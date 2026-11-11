Στην πεντάδα επιχειρηματικών κινδύνων οι αστοχίες στρατηγικής στην AI

Δύο νέες ανησυχίες για την τεχνητή νοημοσύνη μπήκαν στην πρώτη πεντάδα των αναδυόμενων επιχειρηματικών κινδύνων, σύμφωνα με την κατάταξη της Gartner για το τρίτο τρίμηνο του 2026. Η πρώτη αφορά τις αστοχίες στη στρατηγική για την AI, όπως επενδυτικές αποφάσεις που βασίζονται σε προσδοκώμενα οφέλη τα οποία μπορεί να μην προκύψουν. Η δεύτερη αφορά την πιθανότητα μια επιχείρηση να χάσει έδαφος απέναντι σε ανταγωνιστές που αξιοποιούν αποτελεσματικότερα την τεχνολογία.

Στην έρευνα της Gartner συμμετείχαν 308 επικεφαλής διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων, ελεγκτές και ανώτερα στελέχη. Οι αστοχίες στη στρατηγική για την AI εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην τριμηνιαία έκθεση και κατατάχθηκαν τρίτες μεταξύ των ανησυχιών τους. Στις δύο πρώτες θέσεις παρέμειναν, όπως και το προηγούμενο τρίμηνο, ο εντοπισμός ευπαθειών κυβερνοασφάλειας με τη χρήση AI και οι γεωπολιτικές διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Πού μπορεί να αστοχήσει η στρατηγική

Στις στρατηγικές αστοχίες περιλαμβάνονται οι υπερβολικά επιθετικές επενδύσεις, η επιλογή ακατάλληλων εφαρμογών και η υιοθέτηση της τεχνολογίας προτού η επιχείρηση προετοιμαστεί για τις επιπτώσεις στη λειτουργία, την εταιρική κουλτούρα και τη διακυβέρνησή της. Η πίεση του ανταγωνισμού μπορεί να οδηγήσει μια επιχείρηση να προχωρήσει ταχύτερα από όσο της επιτρέπει η οργανωτική της ετοιμότητα.

Ο Kevin Mercado, ανώτερος αναλυτής έρευνας (Senior Principal Analyst, Research) στον τομέα Κινδύνων και Ελέγχου της Gartner, επισημαίνει ότι μια επιχείρηση μπορεί να ξεκινήσει ένα έργο AI χωρίς να έχει εξετάσει επαρκώς αν η εφαρμογή υπηρετεί τις προτεραιότητές της. Στον ίδιο έλεγχο εντάσσει τις δυνατότητες της επιχείρησης να υποστηρίξει την εφαρμογή, το επίπεδο κινδύνου που μπορεί να αποδεχθεί και το κατά πόσο η αναμενόμενη απόδοση δικαιολογεί την επιλογή.

Ο έλεγχος πριν από την επέκταση

Οι αναλυτές της Gartner προτείνουν ένα σχέδιο δράσης για την AI που θα βοηθά τους υπευθύνους διαχείρισης κινδύνων να αντιμετωπίζουν συνήθη λάθη σε κάθε στάδιο της υιοθέτησης. Το σχέδιο συνδέει τις επενδύσεις με συγκεκριμένα επιχειρηματικά αποτελέσματα και προβλέπει έλεγχο της οργανωτικής ετοιμότητας και κάλυψη των απαιτήσεων διακυβέρνησης πριν από την επέκταση των εφαρμογών. Ο Mercado προτείνει οι επιχειρήσεις να αξιολογούν τις πρωτοβουλίες για την AI ως χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών αποφάσεων, με κανόνες που επιτρέπουν τον υπεύθυνο πειραματισμό.

Οι υπεύθυνοι διαχείρισης κινδύνων μπορούν να εφαρμόζουν αυτά τα κριτήρια σε όλο τον οργανισμό, τόσο στα έργα που αποσκοπούν σε επιχειρηματικό όφελος όσο και στις πρωτοβουλίες περιορισμού των κινδύνων. Στην αποτίμηση του οφέλους, η Gartner προτείνει να εξετάζεται η επίδραση της AI στη λήψη αποφάσεων, μαζί με την επίδρασή της στην παραγωγικότητα.