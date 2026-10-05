Ο Τραμπ ανακοίνωσε ομάδα για την AI μετά τη συμφωνία αυτορρύθμισης με έξι εταιρείες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη δημιουργία της «Super Intelligence Force», μιας ομάδας εργασίας για την τεχνητή νοημοσύνη που θα συντονίζει τις προσπάθειες της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Στόχος της, όπως τον περιέγραψε, είναι να διατηρήσουν οι ΗΠΑ την πρωτοκαθεδρία στην υπερνοημοσύνη, προστατεύοντας τα συμφέροντα των Αμερικανών και βελτιώνοντας τη ζωή τους.

Η ανακοίνωση έγινε την Κυριακή, μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης του Τραμπ, χωρίς συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τις ενέργειες που θα αναλάβει η ομάδα ή την εποπτεία που θα ασκεί στην ανάπτυξη της AI. Η πρωτοβουλία ακολουθεί τη συνάντησή του με επικεφαλής τεχνολογικών εταιρειών στον Λευκό Οίκο, όπου ο ίδιος δήλωσε ότι υπέγραψε, μαζί με έξι εταιρείες, ένα «σύνταγμα» με πρότυπα αυτορρύθμισης της τεχνολογίας τους.

Συντονισμός κυβέρνησης, εταιρειών και κοινωνικών φορέων

Η αποστολή που περιέγραψε ο Τραμπ περιλαμβάνει τον συντονισμό της επικοινωνίας και συνεργασίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με καταναλωτές, οργανώσεις δημοσίου συμφέροντος, θρησκευτικές οργανώσεις, παρόχους κρίσιμων υποδομών και εταιρείες υπερνοημοσύνης. Το εύρος των συνομιλητών καλύπτει τόσο επιχειρήσεις που αναπτύσσουν την τεχνολογία όσο και φορείς που συνδέονται με τη χρήση και τις επιπτώσεις της.

Ο Τραμπ συνέδεσε την αποστολή της ομάδας με την επιδίωξη αμερικανικής κυριαρχίας στην AI και την προστασία των πολιτών. Στην ανάρτησή του υποστήριξε ότι πολλοί θεωρούν την υπερνοημοσύνη εξέλιξη μεγαλύτερης κλίμακας από τη Βιομηχανική Επανάσταση και το διαδίκτυο, χωρίς να προσδιορίσει ποιους επικαλείται για αυτή τη σύγκριση.

Είχε προαναγγείλει τη δημιουργία ομάδας εργασίας τον προηγούμενο μήνα, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για την τεχνολογία. Ορισμένοι διευθύνοντες σύμβουλοι τεχνολογικών εταιρειών έχουν εκφράσει ανησυχίες για την ανάπτυξη της AI και έχουν ζητήσει ομοσπονδιακή ρύθμιση. Η επίσημη ανακοίνωση αφήνει αδιευκρίνιστο πώς θα συνδεθεί ο συντονιστικός ρόλος της ομάδας με την εποπτεία του κλάδου.

Τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν την ομάδα

Σύμφωνα με τον Τραμπ, επικεφαλής θα τεθούν ο διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών Τζέι Κλέιτον, ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου Άντριου Φέργκιουσον, ο υφυπουργός Άμυνας αρμόδιος για την Έρευνα και τη Μηχανική Εμίλ Μάικλ και ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού Σκοτ Κούπορ. Η σύνθεση συγκεντρώνει στελέχη από υπηρεσίες πληροφοριών, εμπορίου, άμυνας και διαχείρισης του ομοσπονδιακού προσωπικού.

Ο Κλέιτον αναμένεται επίσης να αναλάβει τον ρόλο του νέου συντονιστή του Λευκού Οίκου για την AI. Σε συνέντευξη στη Wall Street Journal, η οποία δημοσιεύθηκε το Σάββατο, υποστήριξε ότι η παγκόσμια πρωτοκαθεδρία στην τεχνητή νοημοσύνη θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τους κινδύνους από αντιπάλους τους.

Κατά τον ίδιο, όταν οι ΗΠΑ δεν προηγούνται στην AI, αυξάνονται τόσο οι αναγνωρισμένοι όσο και οι μη αναγνωρισμένοι κίνδυνοι. Εξέφρασε επίσης εμπιστοσύνη στα μέλη της ομάδας, επικαλούμενος τις διαφορετικές δεξιότητές τους, την εμπειρία τους στη διαχείριση ευκαιριών και κινδύνων και την κοινή δέσμευση να κερδίσουν οι ΗΠΑ την κούρσα της AI προς όφελος των Αμερικανών.

Εξέταση του νόμου και πιθανών παρεμβάσεων του Κογκρέσου

Για τη λειτουργία της ομάδας, ο Κλέιτον εκτίμησε ότι θα αναπτυχθούν μηχανισμοί μέσα από διάλογο, όπως συμβαίνει σε άλλους κλάδους. Ως παράδειγμα ανέφερε μοντέλα κινδύνου του χρηματοπιστωτικού τομέα, τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι η ομάδα θα εξετάσει την ισχύουσα νομοθεσία και θα συζητήσει πιθανές ενέργειες του Κογκρέσου. Το ABC News ζήτησε από τον Λευκό Οίκο περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους της, χωρίς να λάβει άμεση απάντηση. Συγκεκριμένες αρμοδιότητες εποπτείας και μέτρα για την ανάπτυξη της AI παραμένουν προς αποσαφήνιση.