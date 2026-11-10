Διαγωνισμός 157 εκατ. ευρώ για τις υπηρεσίες Microsoft Azure στο Κυβερνητικό Νέφος

Διεθνή διαγωνισμό προϋπολογισμού 157 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) για τη διετή συνέχιση των υπηρεσιών Microsoft Azure στο Ενιαίο Κυβερνητικό Νέφος.

Η σύμβαση αφορά τις υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) και του Νέφους του Τομέα Υγείας (H-Cloud), που φιλοξενούν πληροφοριακά συστήματα και ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου. Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης 78,5 εκατ. ευρώ, με το οποίο η συνολική αξία μπορεί να φτάσει τα 235,5 εκατ. ευρώ. Η βασική σύμβαση χρηματοδοτείται από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2026-2030.

Ειδικότερα, με τον διαγωνισμό επιδιώκεται η συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών του Δημοσίου, με πρόβλεψη επέκτασης των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων. Το υβριδικό περιβάλλον συνδυάζει την πλατφόρμα Microsoft Azure με τις υποδομές που διαχειρίζεται το Δημόσιο. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΥΚΑ, πρώην ΗΔΙΚΑ) διατηρούν την επιχειρησιακή και λειτουργική ευθύνη των αντίστοιχων συστημάτων.

Ο ανάδοχος θα παρέχει υπολογιστική ισχύ, αποθηκευτικούς πόρους, δικτυακές υπηρεσίες και εργαλεία διαχείρισης δεδομένων. Θα αναλάβει επίσης την τεχνική υποστήριξη, την ασφάλεια, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων σε περίπτωση σοβαρού περιστατικού. Το έργο καλύπτει ακόμη τη μεταφορά πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων στο νέφος, όχι όμως την προσαρμογή ή τον ανασχεδιασμό των ίδιων των εφαρμογών, που παραμένουν στην ευθύνη των αρμόδιων φορέων. Για την επιτόπια υποστήριξη θα διατίθενται τέσσερα στελέχη πλήρους απασχόλησης, δύο στη ΓΓΠΣΨΔ και δύο στην ΗΔΥΚΑ, καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Η πλατφόρμα προσφέρει ακόμη δυνατότητες αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης και μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (Large Language Models – LLMs), ανάλογα με τις ανάγκες των δημόσιων φορέων. Η φιλοξενία θα γίνεται σε κέντρα δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υποχρέωση τα δεδομένα να παραμένουν εντός αυτής.

Για τη διασύνδεση της ΗΔΥΚΑ με τη Φρανκφούρτη προβλέπονται δύο ανεξάρτητα τηλεπικοινωνιακά κυκλώματα χωρητικότητας 5 Gbps το καθένα. Θα λειτουργούν ταυτόχρονα, με δυνατότητα αυτόματης μεταφοράς της κίνησης σε περίπτωση βλάβης. Στο δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνεται η διασύνδεση της ΓΓΠΣΨΔ με το Άμστερνταμ, μέσω δύο κυκλωμάτων των 2 Gbps.

Ο διαγωνισμός δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους τμήματα. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι πρέπει να διαθέτουν μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 253,23 εκατ. ευρώ, με βάση τις οικονομικές χρήσεις 2023-2025. Μεταξύ άλλων, απαιτείται εμπειρία σε σύμβαση που περιλαμβάνει άδειες χρήσης υπηρεσιών Microsoft Cloud αξίας άνω των 50 εκατ. ευρώ και συναφείς υπηρεσίες άνω των 8 εκατ. ευρώ, καθώς και εξειδικευμένες πιστοποιήσεις της Microsoft. Οι προϋποθέσεις μπορούν να καλύπτονται αθροιστικά από τα μέλη μιας κοινοπραξίας.

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 14 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η αποσφράγισή τους έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου.