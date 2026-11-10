Σχέδια για τρία νέα κέντρα δεδομένων 230 MW σε Φθιώτιδα και Κοζάνη

Τρία νέα κέντρα δεδομένων, με συνολική ισχύ εξοπλισμού πληροφορικής 230 MW, σχεδιάζονται στη Φθιώτιδα και την Κοζάνη, σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές μελέτες (MΠΕ) που δημοσιοποιήθηκαν στις 6 Νοεμβρίου. Τα δύο στη Φθιώτιδα αποτελούν τμήμα ευρύτερου έργου, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει και ενεργειακές υποδομές.

Φορείς της επένδυσης στη Φθιώτιδα είναι οι Hermes Node Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και Σπέλτα Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Κάθε κέντρο θα διαθέτει ισχύ εξοπλισμού πληροφορικής 100 MW και θα αναπτυχθεί σε ξεχωριστό γήπεδο, στη θέση Καμαράλωνα–Καμάρα του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας. Η συνολική έκταση των δύο γηπέδων είναι περίπου 592 στρέμματα.

Η προμελέτη περιγράφει 40 αίθουσες δεδομένων (data halls), ισχύος 2,5 MW η καθεμία, για το ένα κέντρο. Εφόσον εφαρμοστεί η ίδια τεχνική διάταξη και στο δεύτερο, ο συνολικός αριθμός τους θα φτάσει τις 80. Η μέση πυκνότητα ισχύος υπολογίζεται σε 20 kW ανά ικρίωμα εξοπλισμού (rack), με ενδεικτική διάταξη περίπου 125 ικριωμάτων ανά αίθουσα.

Οι εγκαταστάσεις σχεδιάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές Tier III, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης χωρίς διακοπή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στα βασικά ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα προβλέπεται εφεδρεία N+1.

Για την ψύξη προβλέπονται αερόψυκτες μονάδες και κλειστό κύκλωμα ψυχρού νερού, χωρίς πύργους εξατμιστικής ψύξης. Ο σχεδιαστικός δείκτης ενεργειακής αποτελεσματικότητας (PUE) είναι 1,40, με αποτέλεσμα η συνολική ηλεκτρική ισχύς των δύο κέντρων, μαζί με την ψύξη και τις υπόλοιπες λειτουργίες, να εκτιμάται σε 280 MW. Στις στέγες τους προβλέπεται επίσης η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων συμπληρωματικής ηλεκτροπαραγωγής.

Στο ενεργειακό σκέλος της επένδυσης περιλαμβάνονται Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης 400/33 kV, σταθμός αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 200 MW και εγγυημένης χωρητικότητας 800 MWh, καθώς και τα έργα διασύνδεσης. Η ΜΠΕ δεν κατανέμει τον προϋπολογισμό στις επιμέρους υποδομές και υπολογίζει τη διάρκεια κατασκευής ολόκληρου του έργου σε 24 μήνες.

Τις Hermes Node και Σπέλτα εκπροσωπεί ο Ιωάννης Θεοδωράκης, ο οποίος συνδέεται με τον Group Theta. Ο όμιλος δραστηριοποιείται στις κατασκευές, στην ανάπτυξη ακινήτων και στην ενέργεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί, έχει θέσει σε λειτουργία ενεργειακά έργα άνω του 1,5 GW από το 2006 και διαθέτει επιπλέον 2,5 GW υπό ανάπτυξη.

Στην Κοζάνη, το τρίτο κέντρο δεδομένων αναπτύσσεται από την Gnwsis Data Center Solutions, συμφερόντων του επικεφαλής της Kiefer, Χρήστου Πετρόχειλου. Στη Νέα Νικόπολη προβλέπεται κτίριο 2.821 τ.μ. με τέσσερις αίθουσες δεδομένων, σε γήπεδο περίπου 7,3 στρεμμάτων.

Η συνολική πραγματική ηλεκτρική ισχύς υπολογίζεται σε περίπου 45 MW, από τα οποία τα 30 MW αφορούν τον εξοπλισμό πληροφορικής. Το κέντρο θα παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας εξοπλισμού πελατών (colocation), προσφέροντας χώρο, ηλεκτρική τροφοδοσία, ψύξη και δικτυακή διασύνδεση. Μέρος της δυναμικότητάς του προορίζεται για φορτία τεχνητής νοημοσύνης. Οι αίθουσες θα μπορούν να τίθενται σταδιακά σε λειτουργία, με μέγιστη διάρκεια κατασκευής 18 μηνών ανά αίθουσα. Η ΜΠΕ δεν δίνει εκτίμηση για το κόστος της επένδυσης.

Η Kiefer δραστηριοποιείται επίσης στην τεχνητή νοημοσύνη και στη ρομποτική. Μεταξύ άλλων αξιοποιεί υπολογιστικά συστήματα της Nvidia και αναπτύσσει εφαρμογές μέσω της πλατφόρμας Sophea.