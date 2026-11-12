Ο Huang αποχωρεί άμεσα από την ηγεσία της Nvidia

Ο Jensen Huang, συνιδρυτής της Nvidia, παραιτήθηκε με άμεση ισχύ από τις θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας, καθώς και από το διοικητικό της συμβούλιο. Την παραίτηση ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο όρισε προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλο την Colette Kress, εκτελεστική αντιπρόεδρο και οικονομική διευθύντρια της Nvidia.

Η Kress θα ασκεί τα καθήκοντα της διευθύνουσας συμβούλου μέχρι τον ορισμό μόνιμου διαδόχου, διατηρώντας στο μεταξύ τις δύο θέσεις της. Το διοικητικό συμβούλιο ξεκινά την αναζήτηση και θα εξετάσει υποψηφίους από το εσωτερικό και το εξωτερικό της εταιρείας.

Η θητεία της Kress στην οικονομική διεύθυνση

Η Kress έχει την ευθύνη των οικονομικών της Nvidia από τον Σεπτέμβριο του 2013, όταν εντάχθηκε στην εταιρεία. Είχε προηγουμένως εργαστεί για σχεδόν 25 χρόνια σε οικονομικές θέσεις στον κλάδο της τεχνολογίας, μεταξύ άλλων στη Cisco και τη Microsoft.

Η Kress δήλωσε ότι θα συνεχίσει, μαζί με τη διοικητική ομάδα, το έργο που ανέπτυξε ο Huang στη διάρκεια 33 ετών. Αναφέρθηκε ειδικά στην επιταχυνόμενη υπολογιστική και την τεχνητή νοημοσύνη και τόνισε ότι η εξυπηρέτηση πελατών, συνεργατών, προγραμματιστών και μετόχων παραμένει προτεραιότητα.

Ο πρώτος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου

Με την αλλαγή στη διοίκηση, η Nvidia όρισε για πρώτη φορά πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου. Τη θέση ανέλαβε ο Harvey C. Jones, ο οποίος έχει διατελέσει διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικός πρόεδρος της Synopsys. Σύμφωνα με τη Nvidia, ο Jones έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας ως επιχειρηματίας, στέλεχος τεχνολογίας και επενδυτής επιχειρηματικών κεφαλαίων.

Ο Jones ανέφερε ότι η Kress γνωρίζει σε βάθος τις δραστηριότητες, τους πελάτες και την οικονομική θέση της Nvidia. Εξέφρασε την εμπιστοσύνη του διοικητικού συμβουλίου στην ίδια και στη διοικητική ομάδα και δήλωσε ότι αναμένει να συνεχιστούν χωρίς διακοπή η λειτουργία της εταιρείας, η εκπλήρωση των δεσμεύσεων προς τους πελάτες και η υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης προϊόντων.

Η Nvidia διατηρεί το χρονοδιάγραμμα για τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της χρήσης 2027. Η ανακοίνωση έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, περίπου στη 1:20 μ.μ. ώρα Ειρηνικού. Η τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα θα ακολουθήσει στις 2 μ.μ.