Laszlo Toth, GSMA: Η Ευρώπη παραμένει μη ελκυστική για επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες

Ο Laszlo Toth, ο επικεφαλής για την Ευρώπη της GSMA, μιλάει στο InfoCom για τις επενδυτικές προκλήσεις των ευρωπαϊκών δικτύων κινητής και τις αλλαγές που χρειάζεται το ρυθμιστικό πλαίσιο για να στηρίξει την αναβάθμισή τους. Επισημαίνει ότι η Ευρώπη παραμένει μη ελκυστική για επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες και εξηγεί γιατί η Πράξη για τα Ψηφιακά Δίκτυα αποτελεί καθοριστική ευκαιρία για μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση του φάσματος και ουσιαστική απλοποίηση των υποχρεώσεων των παρόχων. Παράλληλα, παρουσιάζει τη θέση της GSMA για τη συμβολή των συγχωνεύσεων στην αύξηση της επενδυτικής δυνατότητας του κλάδου.

Στη συνέντευξη, συνδέει την υστέρηση της Ευρώπης στην ανάπτυξη αυτόνομων δικτύων 5G με τις δυνατότητες της βιομηχανίας να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ υπογραμμίζει τη σημασία των επενδύσεων για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα των δικτύων. Αναφέρεται επίσης στις γεωγραφικές προκλήσεις και στις επενδύσεις στην ελληνική αγορά, καθώς και στον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δεύτερο εξάμηνο του 2027, στην ολοκλήρωση της Πράξης για τα Ψηφιακά Δίκτυα, με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης.

1. Η επαγγελματική σας πορεία σάς έχει φέρει διαδοχικά στην πλευρά των παρόχων, στη δημόσια διοίκηση, στην εθνική ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών και πλέον στη GSMA. Πού εντοπίζετε σήμερα τις μεγαλύτερες δυνατότητες ουσιαστικής σύγκλισης μεταξύ του κλάδου των κινητών επικοινωνιών και των ευρωπαϊκών θεσμών;

Υπάρχουν ενθαρρυντικές ενδείξεις ότι οι Ευρωπαίοι νομοθέτες αντιλαμβάνονται τον καθοριστικό ρόλο της ψηφιακής συνδεσιμότητας στη σύγχρονη κοινωνία, τόσο για τους πολίτες όσο και για τις επιχειρήσεις. Ενώ παλαιότερα η έμφαση δινόταν στη διατήρηση χαμηλών τιμών, σήμερα, με τις αγορές κινητών επικοινωνιών να έχουν ωριμάσει και να λειτουργούν ανταγωνιστικά, η πρόκληση και για τις δύο πλευρές είναι να διασφαλιστούν επαρκείς επενδύσεις σε αυτά τα δίκτυα. Πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορθώς προτείνει να προστεθεί και αυτός ο στόχος στο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες.

Σε συνέχεια των αναλύσεων του Enrico Letta και του Mario Draghi, οι οποίες έχουν τύχει ευρείας αποδοχής, η Επιτροπή έχει προχωρήσει στην προώθηση της Πράξης για τα Ψηφιακά Δίκτυα (Digital Networks Act — DNA). Πρόκειται για ένα νομοθέτημα που θα καθορίσει τελικά την ικανότητα της Ευρώπης να ανταγωνιστεί τις κορυφαίες οικονομίες του κόσμου στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η πρόεδρος von der Leyen έχει θέσει την ανταγωνιστικότητα στο επίκεντρο της ατζέντας της, ενώ γνωρίζουμε ότι, μέσα σε ένα αβέβαιο γεωπολιτικό περιβάλλον, η ανθεκτικότητα αποτελεί επίσης βασική παράμετρο για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Παράλληλα, οι αυξανόμενες προσδοκίες για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και την καινοτομία εξαρτώνται και από τη δυναμικότητα των ψηφιακών δικτύων.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι ψηφιακές υποδομές της Ευρώπης έχουν σήμερα μεγαλύτερη σημασία από ποτέ: η ικανότητα της ηπείρου να ανταγωνιστεί και να προχωρήσει στην υλοποίηση των υπόλοιπων φιλοδοξιών της εξαρτάται από αυτά τα δίκτυα. Αυτό αφορά κατά κύριο λόγο τα δίκτυα κινητής, μέσω των οποίων πραγματοποιείται πλέον η συντριπτική πλειονότητα των συνδέσεων στο διαδίκτυο.

Ορισμένοι νομοθέτες αναγνωρίζουν αυτή τη σημασία περισσότερο από άλλους. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή υπάρχει σαφώς η δυνατότητα να ληφθούν αποφάσεις που θα καθορίσουν την πορεία μιας ολόκληρης γενιάς και να διαμορφωθεί μια ισχυρότερη Πράξη για τα Ψηφιακά Δίκτυα, η οποία θα ευνοεί τις επενδύσεις και θα μπορεί να βοηθήσει τους παρόχους κινητής να προσφέρουν υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

2. Εκτιμάται ότι η αναβάθμιση των ευρωπαϊκών δικτύων κινητής θα απαιτήσει 475 δισ. ευρώ την επόμενη δεκαετία, ενώ το προβλεπόμενο επενδυτικό κενό υπερβαίνει τα 200 δισ. ευρώ. Από πού μπορεί ρεαλιστικά να προέλθει το μεγαλύτερο μέρος αυτών των πρόσθετων επενδύσεων;

Μετά την απελευθέρωση της αγοράς, τα ευρωπαϊκά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα χρηματοδοτούνται κυρίως από ιδιώτες επενδυτές, κάτι που αναμένεται να συνεχιστεί και στο μέλλον. Ωστόσο, εδώ και πολλά χρόνια η Ευρώπη παραμένει μη ελκυστική για επενδύσεις στις τηλεπικοινωνίες. Συγκεκριμένα, για να αποκτήσει η ήπειρος συνδεσιμότητα κορυφαίου επιπέδου, εκτιμούμε ότι το επενδυτικό κενό για την επόμενη δεκαετία ανέρχεται σε 205 δισ. ευρώ. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο είναι ότι αυτό το κενό παραμένει αμετάβλητο, στο ίδιο επίπεδο με εκείνο πριν από πέντε ή έξι χρόνια.

Υπάρχουν τρεις βασικοί τομείς στους οποίους ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις του ρυθμιστικού πλαισίου μπορούν να βοηθήσουν τους παρόχους να κινητοποιήσουν περισσότερες επενδύσεις: η αύξηση της κλίμακας μέσω της συγκέντρωσης παρόχων εντός της ίδιας αγοράς, μια πιο ορθολογική προσέγγιση στην αδειοδότηση του φάσματος και η αντιμετώπιση της υπερρύθμισης και των ρυθμιστικών ασυμμετριών.

3. Την ίδια στιγμή, το αυτόνομο 5G (5G Standalone) αντιστοιχεί μόλις στο 3% των συνδέσεων στην Ευρώπη, ενώ άλλες μεγάλες αγορές έχουν προχωρήσει σημαντικά ταχύτερα. Τι σημαίνει στην πράξη αυτή η υστέρηση για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης;

Η βραδύτερη ανάπτυξη του αυτόνομου 5G στην Ευρώπη έχει πολλές συνέπειες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται σαφώς οι επιπτώσεις στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης και στην καινοτομία σε αυτόν τον τομέα.

Σε αντίθεση με τα παλαιότερα δίκτυα, το αυτόνομο 5G προσφέρει τη χαμηλή καθυστέρηση, την αξιοπιστία και τη δυνατότητα προγραμματισμού που απαιτούνται για την τεχνητή νοημοσύνη, την έξυπνη μεταποίηση και τις υπηρεσίες που βασίζονται στο cloud. Παράλληλα, παρέχει πιο προηγμένες δυνατότητες αξιοποίησης της συνδεσιμότητας, όπως ο τεμαχισμός δικτύου (network slicing).

Για τις επιχειρήσεις, το αυτόνομο 5G έχει ήδη αντίκτυπο σε άλλες περιοχές του κόσμου: από τη διαχείριση της εφοδιαστικής και την παρακολούθηση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων μέσω συσκευών εντοπισμού του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) σε αεροδρόμια και εμπορικούς λιμένες, έως την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της αξιοπιστίας στις ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις και στο streaming μέσω του τεμαχισμού δικτύου. Αντίστοιχα, η δυνατότητα των ομάδων άμεσης επέμβασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης να αξιοποιούν τον τεμαχισμό δικτύου και να δίνουν προτεραιότητα στην κίνηση δεδομένων τους διασφαλίζει ότι οι κρίσιμες υπηρεσίες παρέχονται με τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα.

Γνωρίζουμε επίσης ότι η καινοτομία, σε κάθε μορφή της, συχνά εξαρτάται από τη διαθέσιμη δυναμικότητα: οι δυνατότητες διερεύνησης περιορίζονται από τα όρια των υποδομών που την υποστηρίζουν. Άλλες αγορές, με υψηλότερες ταχύτητες και χαμηλότερη καθυστέρηση, έχουν αναπόφευκτα τη δυνατότητα να διερευνήσουν και να αναπτύξουν ιδέες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και, τελικά, να αποκομίσουν έσοδα από αυτές, χάρη σε δίκτυα αυτόνομου 5G υψηλότερης ποιότητας. Στην Ευρώπη, οι αντίστοιχες δυνατότητες παραμένουν προς το παρόν περιορισμένες. Γι’ αυτό απαιτούνται σημαντικές πρόσθετες επενδύσεις, ώστε να βελτιωθούν τα δίκτυά μας και να μπορέσει και η Ευρώπη να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες.

4. Σε αυτό το πλαίσιο, η Πράξη για τα Ψηφιακά Δίκτυα αποτελεί την κεντρική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναμόρφωση του πλαισίου των τηλεπικοινωνιών. Ποια αλλαγή στην υφιστάμενη πρόταση θα κρίνει τελικά κατά πόσο η DNA μπορεί να βελτιώσει ουσιαστικά τις συνθήκες για επενδύσεις;

Η DNA μπορεί να αναδείξει τη διαχείριση του φάσματος σε στρατηγικό μοχλό για την προώθηση των επενδύσεων και την ενίσχυση των υποδομών συνδεσιμότητας της Ευρώπης, καθιστώντας τα δίκτυα κινητής πιο ανθεκτικά, ασφαλή και βιώσιμα. Οι επενδύσεις στα ευρωπαϊκά δίκτυα κινητής περιορίζονται ολοένα και περισσότερο από το υψηλό κόστος του φάσματος, τον κατακερματισμό της αγοράς και τη ρυθμιστική αβεβαιότητα εντός της ΕΕ. Σε πολλά κράτη μέλη, έχει δοθεί προτεραιότητα στα βραχυπρόθεσμα δημοσιονομικά έσοδα έναντι των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στα δίκτυα. Επιπλέον, έχουν εφαρμοστεί μέτρα διαμόρφωσης της αγοράς ή πολιτικής ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων μέσω υποχρεώσεων ή της δέσμευσης τμημάτων φάσματος για τη διευκόλυνση νέων παρόχων ή άλλων κλάδων, χωρίς να τεκμηριώνεται η αναγκαιότητά τους με βάση αστοχίες της αγοράς.

Η Επιτροπή έχει προτείνει μια ιδιαίτερα θετική αλλαγή προσέγγισης και καλούμε τους Ευρωπαίους συννομοθέτες να υιοθετήσουν αυτές τις προτάσεις. Μέτρα όπως οι άδειες αόριστης διάρκειας, οι αυτόματες ανανεώσεις και μια πιο ορθολογική προσέγγιση στην τιμολόγηση θα στηρίξουν άμεσα τις επενδύσεις.

Παράλληλα, μια σειρά από ισχύουσες ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων για την πρόσβαση στο ανοικτό διαδίκτυο και την ουδετερότητα του δικτύου, καθώς και η Πράξη για την Κυβερνοανθεκτικότητα και ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, επιβάλλουν πρόσθετο κόστος και περιορίζουν τις δυνατότητες αύξησης των εσόδων.

Η DNA δεν προχωρά αρκετά στην αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων. Μια πιο ισορροπημένη σχέση μεταξύ των παρόχων κινητής και των υπόλοιπων παραγόντων του ψηφιακού οικοσυστήματος, σε συνδυασμό με ουσιαστική απλοποίηση, θα ενθάρρυνε τις επενδύσεις στα δίκτυα και, τελικά, θα προωθούσε την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη.

Εδώ και πολλά χρόνια, ο ευρωπαϊκός κλάδος τηλεπικοινωνιών υπόκειται σε έντονη υπερρύθμιση, η οποία λειτουργεί ως σημαντικός αποτρεπτικός παράγοντας για εξωτερικούς επενδυτές, ενώ δυσχεραίνει και την προσπάθεια των παρόχων να κινητοποιήσουν επενδυτικούς πόρους εσωτερικά. Οι αλληλεπικαλυπτόμενες και περιττές υποχρεώσεις θα πρέπει να καταργηθούν. Για παράδειγμα, οι προτάσεις της DNA διατηρούν 17 υποχρεώσεις υποβολής αναφορών από το υφιστάμενο τηλεπικοινωνιακό πλαίσιο, προσθέτουν 12 νέες και καταργούν μόλις τρεις. Υπάρχει ακόμη χρόνος να αντιμετωπιστεί το ζήτημα και να αναθεωρηθεί το σχέδιο. Χωρίς ουσιαστικότερη απλοποίηση, όμως, ο κλάδος θα συνεχίσει να δυσκολεύεται να εμφανίζεται ως ελκυστική επενδυτική επιλογή.

5. Το φάσμα φαίνεται να αποτελεί τον τομέα στον οποίο οι προτάσεις της DNA προσφέρουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες, μέσω αδειών μεγαλύτερης διάρκειας, πιο προβλέψιμων ανανεώσεων και μιας διαφορετικής προσέγγισης στην τιμολόγηση. Ποιος μηχανισμός θα μπορούσε να διασφαλίσει ότι οι πόροι που ενδεχομένως θα αποδεσμευτούν από αυτά τα μέτρα θα διοχετευθούν πράγματι στην ανάπτυξη του 5G-Advanced και στην προετοιμασία για το 6G;

Οι προτεινόμενες αλλαγές για το φάσμα στην Πράξη για τα Ψηφιακά Δίκτυα συνιστούν μια προσέγγιση με μακροπρόθεσμη προοπτική, τόσο ως προς την αύξηση της διάρκειας των αδειών όσο και ως προς τις αυτόματες ανανεώσεις. Και οι δύο αυτές αλλαγές θα προσέφεραν στους παρόχους πολύ μεγαλύτερη σαφήνεια και μακροπρόθεσμη επενδυτική βεβαιότητα. Μόνο οι αυτόματες ανανεώσεις θα μπορούσαν να αποδεσμεύσουν έως και 30 δισ. ευρώ την επόμενη δεκαετία, στηρίζοντας τις επενδύσεις στις ψηφιακές υποδομές της Ευρώπης και την ανάπτυξη προηγμένων δικτύων 5G και μελλοντικών δικτύων 6G, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ κατά 75 δισ. ευρώ.

Μια πιο συνεπής προσέγγιση στην τιμολόγηση, σε συνδυασμό με την προτεινόμενη σύσταση της Επιτροπής για κοινή μεθοδολογία τιμολόγησης και με την προτεραιότητα στις δεσμεύσεις για την ανάπτυξη και την ποιότητα των δικτύων έναντι των τελών, θα μπορούσε να συμβάλει στην ευθυγράμμιση των κινήτρων με τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Θα μπορούσε επίσης να διασφαλίσει ότι τα πλαίσια τιμολόγησης παραμένουν βιώσιμα και αντανακλούν τις συνθήκες κάθε χώρας.

Η πρόταση της DNA συνδυάζει μεγαλύτερη επενδυτική βεβαιότητα με κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα κράτη μέλη και οι αρμόδιες εθνικές αρχές διατηρούν βασικές εξουσίες εποπτείας και επιβολής των κανόνων, ώστε να υποστηρίζουν την αποδοτική χρήση του φάσματος και τους στόχους δημόσιας πολιτικής. Τώρα έχει καθοριστική σημασία τα κράτη μέλη να στηρίξουν τις μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση του φάσματος που προβλέπει η Πράξη για τα Ψηφιακά Δίκτυα. Η μακροπρόθεσμη προοπτική και η φιλοδοξία για μια Ευρώπη με ψηφιακές υποδομές κορυφαίου επιπέδου πρέπει να υπερισχύσουν των παγιωμένων εθνικών συμφερόντων και των έκτακτων οικονομικών οφελών.

6. Η συζήτηση για την επενδυτική δυνατότητα του κλάδου συνδέεται ολοένα και περισσότερο με την κλίμακα των ευρωπαϊκών παρόχων, ενώ παραμένουν οι ανησυχίες για τις πιθανές επιπτώσεις της συγκέντρωσης στον ανταγωνισμό και στις τιμές για τους καταναλωτές. Ποια μετρήσιμα κριτήρια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση μιας συγχώνευσης, ώστε τα οφέλη της για τους χρήστες να μπορούν να αποδειχθούν στην πράξη;

Από πρόσφατη ανάλυση γνωρίζουμε ότι, από το 2015, οι αγορές με τρεις παρόχους έχουν καταγράψει 48% υψηλότερες επενδύσεις, τόσο ως ποσοστό των εσόδων όσο και ανά σύνδεση, σε σύγκριση με τις αγορές με τέσσερις παρόχους. Αυτό έχει επιτευχθεί χωρίς πρόσθετο κόστος για τον καταναλωτή και με αποτέλεσμα ταχύτητες δικτύου υψηλότερες κατά 15%. Δεν υπάρχει ένας ιδανικός αριθμός παρόχων για μια αγορά. Παρατηρούμε, ωστόσο, ότι η διαχρονική προτίμηση για περισσότερους παρόχους επηρεάζει την ικανότητά τους να επενδύουν. Οι συγχωνεύσεις μπορούν να προσφέρουν την αναγκαία κλίμακα για την αντιμετώπιση της επενδυτικής πρόκλησης και, κατά συνέπεια, να επιταχύνουν τη μετάβαση από τον έναν τεχνολογικό κύκλο στον επόμενο στον κλάδο των κινητών επικοινωνιών. Οι τεχνολογικές αυτές μεταβάσεις οδηγούν σε σημαντικές μειώσεις των τιμών ανά μονάδα, σε βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και σε καινοτομίες στις υπηρεσίες, ενισχύοντας την ευημερία των καταναλωτών.

Χαιρετίζουμε την εξέλιξη της προσέγγισης της Επιτροπής ως προς την αξιολόγηση των συγχωνεύσεων, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τις συγχωνεύσεις. Ιδιαίτερα θετική είναι η αναγνώριση ότι οι συγχωνεύσεις μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη και ότι οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις θα πρέπει να σταθμίζονται έναντι των ωφελειών τους.

Έχει σημασία οι αρνητικές επιπτώσεις και τα οφέλη μιας συγχώνευσης να αξιολογούνται με πραγματικά ισοδύναμα κριτήρια και σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα. Παράλληλα, η συμβολή της κλίμακας στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και ο ρόλος της στη διευκόλυνση των επενδύσεων πρέπει να αναγνωρίζονται και σε εθνικό επίπεδο, πέρα από το πλαίσιο της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας.

7. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι αυξανόμενες κυβερνοαπειλές έχουν καταστήσει τα δίκτυα κινητής κρίσιμες υποδομές για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Πώς μπορεί το ρυθμιστικό πλαίσιο να ενισχύσει στην πράξη την προστασία των δικτύων, περιορίζοντας ταυτόχρονα τις αλληλεπικαλυπτόμενες απαιτήσεις που απορροφούν πόρους από τις επενδύσεις;

Οι ευρωπαϊκοί πάροχοι κινητής αντιμετωπίζουν με μεγάλη σοβαρότητα τις ευθύνες τους ως πρώτη γραμμή κυβερνοάμυνας, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι αυτός ο ρόλος τούς καθιστά στόχους αυξημένου κινδύνου για ενέργειες που αποσκοπούν στη διατάραξη της λειτουργίας τους.

Στο εξελισσόμενο περιβάλλον απειλών, αυτό συνεπάγεται και σημαντικό κόστος. Έχουν πραγματοποιηθεί και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται μεγάλες επενδύσεις, ώστε να διασφαλίζονται η συμμόρφωση των δικτύων με τις απαιτήσεις και η ανθεκτικότητά τους απέναντι στην αβεβαιότητα. Σε τελική ανάλυση, εάν αυτές οι επενδύσεις δεν μπορούν να προέλθουν από το ίδιο το ευρωπαϊκό οικοσύστημα, θα προέλθουν από αλλού. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί από μόνη της τον κίνδυνο εμφάνισης ευπαθειών και υπονόμευσης της ασφάλειας.

Παραμένει, επομένως, κρίσιμο οι Ευρωπαίοι νομοθέτες να συνεχίσουν να αναγνωρίζουν την ανάγκη ενίσχυσης της επενδυτικής ελκυστικότητας του κλάδου των κινητών επικοινωνιών και να αξιοποιήσουν τις σημερινές ευκαιρίες μεταρρύθμισης του ρυθμιστικού πλαισίου, βοηθώντας τους παρόχους να διατηρήσουν την ανθεκτικότητα των δικτύων.

8. Με βάση την ευρωπαϊκή σας οπτική, πώς θα αξιολογούσατε σήμερα την ελληνική αγορά τηλεπικοινωνιών ως προς την επενδυτική δυναμική της, την ανάπτυξη προηγμένων δικτύων και τη θέση της σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές;

Η γεωγραφία της Ελλάδας μπορεί να δημιουργεί σύνθετες προκλήσεις για τους παρόχους κινητής, από το ορεινό ανάγλυφο έως τον μεγάλο αριθμό νησιών, που δυσχεραίνουν την ανάπτυξη συμβατικών επίγειων υποδομών. Ωστόσο, παρότι περίπου το 21% του πληθυσμού ζει σε αγροτικές περιοχές, το 99% της χώρας καλύπτεται από δίκτυα κινητού διαδικτύου. Αυτό αντανακλά τις σημαντικές επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει οι πάροχοι και τοποθετεί τη χώρα σε ανταγωνιστική θέση έναντι των πρωτοπόρων στη συνδεσιμότητα στην υπόλοιπη Ευρώπη.

9. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο εξάμηνο του 2027, σε μια καθοριστική περίοδο για την Πράξη για τα Ψηφιακά Δίκτυα και την αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων για τις συγχωνεύσεις. Ποιο συγκεκριμένο αποτέλεσμα έως το τέλος της ελληνικής Προεδρίας θα συνιστούσε ουσιαστική πρόοδο για την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης;

Πλέον φαίνεται πολύ πιθανό η Πράξη για τα Ψηφιακά Δίκτυα να οριστικοποιηθεί σε κάποια χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας το επόμενο έτος.

Η ψηφιακή ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης εξαρτάται άμεσα από την υιοθέτηση μιας DNA που θα στηρίζει τους παρόχους κινητής, διατηρώντας τις φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις για το φάσμα και προωθώντας ουσιαστικότερη απλοποίηση.

Η Ελλάδα κατανοεί διαχρονικά την αξία της ψηφιακής συνδεσιμότητας. Η ολοκλήρωση, υπό την καθοδήγησή της, μιας DNA που θα καθορίσει την πορεία μιας ολόκληρης γενιάς θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ευρώπη να ανακτήσει ηγετικό ρόλο στη διεθνή σκηνή και να στηρίξει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της στον ψηφιακό τομέα για πολλά χρόνια.