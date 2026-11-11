Στα 597 εκατ. ευρώ τα έσοδα της Vodafone Ελλάδας με ώθηση από τα ψηφιακά έργα

Αύξηση 15,3% στον κύκλο εργασιών της κατέγραψε η Vodafone Ελλάδας το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης 2027 (Απρίλιος 2026 – Μάρτιος 2027) με τα έσοδα να φτάνουν τα 597 εκατ. έναντι 518 εκατ. ευρώ, με παράλληλη μείωση της λειτουργικής κερδοφορίας.

Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε ο Όμιλος Vodafone αφορούν το εξάμηνο Απριλίου – Σεπτεμβρίου 2026, με περίοδο σύγκρισης το αντίστοιχο περσινό (Απρίλιος – Σεπτέμβριος 2025). Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων μετά τις μισθώσεις (Adjusted EBITDAaL) υποχώρησαν στα 125 εκατ. από 127 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας να περιορίζεται από 24,5% σε 20,9%.

Τα έσοδα από υπηρεσίες ενισχύθηκαν κατά 14,1%, στα 534 εκατ. από 468 εκατ. ευρώ. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε το δεύτερο τρίμηνο της χρήσης, δηλαδή την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2026, όταν έφτασαν τα 286 εκατ. από 247 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15,8%. Το προηγούμενο τρίμηνο είχαν διαμορφωθεί στα 248 εκατ. έναντι 221 εκατ. ευρώ, με άνοδο 12,2%.

Στην επίδοση της Vodafone Ελλάδας συνέβαλαν οι υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, καθώς και τα ψηφιακά έργα του Δημοσίου. Ο Όμιλος συνδέει μέρος της αύξησης των εσόδων στην ελληνική αγορά με την παράδοση έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, με ορόσημο ολοκλήρωσης τον Σεπτέμβριο του 2026.

Οι κεφαλαιουχικές προσθήκες (Capital additions) της Vodafone Ελλάδας αυξήθηκαν κατά 5,8%, στα 73 εκατ. από 69 εκατ. ευρώ.

Στην κινητή τηλεφωνία, η εταιρεία είχε 3,958 εκατ. συνδέσεις στο τέλος Σεπτεμβρίου, έναντι 4,107 εκατ. ένα χρόνο νωρίτερα, παρουσιάζοντας μείωση 3,6%. Την ίδια περίοδο, ωστόσο, το ποσοστό των συμβολαίων στο σύνολο των συνδέσεων αυξήθηκε από 52,6% σε 55%.

Στη διάρκεια του εξαμήνου προστέθηκαν καθαρά 33 χιλ. συνδέσεις συμβολαίου, από τις οποίες 13 χιλ. το πρώτο τρίμηνο και 20 χιλ. το δεύτερο. Στις αντίστοιχες περσινές περιόδους οι καθαρές προσθήκες ήταν 30 χιλ. και 24 χιλ. συνδέσεις. Στην καρτοκινητή, μετά την απώλεια 17 χιλ. συνδέσεων το πρώτο τρίμηνο, καταγράφηκε αύξηση 11 χιλ. το δεύτερο, έναντι απώλειας 116 χιλ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Στη σταθερή ευρυζωνική, οι συνδρομητές της Vodafone Ελλάδας περιορίστηκαν σε 897 χιλ. στο τέλος Σεπτεμβρίου, από 908 χιλ. ένα χρόνο νωρίτερα.

Παρά τη μείωση της συνολικής συνδρομητικής βάσης κινητής, αυξημένο ήταν το μέσο μηνιαίο έσοδο ανά συνδρομητή (ARPU). Το δεύτερο τρίμηνο διαμορφώθηκε σε 11,816 από 11,110 ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο 6,4%. Στα συμβόλαια έφτασε τα 16,191 από 16,041 ευρώ και στην καρτοκινητή τα 6,480 από 5,836 ευρώ. Το πρώτο τρίμηνο το συνολικό ARPU ήταν 11,530 από 10,174 ευρώ.

Η κατανάλωση δεδομένων κινητής αυξήθηκε κατά 30,5% στο εξάμηνο, φτάνοντας τα 527.172 τεραμπάιτ (TB), έναντι 403.915 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Το δεύτερο τρίμηνο η κίνηση έφτασε τα 283.871 TB, από 223.682 TB ένα χρόνο νωρίτερα.

Σε εκκρεμότητα παραμένει η οριστικοποίηση της συνεργασίας Vodafone και ΔΕΗ για τη δημιουργία κοινής εταιρείας οπτικών ινών, με συμμετοχή 50% για κάθε πλευρά. Η συμφωνία επί των βασικών αρχών, που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο του 2026, προβλέπει τη συνένωση των δικτύων οπτικών ινών μέχρι το σπίτι και των δραστηριοτήτων χονδρικής των Fiber2All και ΔΕΗ FiberGrid.

Η κοινή εταιρεία, εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, θα παρέχει υπηρεσίες χονδρικής πρόσβασης στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Προηγουμένως πρέπει να ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος, να υπογραφούν οι δεσμευτικές συμφωνίες και να δοθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις.

Στο σύνολο του Ομίλου Vodafone, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 11,4%, στα 21,9 δισ. ευρώ, με τα έσοδα από υπηρεσίες να ενισχύονται κατά 12,8%, στα 18,4 δισ. ευρώ. Τα προσαρμοσμένα EBITDAaL έφτασαν τα 6,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,6%. Ωστόσο, ο Όμιλος εμφάνισε ζημίες 3,6 δισ. ευρώ, έναντι κερδών 1,1 δισ. ευρώ, κυρίως λόγω λογιστικών επιβαρύνσεων στη Γερμανία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Vodafone αναβάθμισε τις προβλέψεις της για την οικονομική χρήση 2027, τοποθετώντας τα προσαρμοσμένα EBITDAaL μεταξύ 13,2 και 13,4 δισ. ευρώ και τις προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές μεταξύ 2,8 και 3 δισ. ευρώ. Η διευθύνουσα σύμβουλος του Ομίλου, Μαργαρίτα Ντέλα Βάλε (Margherita Della Valle), στη δήλωσή της με αφορμή τα αποτελέσματα, μεταξύ άλλων, αναγνώρισε ότι «η Γερμανία δεν είναι ακόμη εκεί που θα έπρεπε να είναι», αναφερόμενη στο σχέδιο βελτίωσης των δραστηριοτήτων στη συγκεκριμένη αγορά.