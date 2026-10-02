Νέο website για τη Νέα Εγνατία Οδό από τη Sleed

Η Sleed ανέπτυξε το νέο website της Νέας Εγνατίας Οδού, υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον που εξυπηρετεί ταυτόχρονα πολλαπλές κατηγορίες χρηστών: οδηγούς, επαγγελματίες, αλλά και χρήστες που αναζητούν πληροφορίες για το MyEgnatiaPass ή είναι ήδη συνδρομητές και θέλουν να έχουν αμεση προσβαση στο λογαριασμό τους.

Το βασικό challenge του project, ήταν η οργάνωση πολλαπλών και διαφορετικών κατηγοριών πληροφορίας σε ένα ενιαίο, δίγλωσσο περιβάλλον: εταιρική ενημέρωση, πληροφορίες για οδηγούς, οδηγίες για το MyEgnatiaPass, σταθμοί διοδίων, καθώς και εξειδικευμένο περιεχόμενο για επαγγελματίες οδηγούς. Μέσα από δομημένη πληροφόρηση, η Sleed διασφάλισε ότι κάθε επισκέπτης βρίσκει γρήγορα αυτό που χρειάζεται, ανεξάρτητα από τον λόγο που επισκέπτεται το site.

Ο Ευάγγελος Κοτσώνης, Partner & Head of Technology της Sleed, δήλωσε: «Το neodos.gr είναι ένα ψηφιακό σημείο εξυπηρέτησης για χιλιάδες χρήστες με διαφορετικές ανάγκες. Ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που να λειτουργεί εξίσου καλά για τον οδηγό με σαφήνεια, αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε βήμα.»