ActivTrak: Έως 90 λεπτά μεγαλύτερη εργάσιμη ημέρα για χρήστες AI

Η εργάσιμη ημέρα των εργαζομένων που χρησιμοποιούν εργαλεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης ήταν έως και 90 λεπτά μεγαλύτερη από εκείνη όσων δεν τα χρησιμοποιούν, σύμφωνα με ανάλυση του ActivTrak Productivity Lab. Στις ομάδες χρηστών η μέση διάρκειά της κυμάνθηκε από 8,4 έως 9,1 ώρες, έναντι 7,6 ωρών στους μη χρήστες. Οι εντατικοί χρήστες κατέγραψαν επίσης 18 επιπλέον λεπτά εργασίας εκτός ωραρίου την ημέρα σε σύγκριση με τους μη χρήστες.

Η ανάλυση βασίστηκε σε ανωνυμοποιημένα δεδομένα ψηφιακής δραστηριότητας 9.140 εργαζομένων σε επαγγέλματα έντασης γνώσης, από 467 επιχειρήσεις. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από την 1η Απριλίου έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026. Οι εργαζόμενοι που χρησιμοποιούσαν εντατικά την AI άλλαζαν εφαρμογές συχνότερα από τους μη χρήστες και είχαν μικρότερα διαστήματα αδιάλειπτης συγκέντρωσης από όσους τη χρησιμοποιούσαν περιστασιακά για σύντομες εργασίες.

Περισσότερος χρόνος εκτός ωραρίου

Το ποσοστό του χρόνου εργασίας εκτός ωραρίου ήταν σχεδόν ίδιο στις δύο ομάδες. Στους εντατικούς χρήστες έφτασε το 32,3%, έναντι 31,9% στους μη χρήστες. Η διαφορά σε λεπτά προέκυψε από τη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας στην πρώτη ομάδα. Για τις καθημερινές, η ActivTrak προσμέτρησε σε αυτή την κατηγορία τον χρόνο δραστηριότητας στην οθόνη που ταξινόμησε ως παραγωγικό και καταγράφηκε πριν από την προγραμματισμένη έναρξη ή μετά τη λήξη του ωραρίου. Για τα Σαββατοκύριακα, προσμέτρησε τον χρόνο όταν η παραγωγική δραστηριότητα στην οθόνη ήταν κάτω από δύο ώρες. Μεγαλύτερη διάρκεια, κατά την ActivTrak, μπορεί να αντιστοιχεί σε τακτική εργασία το Σαββατοκύριακο.

Στην ομάδα εντατικής χρήσης, το εργαστήριο κατέταξε όσους χρησιμοποιούσαν εργαλεία AI για πάνω από 45 λεπτά και σε τουλάχιστον πέντε χωριστές περιόδους μέσα στην ημέρα. Στην ομάδα περιορισμένης χρήσης κατέταξε όσους αφιέρωναν στα εργαλεία λιγότερα από 10 λεπτά ημερησίως για σύντομες εργασίες. Η τακτική χρήση αντιστοιχούσε σε 10 έως 45 λεπτά την ημέρα.

Συγκέντρωση και εναλλαγές εφαρμογών

Τα αδιάλειπτα διαστήματα συγκέντρωσης ήταν κατά 22% συντομότερα για όσους χρησιμοποιούσαν εντατικά την AI. Διαρκούσαν κατά μέσο όρο 37,8 λεπτά, έναντι 48,2 λεπτών στην ομάδα περιορισμένης χρήσης. Οι εντατικοί χρήστες άλλαζαν εφαρμογή κατά μέσο όρο 1,1 φορές την ώρα, έναντι 0,95 για τους μη χρήστες. Η ActivTrak υπολόγισε τη διαφορά στη συχνότητα των εναλλαγών σε 15,2%. Οι επίσημες συσκέψεις αντιστοιχούσαν στο 3% του χρόνου εργασίας των εντατικών χρηστών, έναντι 5% στους μη χρήστες.

Η Gabriela Mauch, επικεφαλής του ActivTrak Productivity Lab, εκτίμησε ότι η AI μπορεί να βοηθά τους εργαζομένους να ολοκληρώνουν επιμέρους εργασίες ταχύτερα. Η ίδια έθεσε ως ζητούμενο για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων να κρίνουν τη χρήση των εργαλείων με βάση μετρήσιμα οφέλη στην παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα και τις επιχειρηματικές επιδόσεις. Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων δείχνουν συσχέτιση με τη χρήση AI. Η διάρκεια της εργάσιμης ημέρας και η ταχύτητα ολοκλήρωσης επιμέρους εργασιών αποτελούν χωριστά μεγέθη.

Ενσωματωμένα εργαλεία και πρόσβαση μέσω browser

Οι εναλλαγές εφαρμογών διέφεραν ανάλογα με τον τρόπο πρόσβασης στην AI. Όσοι χρησιμοποιούσαν εργαλεία ενσωματωμένα στις βασικές εφαρμογές της δουλειάς τους κατέγραφαν 0,6 εναλλαγές την ώρα κατά μέσο όρο. Στη χρήση μέσω browser, το αντίστοιχο μέγεθος κυμαινόταν από 1,7 έως 4,2. Στο ανώτερο άκρο του εύρους, η συχνότητα των εναλλαγών ήταν υπερτετραπλάσια σε σχέση με εκείνη των μη χρηστών AI. Η ActivTrak εκτιμά ότι η ενσωμάτωση των εργαλείων στις εφαρμογές που ήδη χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι μπορεί να περιορίζει τις μετακινήσεις από τη μία εφαρμογή στην άλλη.

Οι διαφορές φαίνονταν και ανά ειδικότητα. Οι μηχανικοί λογισμικού, που έτειναν να χρησιμοποιούν ενσωματωμένα εργαλεία AI, άλλαζαν εφαρμογή 0,6 φορές την ώρα και περνούσαν το 78,5% του ενεργού χρόνου τους στις βασικές εφαρμογές ανάπτυξης κώδικα. Τα στελέχη διαχείρισης λειτουργιών, που χρησιμοποιούσαν συχνότερα εργαλεία μέσω browser, αφιέρωναν το 75,5% του ενεργού χρόνου τους στις βασικές εφαρμογές της δουλειάς τους. Κατέγραφαν 1,1 εναλλαγές εφαρμογών την ώρα κατά μέσο όρο, με τον αριθμό να φτάνει τις 4,1 σε περιόδους έντονου συντονισμού.