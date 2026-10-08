Οι τηλεπικοινωνιακές επενδύσεις ανέκαμψαν, με χαμηλές προσδοκίες

Οι παγκόσμιες κεφαλαιουχικές δαπάνες στις τηλεπικοινωνίες αυξήθηκαν κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του 2026, ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες της Dell’Oro Group έπειτα από αρκετά χρόνια υποχώρησης των επενδύσεων. Η εταιρεία ερευνών καταγράφει βελτίωση στη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς, διατηρώντας όμως σχεδόν αμετάβλητη την πρόβλεψή της για περιορισμένη ανάπτυξη έως το τέλος της δεκαετίας.

Η έκθεση Telecom Capex του Σεπτεμβρίου 2026, της οποίας τα βασικά ευρήματα παρουσιάστηκαν στις 6 Οκτωβρίου, προβλέπει σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης των παγκόσμιων τηλεπικοινωνιακών επενδύσεων από 0% έως 1% για την περίοδο 2025-2030. Η εκτίμηση συνδέεται με ένα πιο ώριμο επενδυτικό περιβάλλον μετά τους μεγάλους κύκλους ανάπτυξης της κάλυψης με 5G και οπτικές ίνες, καθώς οι πάροχοι στρέφουν σταδιακά τις δαπάνες τους στη χωρητικότητα και στη βελτίωση της λειτουργίας των δικτύων.

Από την κάλυψη στη χωρητικότητα

Ο Stefan Pongratz, αντιπρόεδρος της Dell’Oro Group, εξηγεί ότι οι πάροχοι βρίσκονται σε ισχυρότερη θέση ως προς τη χωρητικότητα των δικτύων τους μετά τους επενδυτικούς κύκλους του 5G και των οπτικών ινών. Η έμφαση μετακινείται σταδιακά από τη διεύρυνση της κάλυψης προς την ενίσχυση της χωρητικότητας, τον εκσυγχρονισμό, την αυτοματοποίηση και την αποδοτικότητα.

Η βελτίωση των εσόδων των τηλεπικοινωνιακών παρόχων βοηθά στη μείωση των δεικτών έντασης κεφαλαίου, όπως επισημαίνει ο Pongratz, ακόμη και όταν οι επενδύσεις στα δίκτυα παραμένουν στάσιμες. Η Dell’Oro προβλέπει ότι ο δείκτης, ο οποίος κορυφώθηκε στο 18% το 2022, θα υποχωρήσει σε περίπου 14% το 2028. Η υποχώρηση προβλέπεται να ακολουθηθεί από μια μικρή άνοδο, καθώς θα εμφανίζονται οι πρώτες επενδύσεις για το 6G.

Ο εξοπλισμός και η πρόσθετη ζήτηση από το cloud

Στην αγορά τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, η πορεία των εσόδων παραμένει στενά συνδεδεμένη με τις κεφαλαιουχικές δαπάνες. Τα αθροιστικά έσοδα των κατασκευαστών στους έξι τομείς που παρακολουθεί η Dell’Oro αυξήθηκαν επίσης κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση το πρώτο εξάμηνο του 2026, ακολουθώντας την ανάκαμψη των επενδύσεων των παρόχων κατά την ίδια περίοδο. Οι τομείς αυτοί καλύπτουν την ευρυζωνική πρόσβαση, τη μικροκυματική μετάδοση, την οπτική μεταφορά, τα δίκτυα κορμού κινητής τηλεφωνίας (MCN), τα δίκτυα ραδιοπρόσβασης (RAN) και τους δρομολογητές υψηλών επιδόσεων και συγκέντρωσης κίνησης.

Για την περίοδο 2025-2030, η Dell’Oro προβλέπει σύνθετο ετήσιο ρυθμό αύξησης των εσόδων τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού από 2% έως 3%, υψηλότερο από τον αναμενόμενο ρυθμό των κεφαλαιουχικών δαπανών των παρόχων υπηρεσιών επικοινωνιών. Αποδίδει μέρος αυτής της διαφοράς στην πρόσθετη ζήτηση από παρόχους cloud.

Η έκθεση καλύπτει περισσότερους από 50 τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, εξετάζοντας τα έσοδα, τις κεφαλαιουχικές δαπάνες και την ένταση κεφαλαίου. Περιλαμβάνει καταγεγραμμένα μεγέθη και πενταετείς προβλέψεις ανά πάροχο, περιφέρεια και τεχνολογία, με διάκριση μεταξύ ασύρματων και ενσύρματων δικτύων. Η ανάλυση ανά χώρα καλύπτει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Κίνα, την Ινδία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.