Η OpenAI δημοσιοποιεί στοιχεία χρήσης του ChatGPT από εφήβους εν μέσω ανησυχιών

Οι έφηβοι χρησιμοποιούν το ChatGPT κατά μέσο όρο λιγότερο από 15 λεπτά την ημέρα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που δημοσιοποίησε η OpenAI για τη χρήση της υπηρεσίας από ανηλίκους. Λιγότερο από το 2% συνομιλεί με το chatbot για περισσότερες από τρεις συνεχόμενες ώρες, σε μια περίοδο αυξανόμενων ανησυχιών για τις επιπτώσεις αυτών των εργαλείων στην ψυχική υγεία και την ανάπτυξη των εφήβων.

Την ίδια ημέρα, η μη κερδοσκοπική Common Sense Media παρουσίασε έρευνα που εντόπισε καθυστερημένες ή ανύπαρκτες ειδοποιήσεις προς γονείς σε δοκιμαστικές συνομιλίες για αυτοκτονία, αυτοτραυματισμό και διατροφικές διαταραχές. Η OpenAI αμφισβήτησε την αξιολόγηση, υποστηρίζοντας ότι οι δοκιμές ενδέχεται να έγιναν πριν ολοκληρωθεί η ενεργοποίηση των γονικών ελέγχων.

Η διαφωνία για τις ειδοποιήσεις ασφαλείας

Το ChatGPT for Teens άρχισε να διατίθεται τον Αύγουστο και ενεργοποιείται αυτόματα με βάση τα στοιχεία ηλικίας ή όταν ένας χρήστης εκτιμάται ότι βρίσκεται κάτω των 18 ετών. Η ειδική λειτουργία επιτρέπει γονικούς ελέγχους και περιορίζει τις συνομιλίες για ευαίσθητα θέματα.

Η έρευνα της Common Sense Media βασίστηκε σε περισσότερους από δώδεκα λογαριασμούς που δημιουργήθηκαν για δοκιμές. Εκτός από τα προβλήματα στις ειδοποιήσεις, διαπίστωσε ότι το chatbot παρέπεμπε με ασυνέπεια τους χρήστες σε γραμμές βοήθειας για κρίσεις ή σε επαγγελματική υποστήριξη.

Εκπρόσωπος της OpenAI απάντησε ότι οι δοκιμές αποδίδουν ανακριβώς τον τρόπο λειτουργίας των μέτρων προστασίας. Επικαλούμενη λόγους ασφάλειας και την κλίμακα της υπηρεσίας, η εταιρεία εξήγησε ότι η σύνδεση των λογαριασμών γονέα και εφήβου και η ενεργοποίηση των ειδοποιήσεων μπορεί να απαιτούν ώρες. Κατά την εκτίμησή της, μεγάλο μέρος των δοκιμών ενδέχεται να άρχισε και να ολοκληρώθηκε πριν ενεργοποιηθούν πλήρως οι σχετικοί έλεγχοι.

Η Common Sense Media αντέτεινε ότι ορισμένοι λογαριασμοί είχαν παραμείνει συνδεδεμένοι για επαρκές διάστημα και άλλοι για μικρότερο, αλλά κανένας δεν παρήγαγε έγκαιρες ειδοποιήσεις. Ειδοποιήσεις εστάλησαν μόνο για λογαριασμούς με ιστορικό εβδομάδων σε ευαίσθητα θέματα, κατά τον οργανισμό.

Ο χρόνος χρήσης και τα εργαλεία μελέτης

Στα στοιχεία της OpenAI, σχεδόν στις μισές συνομιλίες εφήβων όπου εμφανίστηκε υπενθύμιση διαλείμματος, ο χρήστης έκανε παύση ή τερμάτισε τη συνομιλία μέσα σε πέντε λεπτά. Μεταξύ όσων είχαν συνεδρίες μεγαλύτερες των τριών συνεχόμενων ωρών, πάνω από το 80% είχε υποβάλει τουλάχιστον ένα αίτημα σχετικό με τη μάθηση.

Σε διάστημα μίας εβδομάδας, σχεδόν 1,2 εκατ. έφηβοι χρησιμοποίησαν το Learning Visualizations για να κατανοήσουν έννοιες μαθηματικών και φυσικών επιστημών, ενώ περισσότεροι από 180.000 αξιοποίησαν το Study Mode για καθοδήγηση βήμα προς βήμα. Στις συχνότερες επιλογές για την έναρξη συνομιλίας περιλαμβάνονταν η ανάπτυξη ιδεών μέσω ερωτήσεων, η ανατροφοδότηση σε προσχέδια και ο έλεγχος τεκμηρίων.

Η εταιρεία προσθέτει κάρτες επανάληψης που δημιουργούνται από σημειώσεις ή επιλεγμένα θέματα και αποθηκεύονται στη βιβλιοθήκη του χρήστη, ενώ έχει διευκολύνει τη δημιουργία διαδραστικών κουίζ από εκπαιδευτικό υλικό. Στο iOS διατίθεται ήδη η διαδοχική φωτογράφιση πολλών σελίδων σημειώσεων και η αυτόματη συνένωσή τους σε ένα PDF προς μεταφόρτωση στο ChatGPT. Η αντίστοιχη δυνατότητα για Android βρίσκεται υπό ανάπτυξη.

Σχεδιασμός για τις αιτήσεις σπουδών

Το επόμενο εργαλείο που ετοιμάζει η OpenAI, το College Planner, θα συγκεντρώνει τις απαιτήσεις αιτήσεων, τις προθεσμίες, τις εκκρεμότητες και τα βήματα οικονομικής ενίσχυσης για τα ιδρύματα που επιλέγει κάθε μαθητής. Η αρχική έκδοση σχεδιάζεται για μαθητές των τάξεων 10–12 στις ΗΠΑ που επιδιώκουν φοίτηση σε τετραετή κολέγια, με δυνατότητες παρακολούθησης της προόδου και αναζήτησης υποτροφιών ή απαλλαγών από τέλη.

Η OpenAI στηρίζει επίσης το College Advising Corps, που τοποθετεί πρόσφατους αποφοίτους ως συμβούλους σε σχολεία με περιορισμένους πόρους. Ανακοίνωσε ακόμη τριετή υποστήριξη προς το Digital Wellness Lab του Boston Children’s Hospital και το ανεξάρτητο μαθητικό συμβούλιό του, με στόχο να συλλέγει προτάσεις νέων για την ψηφιακή ευημερία, τους γονικούς ελέγχους και τις ειδοποιήσεις ασφαλείας.

Το College Planner προγραμματίζεται να προστεθεί σύντομα στο ChatGPT for Teens. Η εταιρεία σχεδιάζει στη συνέχεια επέκταση σε περισσότερες χώρες και υποστήριξη για διετή κολέγια, τεχνικά κολέγια και σχολές επαγγελματικής κατάρτισης.