχρι τον πολιτισμό.

«Κοιτάζει τον ουρανό, αλλά πατάει γερά στη γη»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών συνεχάρη τη Hellas Sat, τον Χριστόδουλο Πρωτοπαπά και όλους όσοι συνέβαλαν στην πορεία της εταιρείας.

Με χαρακτηριστική λιτότητα, σημείωσε ότι η Hellas Sat έχει πετύχει επειδή «κοιτάζει τον ουρανό, αλλά πατάει γερά στη γη», υπογραμμίζοντας ότι μια επέτειος 25 ετών είναι πάνω απ’ όλα μια ευκαιρία γιορτής και αναγνώρισης μιας σημαντικής διαδρομής.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους, ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Δημήτριος Τερζής, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, κ. Νίκος Παπαευσταθίου, καθώς και εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλων θεσμικών και αρμόδιων φορέων.

Η συνέχεια του 3ου Space Symposium

Οι εργασίες του 3ου Space Symposium συνεχίζονται σήμερα με ένα πυκνό πρόγραμμα συζητήσεων και παρεμβάσεων γύρω από τις σημαντικότερες προκλήσεις της νέας διαστημικής εποχής.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται θεματικές συζητήσεις για το Διάστημα και την Άμυνα, την ψηφιακή ανθεκτικότητα και τις κρίσιμες υποδομές επικοινωνιών, την έρευνα και την καινοτομία στη διαστημική βιομηχανία, καθώς και τη συμβολή των δορυφορικών υπηρεσιών στη διαχείριση κρίσεων.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν fireside συζητήσεις με ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της διαστημικής δραστηριότητας, παρουσίαση έργου φοιτητών της Hellas Sat και απονομή υποτροφιών, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη νέα γενιά και στο ανθρώπινο δυναμικό που θα διαμορφώσει την επόμενη ημέρα του διαστημικού τομέα σε Ελλάδα και Κύπρο.