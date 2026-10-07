Έρευνα κατατάσσει την κακή χρήση AI πρώτη στις απειλές για την εταιρική φήμη

Η κακή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης κατατάσσεται ως η μεγαλύτερη απειλή για τη φήμη των επιχειρήσεων στη νέα έκδοση του τριμηνιαίου Reputation Risk Index, που εκδίδει το Global Risk Advisory Council. Στην έρευνα, περισσότεροι από 150 επικεφαλής στον τομέα των δημοσίων υποθέσεων τοποθέτησαν τον συγκεκριμένο κίνδυνο πάνω από την έκθεση παιδιών σε βλάβη, τις παραβιάσεις ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών και τις επιπτώσεις του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Η κακή χρήση της AI συγκαταλέγεται επανειλημμένα στις κορυφαίες ανησυχίες από την πρώτη έκδοση του δείκτη, τον Απρίλιο του 2025. Η έκδοση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη συνοδεύεται, όμως, από ειδική σύσταση προς τις διοικήσεις: να λάβουν άμεσα και αποφασιστικά μέτρα για να περιορίσουν τον κίνδυνο μακροχρόνιας ζημιάς στα εμπορικά τους σήματα. Το συμβούλιο εκτιμά ότι η τεχνολογία έχει πλέον εξελιχθεί σε σαφή και άμεσο κίνδυνο για την εμπιστοσύνη του κοινού σε πολλές εταιρείες.

Οι κίνδυνοι που ιεραρχούν οι συμμετέχοντες

Η Global Situation Room, εταιρεία δημοσίων υποθέσεων με έδρα την Ουάσιγκτον που δημιούργησε το συμβούλιο και τον δείκτη, περιγράφει ένα δείγμα με εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων. Στην έρευνα συμμετείχαν πρώην αρχηγοί κρατών, υπουργοί και ανώτερα στελέχη από περισσότερες από 20 χώρες σε πέντε ηπείρους. Προσκλήθηκαν λόγω της αναγνωρισμένης εμπειρίας τους στην αντιμετώπιση κρίσεων. Η κατάταξη εκφράζει τις εκτιμήσεις αυτών των συμμετεχόντων για τους κινδύνους εταιρικής φήμης.

Οι ερωτηθέντες αναγνωρίζουν ότι η AI υπόσχεται μεγάλη βελτίωση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας. Ταυτόχρονα, θεωρούν ότι επιτείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια και τα δεδομένα, τις κυβερνοπαραβιάσεις και τις απάτες, ασκεί πίεση στην προστασία της ιδιωτικότητας και ανατρέπει δεδομένα στην απασχόληση. Στις εκτιμήσεις τους περιλαμβάνεται και η αυξανόμενη εμπλοκή εταιρειών σε δικαστικές υποθέσεις, καθώς αγωγές συνδέουν προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης με βλάβες στον πραγματικό κόσμο.

Πίσω από την κακή χρήση της τεχνολογίας βρίσκονται ενέργειες ή κατηγορίες για έκθεση παιδιών σε κίνδυνο ψυχικής, συναισθηματικής ή σωματικής βλάβης, καθώς και οι παραβιάσεις ευαίσθητων πληροφοριών φυσικών προσώπων. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η ανήθικη ή παράνομη συμπεριφορά για την εξασφάλιση στρατηγικού πλεονεκτήματος ή κέρδους και, ως χωριστή κατηγορία, οι κακές στρατηγικές ή λειτουργικές αποφάσεις που επιδεινώνουν την οικονομική θέση ή τη δημόσια εικόνα μιας επιχείρησης.

Λιγότερο περιεχόμενο AI και ανθρώπινη εξυπηρέτηση

Η πρόεδρος του Global Risk Advisory Council, Isabel Casillas Guzman, συνδέει την ανάγκη προληπτικών μέτρων με τη μείωση της εμπιστοσύνης του κοινού στην τεχνολογία, την ώρα που οι επιχειρήσεις την εφαρμόζουν γρήγορα για να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Κατά την ίδια, σε αυτό το περιβάλλον η χρήση ή η υπερβολική χρήση AI μπορεί να πλήξει γρήγορα τη θέση μιας εταιρείας απέναντι σε πελάτες, επενδυτές και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη.

Οι προτάσεις της Global Situation Room αφορούν συγκεκριμένες επιλογές στην παραγωγή περιεχομένου και στην επαφή με τους πελάτες. Περιλαμβάνουν την κατάργηση ή τον περιορισμό της χρήσης περιεχομένου που δημιουργείται με AI και την ανάθεση της εξυπηρέτησης πελατών σε ανθρώπους.

Υποχωρεί η ανησυχία για τον πόλεμο στο Ιράν

Η προηγούμενη έκδοση του δείκτη, τον Ιούλιο, είχε κατατάξει στην κορυφή τα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες, τις διχαστικές πολιτικές τοποθετήσεις και άλλους παράγοντες που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν. Στη νέα έρευνα, οι συμμετέχοντες εκτιμούν ότι αυτές οι ανησυχίες έχουν περιοριστεί καθώς η σύγκρουση παρατείνεται, παρότι παραμένει ανεπίλυτη από την έναρξή της τον Φεβρουάριο.

Η Guzman αποδίδει τη μεταβολή στην εξασθένηση του πρώτου, εντονότερου πλήγματος που προκάλεσε το γεωπολιτικό σοκ στην εταιρική φήμη. Στο μήνυμά της που συνοδεύει τον δείκτη επισημαίνει ότι το σοκ εξακολουθεί να υφίσταται, ενώ η σύγκρουση έχει υποχωρήσει από την κορυφαία ομάδα ανησυχιών, παρότι συνεχίζεται.