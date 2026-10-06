Στα 39,1 MW το νέο data center της Καράτζη στο Κρυονέρι

Σε φάση περιβαλλοντικής αδειοδότησης περνά το σχέδιο του Ομίλου Καράτζη για νέο κέντρο δεδομένων στο Κρυονέρι Αττικής, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 39,1 MW και εκτιμώμενου προϋπολογισμού έργων περίπου 32,5 εκατ. ευρώ.

Φορέας του έργου, σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, είναι η Καράτζη Κέντρα Δεδομένων Μονοπρόσωπη Α.Ε.

Στο ίδιο ακίνητο είχε αρχικά σχεδιαστεί κέντρο δεδομένων ισχύος 19,53 MW, το οποίο είχε υπαχθεί τον Μάιο του 2026 σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις με φορέα την Tectum Α.Ε.

Το data center θα αναπτυχθεί στη θέση «Βαρίκα» ή «Βασιλική Πόρτα», στη Δημοτική Ενότητα Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου, σε γήπεδο 32.800 τ.μ. επί της οδού Λεύκης. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας της εταιρείας και ο σχεδιασμός του έργου ξεκίνησε το 2025.

Από την εγκατεστημένη ισχύ των 39,072 MW, τα 26,090 MW αφορούν τον εξοπλισμό πληροφορικής και τα 12,982 MW τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Η αύξηση έναντι του αρχικού σχεδιασμού αποδίδεται στις μεγαλύτερες ανάγκες επεξεργασίας και αποθήκευσης δεδομένων, καθώς και στην υποστήριξη εξοπλισμού υψηλής πυκνότητας.

Οι υποδομές έχουν σχεδιαστεί ώστε να μπορούν στο μέλλον να υποστηρίξουν υπολογιστικά φορτία Τεχνητής Νοημοσύνης. Ειδικότερα, το σύστημα ψύξης έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις εφαρμογών ΤΝ (AI-ready), με δυνατότητα ενσωμάτωσης τεχνολογιών ψύξης υψηλής πυκνότητας.

Η Καράτζη Κέντρα Δεδομένων θα λειτουργεί την εγκατάσταση ως πάροχος υπηρεσιών συνεγκατάστασης (colocation). Θα διαθέτει στους πελάτες χώρο για ικριώματα εξοπλισμού (racks), ηλεκτρική ισχύ, ψύξη, φυσική ασφάλεια και δικτυακή συνδεσιμότητα, ενώ οι πελάτες θα εγκαθιστούν τον δικό τους υπολογιστικό και δικτυακό εξοπλισμό.

Το data center έχει σχεδιαστεί με βάση τις απαιτήσεις για πιστοποίηση Tier III από τον οργανισμό Uptime Institute. Θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο και προβλέπεται να απασχολεί περίπου 35 εργαζομένους σε τρεις βάρδιες.

Η δόμηση θα φθάνει τα 18.082 τετραγωνικά μέτρα και η κάλυψη τα 9.181 τ.μ., ενώ 13.702 τ.μ. προορίζονται για τους κύριους χώρους του data center και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Η κατασκευή εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες. Οι πρώτοι οκτώ μήνες αφορούν τις εκσκαφές, τις θεμελιώσεις και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, οι επόμενοι οκτώ την κατασκευή των κτιρίων και των συνοδών εγκαταστάσεων και οι τελευταίοι δύο την εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και τη δοκιμαστική λειτουργία.

Για την ηλεκτροδότηση προβλέπεται σύνδεση μέσω νέου υποσταθμού Υψηλής Τάσης του ΑΔΜΗΕ σε παρακείμενο οικόπεδο. Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, η Προσφορά Σύνδεσης του ΑΔΜΗΕ αφορά νέο υποσταθμό για το συγκεντρωτικό φορτίο κέντρων δεδομένων στην περιοχή του Κρυονερίου και προβλέπει δύο παροχές.

Η μέγιστη ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται, στο δυσμενέστερο σενάριο συνεχούς λειτουργίας στην πλήρη ισχύ, σε 342.516 MWh.

Για την ψύξη θα χρησιμοποιείται κλειστό κύκλωμα με αερόψυκτους ψύκτες. Η αρχική πλήρωση του συστήματος υπολογίζεται σε 145 κυβικά μέτρα νερού και η ετήσια αναπλήρωση σε περίπου 6 κυβικά μέτρα. Η ετήσια κατανάλωση νερού της εγκατάστασης εκτιμάται σε περίπου 3.185 κυβικά μέτρα.

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το ύψος του προϋπολογισμού μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τον χρόνο εκτέλεσης και τις τιμές του εξοπλισμού. Ως πιθανές πηγές χρηματοδότησης αναφέρονται ίδια κεφάλαια, τραπεζικός δανεισμός, επιχορηγήσεις και ευρωπαϊκοί ή εθνικοί πόροι.

Τα σχέδια για την ανάπτυξη κέντρων δεδομένων στο Κρυονέρι έχουν προκαλέσει και αντιδράσεις στην περιοχή. Την 1η Οκτωβρίου ο Δήμος Διονύσου συγκάλεσε διαπαραταξιακή συνάντηση για δύο σχεδιαζόμενες μονάδες, κατά την οποία τέθηκαν ζητήματα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, θορύβου, μικροκλίματος και σωρευτικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η δημοτική αρχή δεν έχει υιοθετήσει συνολική αρνητική θέση απέναντι στις επενδύσεις, έχει ωστόσο ζητήσει μέτρα για τον περιορισμό του θορύβου και την προστασία του παρακείμενου ρέματος, καθώς και περαιτέρω διερεύνηση της επάρκειας του ηλεκτρικού δικτύου και της ενδεχόμενης επίδρασης στη θερμοκρασία της περιοχής.