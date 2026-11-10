SmartTalks #137: Άννα Μοραγλή, Search Magic – Οργανική ανάπτυξη με επίκεντρο τις πωλήσεις!

Η οργανική παρουσία μιας επιχείρησης στην αναζήτηση συνδέεται με την προσέλκυση πελατών, καθώς η διαδρομή προς την αγορά περνά από περισσότερες πλατφόρμες. Στο νέο επεισόδιο των SmartTalks, η Άννα Μοραγλή, σύμβουλος στρατηγικής SEO, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Search Magic, αναλύει πώς η τεχνική υποδομή, το περιεχόμενο και η επικοινωνία υπηρετούν αυτόν τον στόχο. Όπως εξηγεί, ένας καταναλωτής μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες στο TikTok, στο YouTube και σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, πριν καταλήξει στην Google. Η προσέγγιση της εταιρείας συνδέει τη δομή του ηλεκτρονικού καταστήματος και τις λέξεις κλειδιά με τις εμπορικές προτεραιότητες κάθε επιχείρησης. Το στρατηγικό ζητούμενο, σύμφωνα με την ίδια, είναι ένα σταθερό κανάλι πωλήσεων, με παρουσία στα σημεία όπου ο υποψήφιος πελάτης αναζητά λύσεις.

Η εμφάνιση ενός brand στις απαντήσεις τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί προσοχή στο συνολικό ψηφιακό αποτύπωμα, σύμφωνα με την ανάλυσή της. Η Search Magic εξέτασε 12.000 prompts σε ChatGPT, Gemini και Perplexity, αναζητώντας χαρακτηριστικά των ιστοτόπων που αναφέρονται στις απαντήσεις τους. Στο δείγμα που περιγράφει η κα Μοραγλή ξεχωρίζουν η παρουσία στις πρώτες θέσεις της Google και οι πολλές θετικές αξιολογήσεις χρηστών. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, σε αναζήτηση επίπλων για αγορά στην Ελλάδα, εμφανίστηκαν αποτελέσματα από Amazon και eBay του εξωτερικού, τα οποία διέθεταν χιλιάδες κριτικές. Στη στρατηγική που περιγράφει, οι χρήσιμες συγκρίσεις προϊόντων και οι πληροφορίες για το brand, τόσο στον ιστότοπο όσο και σε εξωτερικές πηγές, μπορούν να ενισχύσουν την παρουσία του στις απαντήσεις AI.

Η ενίσχυση των αναζητήσεων για το ίδιο το brand αποτελεί ξεχωριστή εμπορική επιδίωξη, ιδιαίτερα για brands που θέλουν να διευρύνουν το δίκτυο πωλήσεών τους. Όπως υπογραμμίζει η κα Μοραγλή, η ζήτηση για το brand καλλιεργείται μέσα από δύο συμπληρωματικούς άξονες, το χρήσιμο περιεχόμενο και το Digital PR. Στο παράδειγμα των καλλυντικών για δέρμα με ακμή, προτείνει αναλυτικούς οδηγούς με τη συνεργασία δερματολόγου, βίντεο με συμβουλές και περιεχόμενο που απαντά σε συγκεκριμένες απορίες καταναλωτών. Στις επιλογές περιλαμβάνονται επίσης κουίζ ή προκλήσεις που δημοσιεύονται στα κοινωνικά δίκτυα και διανέμονται σε πρόσθετα κανάλια. Το Digital PR εντάσσεται στην ίδια ενιαία στρατηγική επικοινωνίας, με σκοπό να κινήσει το ενδιαφέρον του κοινού και να ενθαρρύνει αναζητήσεις για τη συγκεκριμένη επωνυμία.

Η αξιολόγηση αυτών των ενεργειών συναντά δυσκολίες στον προσδιορισμό της συμβολής κάθε καναλιού σε μια αγορά, καθώς ο χρήστης μετακινείται ανάμεσα σε διαφορετικές πλατφόρμες. Η κα Μοραγλή εξηγεί ότι η Search Magic διασταυρώνει δεδομένα από Google Analytics και Google Search Console με τα πραγματικά εμπορικά δεδομένα του πελάτη, εστιάζοντας στα έσοδα και στο ποσοστό μετατροπής. Παρακολουθεί την πρόοδο συγκρίνοντας τον ίδιο μήνα με το προηγούμενο έτος, λαμβάνοντας υπόψη εποχικότητα, προσφορές και διαθεσιμότητα προϊόντων. Για τον ανταγωνισμό αξιοποιεί εκτιμήσεις εξωτερικών εργαλείων για συγκεκριμένες αναζητήσεις, συνεκτιμώντας τις διαφορές στους καταλόγους προϊόντων. Όπως τονίζει, τα κλικ χάνουν μέρος της σημασίας τους ως δείκτης, αφού η αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας μπορεί να ενισχύεται μέσα από απαντήσεις AI χωρίς επίσκεψη στον ιστότοπο.

Στον φαρμακευτικό κλάδο, η στρατηγική προσαρμόζεται στο επιχειρηματικό μοντέλο και στο κοινό, όπως διευκρινίζει η ίδια. Για τα online φαρμακεία, η προτεραιότητα αφορά την οργάνωση του καταλόγου, την τεχνική λειτουργία, τα φίλτρα και την εμπειρία που βοηθά τον επισκέπτη να εντοπίσει το κατάλληλο προϊόν. Στις φαρμακευτικές εταιρείες, το περιεχόμενο υπηρετεί περισσότερο την εταιρική ενημέρωση και την επικοινωνία με επαγγελματίες υγείας. Στα brands συμπληρωμάτων διατροφής, η κα Μοραγλή δίνει βάρος στην παρουσίαση της σύνθεσης και των χαρακτηριστικών, με τεκμηριωμένους ισχυρισμούς και προσοχή στους αυστηρούς κανόνες για όσα μπορούν να αναφερθούν. Κοινή βάση των τριών προσεγγίσεων αποτελεί η αξιοπιστία της πληροφορίας, με έγκυρες πηγές, επιστημονική επιμέλεια και ενημερωμένο περιεχόμενο, ώστε να οικοδομείται εμπιστοσύνη σε θέματα υγείας.

Η συνεργασία με τη Weldricks δείχνει πώς η αναδιάρθρωση του καταστήματος συνδέεται με το εμπορικό αποτέλεσμα που περιγράφει η κα Μοραγλή. Η βρετανική αλυσίδα διαθέτει περίπου 100 φυσικά καταστήματα, ενώ το ηλεκτρονικό της κατάστημα παρουσίαζε τεχνικές δυσκολίες σε πλατφόρμα ειδικής κατασκευής. Η ομάδα άλλαξε το μενού και την κατηγοριοποίηση, δημιουργώντας, μεταξύ άλλων, επιμέρους κατηγορίες βιταμινών και φίλτρα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των χρηστών. Παράλληλα, εργάστηκε στο περιεχόμενο, ενώ ο πελάτης ζήτησε συγκεκριμένες οδηγίες για την τεχνική προσαρμογή του ιστοτόπου στις απαιτήσεις της ομάδας. Ως προς την αύξηση των εσόδων, η ίδια αναφέρει περίπου 160.000 λίρες στις πρώτες 100 ημέρες και, μετά από έναν χρόνο, περισσότερες από 500.000 λίρες από το SEO σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Η εμπειρία αυτή καθοδηγεί τη στόχευση στη βρετανική αγορά, όπου η Search Magic επικεντρώνεται σε online φαρμακεία και brands συμπληρωμάτων διατροφής. Όπως αναφέρει, η εταιρεία αξιοποιεί τόσο τη συνεργασία με τη Weldricks όσο και την επταετή συνεργασία της με το oFarmakopoiosMou.gr στην Ελλάδα. Η πρόταση που σχεδιάζει συνδυάζει την αναδιοργάνωση του ηλεκτρονικού καταστήματος με ενέργειες για την αύξηση των αναζητήσεων για την επωνυμία. Απευθύνεται επίσης σε βρετανικά brands που αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως προς την τοποθέτηση και το περιεχόμενό τους, επιδιώκοντας μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα και περισσότερες συμφωνίες χονδρικής. Ο στόχος που θέτει η ίδια είναι η Search Magic να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την οργανική ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων, ενισχύοντας τη ζήτηση και τα έσοδά τους.