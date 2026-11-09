Big Tech και περιβαλλοντικές οργανώσεις συζητούν για τα data centers

Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και περιβαλλοντικές οργανώσεις συζητούν τη διαμόρφωση κοινών κατευθυντήριων γραμμών για τα data centers σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, σύμφωνα με έγγραφο στο οποίο είχε πρόσβαση το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) και το οποίο επικαλείται σχετικό δημοσίευμα. Στην ατζέντα βρίσκονται η χρήση ενέργειας και νερού, καθώς και η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Στις συναντήσεις, που άρχισαν τον Σεπτέμβριο, συμμετέχουν η Google, η Meta, η Microsoft, η Oracle, η Amazon, η Nvidia και η Anthropic. Από την πλευρά των περιβαλλοντικών οργανώσεων, στην ομάδα με την ονομασία Responsible Data Center Collaborative μετέχουν, μεταξύ άλλων, το Natural Resources Defense Council (NRDC), το World Wildlife Fund (WWF) και η Sierra Club. Τις συνομιλίες στηρίζουν το Ίδρυμα Rockefeller και ο συνδεδεμένος με αυτό οργανισμός Invest in Our Future.

Η ατζέντα καλύπτει επίσης τις υποδομές, τα οικονομικά οφέλη, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Οι συμμετέχοντες επιδιώκουν να συμφωνήσουν και στον τρόπο εφαρμογής των μέτρων. Οι συναντήσεις θα ακολουθούν τον κανόνα του Chatham House, που επιτρέπει στους συμμετέχοντες να μεταφέρουν όσα αποκόμισαν από τη συζήτηση χωρίς να τα αποδίδουν σε συγκεκριμένους ομιλητές. Το έγγραφο καλεί επίσης τα μέλη να ελέγχουν τις παραδοχές τους με διευκρινιστικές ερωτήσεις.

Η πίεση στα δίκτυα και στους υδάτινους πόρους

Η επέκταση των data centers, που υποστηρίζουν την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, αυξάνει τη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια και πιέζει τα δίκτυα. Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε το 2026 ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), η παγκόσμια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των data centers αυξήθηκε κατά 17% το 2025. Ο οργανισμός εκτιμά ότι έως το 2030 η κατανάλωση θα έχει σχεδόν διπλασιαστεί, από 485 σε 950 τεραβατώρες (TWh), εν μέρει λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για τεχνητή νοημοσύνη.

Σε τοπικό επίπεδο, τα συστήματα ψύξης μπορούν να χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες νερού από τα δημοτικά δίκτυα. Τα διεθνή μέσα αναφέρουν ως πηγές ανησυχίας τον θόρυβο των εγκαταστάσεων και το ενδεχόμενο τα σταγονίδια από τους πύργους ψύξης να μεταφέρουν επιβλαβή βακτήρια. Ορισμένα νεότερα data centers παράγουν επιτόπου το ρεύμα που χρειάζονται, ώστε να αποφευχθούν αυξήσεις στους λογαριασμούς των κατοίκων. Συχνά χρησιμοποιούν μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες προκαλούν θόρυβο και ρύπανση.

Αντιδράσεις σε ΗΠΑ και Ευρώπη

Στις ΗΠΑ, οι ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και το αυξανόμενο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος έχουν οδηγήσει σε διαμαρτυρίες σε αρκετές κοινότητες. Το Euronews αναφέρει επίσης ότι, κατά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, ψηφοφόροι σε δεκάδες πόλεις φέρονται να ενέκριναν περιορισμούς ή πλήρεις απαγορεύσεις για τα data centers.

Στην Ευρώπη, περισσότερες από 100 οργανώσεις σε 15 χώρες οργάνωσαν κινητοποιήσεις για τις 6 και 7 Νοεμβρίου, με αίτημα να ανασταλούν τα νέα έργα μεγάλης κλίμακας μέχρι να θεσπιστούν σαφέστεροι κανόνες. Στις ΗΠΑ, η ομάδα εταιρειών και περιβαλλοντικών οργανώσεων σχεδιάζει να συνεχίσει τις συνομιλίες έως τον Φεβρουάριο του 2027.