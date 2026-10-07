Από την επιτάχυνση στην επένδυση: το Envolve επενδύει σε πέντε νεοφυείς επιχειρήσεις

Το Envolve Entrepreneurship (envolveglobal.org) επενδύει στους ανθρώπους πίσω από τις νεοφυείς επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης EnvolveXL, χρηματοδοτώντας 5 ομάδες με συνολική αρχική επένδυση ύψους €62.500. Οι εταιρείες αυτές θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην τελική αξιολόγηση, μέσα από την οποία έως 3 επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν πρόσθετες επενδύσεις συνολικού ύψους έως €200.000, μέσω της “Investing for Good” επενδυτικής προσέγγισης του προγράμματος.

Παράλληλα, ανακοινώνεται η έναρξη του 4ου κύκλου του EnvolveXL, δίνοντας την ευκαιρία σε νέες νεοφυείς επιχειρήσεις να επιταχύνουν την ανάπτυξή τους και να ενταχθούν σε ένα δίκτυο επιχειρηματιών και οργανισμών, με παρουσία σε όλο τον κόσμο.

Η επένδυση που πραγματοποιείται, στο πλαίσιο του ΕnvolveXL, έρχεται να ενισχύσει την πορεία που έχουν ήδη διανύσει οι εταιρείες στο πρόγραμμα επιτάχυνσης. Από την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αξιοποίηση της εμπειρίας κορυφαίων μεντόρων, έως την ενίσχυση της επενδυτικής τους ετοιμότητας και την προσέλκυση επενδυτών από την αγορά, μέσω της εντατικής επιχειρηματικής επιτάχυνσης, οι ομάδες εξελίχθηκαν σε επιχειρήσεις με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, με την επένδυση να λειτουργεί ως επιπλέον αναγνώριση της δυναμικής και της προετοιμασίας τους.

Οι 5 νεοφυείς επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν την αρχική επένδυση των €12.500 είναι:

FitKit – https://fitkit.app – Fitness / Marketplace (Άσκηση / Ηλεκτρονική αγορά)

– https://fitkit.app – Fitness / Marketplace (Άσκηση / Ηλεκτρονική αγορά) Joberos – https://joberos.com – HRtech (Τεχνολογία ανθρώπινου δυναμικού)

– https://joberos.com – HRtech (Τεχνολογία ανθρώπινου δυναμικού) Kiné Health – https://kinehealth.co – Longevity / Healthtech (Μακροζωία / Τεχνολογία Υγείας)

– https://kinehealth.co – Longevity / Healthtech (Μακροζωία / Τεχνολογία Υγείας) Pebole – https://pebole.com – Fintech (Χρηματοοικονομική Τεχνολογία)

– https://pebole.com – Fintech (Χρηματοοικονομική Τεχνολογία) Scoopterra – https://scoopterra.com – Analytics (Ανάλυση Δεδομένων)

Η μετάβαση των 5 επιχειρήσεων στο επενδυτικό στάδιο αποτελεί συνέχεια της υποστήριξης που έχουν λάβει μέσα από το πρόγραμμα, με πρόσβαση σε γνώση, στοχευμένη καθοδήγηση, επιχειρηματική δικτύωση και επενδυτική ετοιμότητα.

Για την επιλογή των επιχειρήσεων, αξιολογήθηκαν η συνολική τους πορεία στο πρόγραμμα και η επενδυτική τους ετοιμότητα και στρατηγική, με έμφαση στη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, την ωριμότητα του προϊόντος, τη δυναμική και τη δέσμευση της ομάδας, καθώς και τις προοπτικές ανάπτυξης και κλιμάκωσης. Στην αξιολόγηση συνεκτιμήθηκαν επίσης ο οικονομικός σχεδιασμός, η στρατηγική εξόδου και η ευθυγράμμιση κάθε επιχείρησης με την επενδυτική στρατηγική του Envolve.

Ο Αλέξανδρος Νούσιας, Managing Director του Envolve Entrepreneurship, δήλωσε:

«Στο Envolve πιστεύουμε ότι πίσω από κάθε νέα επιχείρηση βρίσκονται άνθρωποι με τη δυνατότητα να δημιουργήσουν πραγματική αλλαγή. Με αυτή την αρχική επένδυση, θέλουμε να δώσουμε στις ομάδες τη δυνατότητα να δοκιμάσουν στην πράξη, να μάθουν από την αγορά και να αποκτήσουν τα δεδομένα που χρειάζονται για την περαιτέρω ανάπτυξή τους, αλλά και να προσελκύσουν επιπλέον επενδύσεις από την αγορά. Το επενδυτικό στάδιο του EnvolveXL αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο της ολιστικής υποστήριξης που παρέχουμε στους ιδρυτές και τις ομάδες τους και ένα ακόμη βήμα στην προσπάθειά μας να δημιουργούμε ουσιαστικές ευκαιρίες ανάπτυξης.»

Το Envolve Entrepreneurship διαθέτει μακρά εμπειρία στην υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Από το 2012, περισσότεροι από 42.000 επιχειρηματίες έχουν υποστηριχθεί μέσα από τις ποικίλες δράσεις του, ενώ έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 2.200 θέσεις εργασίας. Συνολικά, έχουν διατεθεί περισσότερα από €6,4 εκατ. για τη χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων, με τη συνολική αποτίμηση του χαρτοφυλακίου να ξεπερνά σήμερα τα €1,2 δισ.

Μέσω του EnvolveXL, ο οργανισμός έχει ως στόχο να υποστηρίξει 100 νεοφυείς επιχειρήσεις σε βάθος πενταετίας, ενισχύοντας τον ψηφιακό και βιώσιμο μετασχηματισμό της οικονομίας. Τ (https://www.libraphilanthropies.org/).

Η Ροσάννα Μόρτογλου, CEO του Libra Philanthropies, δήλωσε: «Στο Libra Philanthropies πιστεύουμε πως η ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας είναι επένδυση στο μέλλον του οικοσυστήματος καινοτομίας της χώρας μας. Το EnvolveXL αποδεικνύει ότι η στρατηγική φιλανθρωπία μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης, ανοίγοντας τον δρόμο για βιώσιμη ανάπτυξη και προσελκύοντας επιπλέον επενδύσεις από την αγορά. Συγχαίρουμε τις πέντε ομάδες για την πορεία τους και ανυπομονούμε να γνωρίσουμε τους ιδρυτές του 4ου κύκλου.»

Ανοίγει ο 4ος κύκλος αιτήσεων του EnvolveXL

Παράλληλα με το επενδυτικό στάδιο του 3ου κύκλου, το Envolve Entrepreneurship ανακοινώνει την έναρξη του 4ου κύκλου του EnvolveXL, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για 20 νεοφυείς επιχειρήσεις που επιδιώκουν να επιταχύνουν την ανάπτυξη και την εξέλιξή τους.

Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές έως τις 15 Ιανουαρίου 2027.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 4ο κύκλο και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες στο envolveglobal.org/envolvexl/.

Το Envolve Entrepreneurship είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2012, με αποστολή τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη λειτουργία ως κόμβος καινοτομίας με παγκόσμια εμβέλεια, μέσα από τους πυλώνες: Founders Support, Upskilling και Business Innovation. Το πρόγραμμα EnvolveXL αποτελεί τη ναυαρχίδα των δράσεων του οργανισμού, καλλιεργώντας τη νέα γενιά επιχειρηματιών. Μέχρι σήμερα, το Envolve έχει υποστηρίξει εκατοντάδες startups σε Ελλάδα, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες.