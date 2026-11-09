Η OpenAI δεσμεύεται για διαφάνεια στα νέα data centers της

Η OpenAI δεσμεύτηκε να δημοσιεύει τα σχέδια κατασκευής των μελλοντικών data centers που θα κατέχει και θα λειτουργεί η ίδια, να ζητά εγκαίρως τη γνώμη των κατοίκων και να αποφεύγει τις συμφωνίες εμπιστευτικότητας (NDA) με δημόσιους αξιωματούχους, επιτρέποντας μόνο στοχευμένη προστασία συγκεκριμένων πληροφοριών. Η εταιρεία επανέλαβε ότι θα καλύπτει ολόκληρο το κόστος τόσο της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει όσο και των υποδομών που απαιτούνται για την ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεών της.

Με χωριστή πρόταση πολιτικής, η OpenAI ζητά από τις ομοσπονδιακές, πολιτειακές και τοπικές αρχές των ΗΠΑ να θεσπίσουν κανόνες για το κόστος ηλεκτροδότησης, τη δημόσια ενημέρωση και τη χρήση συμφωνιών εμπιστευτικότητας από τους φορείς ανάπτυξης data centers. Η ανακοίνωση δημοσιεύθηκε δύο ημέρες μετά τις τοπικές ψηφοφορίες για τα data centers. Σύμφωνα με ανάλυση της Ballotpedia και πρόσθετα αποτελέσματα που συγκέντρωσε το CNBC, οι ψηφοφόροι στήριξαν περιορισμούς ή απέρριψαν προτάσεις υπέρ της ανάπτυξης τέτοιων εγκαταστάσεων σε 40 από τα 41 μέτρα που τέθηκαν σε ψηφοφορία σε 10 πολιτείες.

Οι δεσμεύσεις για κάθε εγκατάσταση

Για κάθε νέα εγκατάσταση που θα κατέχει και θα λειτουργεί, η OpenAI θα καταρτίζει χωριστό κείμενο δεσμεύσεων με βάση τις προτεραιότητες της τοπικής κοινότητας. Οι κάτοικοι θα καλούνται να καταθέτουν τις απόψεις τους όσο τα σχέδια μπορούν ακόμη να αλλάξουν, θα έχουν αρμόδιο πρόσωπο επικοινωνίας καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης και θα μπορούν να παρακολουθούν την τήρηση των δεσμεύσεων μέσα από ετήσιες δημόσιες εκθέσεις.

Για κάθε εγκατάσταση η εταιρεία θα καταρτίζει σχέδιο διαχείρισης νερού, με προτεραιότητα στην ψύξη κλειστού κυκλώματος ή χαμηλής κατανάλωσης νερού, και θα δημοσιεύει στοιχεία για τη χρήση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. Τα σχέδια κατασκευής και οι ανεξάρτητες μελέτες θορύβου θα δημοσιεύονται πριν από την έναρξη λειτουργίας και κατόπιν κάθε χρόνο. Στις επαφές με δημόσιους αξιωματούχους, η στοχευμένη προστασία θα αφορά συγκεκριμένες πληροφορίες ασφαλείας, εμπορικά απόρρητα, πληροφορίες ιδιοκτησιακού χαρακτήρα και στοιχεία ευαίσθητα για την ανταγωνιστική θέση της εταιρείας.

Η εταιρεία θα δημοσιεύει εκτιμήσεις για τις θέσεις εργασίας, θα συνεργάζεται με συνδικάτα και φορείς κατάρτισης και θα αναφέρει ετησίως τις προσλήψεις και τις θέσεις μαθητείας. Στην κομητεία Έφιγχαμ της Τζόρτζια, η OpenAI αναφέρει ότι οι κάτοικοι συνέβαλαν στη διαμόρφωση επιχορήγησης 4,8 εκατ. δολαρίων ώστε να προσφέρονται δωρεάν σχολικά γεύματα και στους 14.000 μαθητές της κομητείας. Στην κομητεία Πάικ του Οχάιο, η φροντίδα των παιδιών τέθηκε ως προτεραιότητα από τις οικογένειες και οδήγησε σε κοινή δέσμευση 6 εκατ. δολαρίων από την OpenAI και την SB Energy.

Ποιος πληρώνει για το δίκτυο

Η OpenAI δεσμεύεται να παρέχει οικονομικές εγγυήσεις προτού αρχίσουν οι μεγάλες δαπάνες, ώστε να προστατεύονται οι υπόλοιποι πελάτες του δικτύου αν ένα έργο καθυστερήσει, περιοριστεί ή ακυρωθεί. Στην πρόταση πολιτικής ζητά από τις πολιτειακές ρυθμιστικές αρχές να υποχρεώνουν τους μεγάλους καταναλωτές να καλύπτουν το πρόσθετο κόστος που προκαλούν στο ηλεκτρικό δίκτυο και να προστατεύουν τους υπόλοιπους πελάτες αν ένα έργο ματαιωθεί. Προτείνει επίσης ευκολότερη σύνδεση για εγκαταστάσεις που μπορούν να μειώνουν με ασφάλεια τη ζήτησή τους όταν η διαθέσιμη ισχύς είναι περιορισμένη.

Στο σχεδιαζόμενο data center της κομητείας Έφιγχαμ, η συμφωνία με την Georgia Power επιτρέπει στην εταιρεία ηλεκτρισμού να μειώνει την ισχύ που παρέχει στην εγκατάσταση έως και κατά 1.000 μεγαβάτ σε περιόδους υψηλής ζήτησης. Η OpenAI προτείνει στο Κογκρέσο να επιταχύνει την αναβάθμιση των δικτύων μεταφοράς και να επαναφέρει και να διευρύνει τα φορολογικά κίνητρα για καθαρή ηλεκτρική ενέργεια.

Δημοσιοποίηση στοιχείων και όροι για τα κίνητρα

Για τον κλάδο, η πρόταση προβλέπει δημοσιοποίηση στοιχείων για τη χρήση νερού και ενέργειας, τον θόρυβο και τις προσλήψεις, καθώς και αυστηρούς περιορισμούς στις περιπτώσεις όπου οι φορείς ανάπτυξης μπορούν να ζητούν συμφωνίες εμπιστευτικότητας από δημόσιους αξιωματούχους. Όπου οι πολιτείες ή οι τοπικές αρχές προσφέρουν φορολογικά κίνητρα, η OpenAI εισηγείται δημοσιοποίηση των όρων, μετρήσιμες δεσμεύσεις και δυνατότητα ανάκτησης των φορολογικών ωφελημάτων όταν ο φορέας ανάπτυξης αθετεί τις υποχρεώσεις του.

Ο επικεφαλής παγκόσμιων υποθέσεων της OpenAI, Chris Lehane, ανέφερε, σύμφωνα με το CNBC, ότι η πρόταση ετοιμαζόταν από τον Αύγουστο και ότι στο μεταξύ είχε συναντηθεί με δεκάδες νομοθέτες και υποψηφίους. Κατά τον ίδιο, οι επαφές επιτρέπουν να προχωρήσει η προετοιμασία πριν από την επιστροφή των νομοθετών στο νέο Κογκρέσο στα τέλη Ιανουαρίου.