Το GR-IX καταγράφει νέο ρεκόρ κίνησης στο ελληνικό Διαδίκτυο

Το GR-IX, το Ελληνικό Internet Exchange, κατέγραψε νέο ρεκόρ κίνησης, φτάνοντας το ορόσημο του 27Gbps. Συγκεκριμένα, στις 8/11/2026, η διακινούμενη κίνηση έφτασε το 27,24Gbps, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία και τον κομβικό ρόλο του GR-IX στο ελληνικό οικοσύστημα του Διαδικτύου.

Το GR-IX είναι το μοναδικό ουδέτερο και ανεξάρτητο Internet Exchange, με αποστολή τη διευκόλυνση της ανταλλαγής κίνησης διαδικτύου (IP) και την επιτάχυνση της ανάπτυξης του Internet στην Ελλάδα.

Αποτελεί σημαντική εθνική υποδομή, καθώς διασυνδέει τις μεγαλύτερες εταιρείες διαδικτύου στην Ελλάδα, όπως παρόχους υπηρεσιών Internet, παρόχους περιεχομένου και παρόχους υπηρεσιών cloud. Το GR-IX ανήκει στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), το οποίο, ως μη κερδοσκοπική εταιρία του Δημοσίου, εγγυάται την ουδετερότητα και την ανεξαρτησία του Internet Exchange.

Το GR-IX ιδρύθηκε το 2009 ως διάδοχος του Athens Internet Exchange (AIX), το οποίο λειτουργούσε από το 1999.