Οι πάροχοι κερδίζουν μερίδιο στις πωλήσεις smartphones στην Ευρώπη παρά την πτώση

Οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας κέρδισαν μερίδιο στις πωλήσεις smartphones στην Ευρώπη το δεύτερο τρίμηνο του 2026, καθώς οι πωλήσεις τους υποχώρησαν λιγότερο από εκείνες της ανοικτής αγοράς. Σύμφωνα με το Europe Channel Share Tracker της Counterpoint Research, οι πωλήσεις μέσω παρόχων μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση, έναντι πτώσης 11% στην ανοικτή αγορά και 8% στο σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς.

Το μερίδιο των παρόχων διαμορφώθηκε στο 36%, από 35% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ η «ανοικτή αγορά» εξακολούθησε να συγκεντρώνει την πλειονότητα των πωλήσεων. Η Counterpoint συνδέει τη μετατόπιση με τη μεγαλύτερη παρουσία ακριβότερων συσκευών στο κανάλι των παρόχων και την πίεση που ασκεί η κρίση στις τιμές των μνημών στα οικονομικά μοντέλα. Η Apple ξεπέρασε τη Samsung και κατέλαβε την πρώτη θέση σε μερίδιο πωλήσεων smartphones μέσω ευρωπαϊκών παρόχων.

Η πίεση στα οικονομικά μοντέλα

Η διαφορετική σύνθεση των δύο καναλιών πώλησης εξηγεί, σύμφωνα με την Counterpoint, τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα των παρόχων. Ο Jan Stryjak, αναπληρωτής διευθυντής της Counterpoint Research, επισημαίνει ότι οι συσκευές που πωλούνται μέσω παρόχων στην Ευρώπη ανήκουν συνήθως σε υψηλότερη κατηγορία τιμής, καθώς περισσότερες αγοράζονται με συμβόλαιο. Στο συγκεκριμένο κανάλι έχουν επίσης μεγαλύτερη παρουσία μάρκες όπως η Apple, η Samsung και η Google.

Τα συμβόλαια επιτρέπουν την κατανομή του κόστους της συσκευής σε μηνιαίες πληρωμές, διευκολύνοντας την πρόσβαση σε ακριβότερα μοντέλα. Στην ανοικτή αγορά, οι καταναλωτές αγοράζουν τη συσκευή απευθείας από ανεξάρτητους λιανεμπόρους ή κατασκευαστές. Πρόκειται συνήθως για τηλέφωνα χωρίς κάρτα SIM και χωρίς κλείδωμα σε συγκεκριμένο δίκτυο, ώστε ο αγοραστής να επιλέγει τον πάροχο στον οποίο θα συνδεθεί.

Τα διεθνή μέσα συνδέουν την κρίση στις μνήμες με την τεχνητή νοημοσύνη και τις ελλείψεις εξαρτημάτων DRAM και NAND flash, που χρησιμοποιούνται σε smartphones και υπολογιστές. Οι αυξήσεις τιμών επιβαρύνουν περισσότερο τις φθηνότερες συσκευές. Ο Stryjak αποδίδει τη συγκριτικά μικρότερη υποχώρηση των πωλήσεων μέσω παρόχων στην απότομη συρρίκνωση της αγοράς οικονομικών smartphones μέσα στο 2026.

Η αλλαγή στην κατάταξη των κατασκευαστών

Η Counterpoint αποδίδει στην Apple βασικό ρόλο στη μετατόπιση των μεριδίων υπέρ των παρόχων. Στην αύξηση του μεριδίου των παρόχων συνέβαλαν επίσης η Motorola και η vivo, μέσω της στρατηγικής τοποθέτησής τους σε βασικούς ευρωπαϊκούς παρόχους.

Η Motorola και η vivo κατέγραψαν τους ταχύτερους ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης στις πωλήσεις μέσω παρόχων. Η εικόνα διαφοροποιήθηκε από το δεύτερο τρίμηνο του 2025, όταν οι κατασκευαστές με την ταχύτερη ανάπτυξη στο ίδιο κανάλι ήταν η Google και η HONOR.

Οι προσφορές μπορούν να περιορίσουν τις αυξήσεις

Η Counterpoint αναμένει ότι οι πωλήσεις μέσω παρόχων θα συνεχίσουν να κερδίζουν μερίδιο έναντι της ανοικτής αγοράς τα επόμενα τρίμηνα, όσο η κρίση στις μνήμες εξακολουθεί να επηρεάζει τα φθηνότερα smartphones.

Ο Stryjak επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι ανεξάρτητοι λιανέμποροι αυξάνουν σταθερά τις προωθητικές ενέργειές τους σε σύγκριση με τους παρόχους. Αυτές οι προσφορές θα μπορούσαν να μετριάσουν μέρος των αυξήσεων τιμών και να δώσουν πρόσθετη ώθηση στις πωλήσεις της ανοικτής αγοράς τα επόμενα τρίμηνα.