Σχέδιο της Open Cosmos για παραγωγή ενός τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου την ημέρα στην Ελλάδα

Τη δυνατότητα μαζικής παραγωγής τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων στην Ελλάδα σχεδιάζει να αναπτύξει η Open Cosmos, με στόχο η μονάδα της στην Αθήνα να μπορεί να κατασκευάζει έως και έναν δορυφόρο την ημέρα. Το σχέδιο προβλέπει νέες εγκαταστάσεις 4.000 τετραγωνικών μέτρων και αύξηση του προσωπικού από 40 σε 300 εργαζόμενους έως το 2030.

Η εταιρεία παρουσίασε τον αναπτυξιακό της σχεδιασμό σε εκδήλωση στην Αθήνα χθες το βράδυ, παρουσία του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, μετά την ολοκλήρωση γύρου χρηματοδότησης 300 εκατ. ευρώ, με συμμετοχή και ελληνικών επενδυτικών σχημάτων.

Στις νέες εγκαταστάσεις προβλέπεται η δημιουργία ειδικού χώρου καθαρής παραγωγής (clean room) 600 τ.μ. σε πρώτη φάση, για τη συναρμολόγηση και ολοκλήρωση δορυφόρων. Η ελληνική μονάδα αποτελεί μία από τις τέσσερις παραγωγικές βάσεις που διατηρεί η Open Cosmos στην Ευρώπη, μαζί με εκείνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Η ελληνική ομάδα συμμετέχει ήδη στην ανάπτυξη του ConnectedCosmos, του τηλεπικοινωνιακού δικτύου δορυφόρων χαμηλής τροχιάς της Open Cosmos.

Το δίκτυο σχεδιάζεται να περιλαμβάνει 192 δορυφόρους, με περισσότερους από 96 να προβλέπεται να βρίσκονται σε τροχιά έως το τέλος του 2028. Η ομάδα της Παλλήνης συμμετέχει ήδη στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη υποσυστημάτων της συγκεκριμένης υποδομής, ενώ παράλληλα αναπτύσσει τεχνολογία για διεθνείς πελάτες.

Η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει μέσα στην επόμενη τριετία τις αποστολές που υλοποιούνται από την Ελλάδα στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της παρατήρησης της Γης. Παράλληλα, δίνει έμφαση στην ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης και στην επεξεργασία δεδομένων απευθείας στους δορυφόρους.

Η ελληνική βάση θα συνεχίσει να εξυπηρετεί διεθνείς αγορές, με έμφαση στην Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Η ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας της Open Cosmos Aegean ακολουθεί την εκτόξευση του Hyperion GR-1 τον περασμένο Ιούλιο. Πρόκειται για τον πρώτο από τους επτά δορυφόρους που αναπτύσσει η εταιρεία στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων.

Οι υπόλοιποι έξι δορυφόροι βρίσκονται στα τελικά στάδια συναρμολόγησης ή είναι ήδη έτοιμοι προς εκτόξευση. Κατά την παρουσίαση στην Αθήνα δόθηκαν στη δημοσιότητα και οι πρώτες εικόνες που κατέγραψε ο Hyperion GR-1 από την τελική του τροχιά.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 13 ελληνικές εταιρείες, ενώ η Open Cosmos συνεργάζεται με τις Elfon και Adamant Composites για την παραγωγή υποσυστημάτων. Η εταιρεία επιδιώκει επίσης περισσότερες συνεργασίες με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

Στον γύρο χρηματοδότησης των 300 εκατ. ευρώ συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, τα ελληνικά επενδυτικά σχήματα Sustainable Forward Capital και Ireon Ventures, καθώς και διεθνείς επενδυτές με ισχυρή σύνδεση με το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας, όπως το Environmental Technologies Fund (ETF Partners) και το Endeavor Catalyst Fund. Δεν έχει προσδιοριστεί το ύψος των κεφαλαίων που θα διατεθούν για την επέκταση της ελληνικής μονάδας.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Open Cosmos Aegean, Μαρία Καλαμά, ανέφερε ότι η επέκταση θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και θα επιτρέψει στην ελληνική ομάδα να αναλάβει μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της εταιρείας. Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Open Cosmos, Rafel Jordà Siquier, σημείωσε ότι μέσα σε δύο χρόνια δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα οι απαραίτητες υποδομές και η τεχνογνωσία για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δορυφορικών αποστολών.