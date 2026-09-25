Με πολυμελή αποστολή στελεχών και μηχανικών θα συμμετάσχει ως επίσημος NVIDIA Preferred Partner σε Ελλάδα και Κύπρο, η Cosmos Business Systems στο NVIDIA GTC Berlin 2026, το κορυφαίο ευρωπαϊκό συνέδριο για την Τεχνητή Νοημοσύνη και το accelerated computing, που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο από τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου 2026.

Η παρουσία της Cosmos εντάσσεται στη μακρόχρονη στρατηγική συνεργασία της με τη NVIDIA, η οποία μετρά ήδη 15 χρόνια. Ως Preferred Partner της NVIDIA σε Ελλάδα και Κύπρο, η Cosmos έχει ως βασικό στόχο στο GTC Berlin τις επαφές σε ανώτατο επίπεδο με στελέχη της NVIDIA και του διεθνούς οικοσυστήματος, την ενημέρωση για τις νέες αρχιτεκτονικές και πλατφόρμες AI και HPC, καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην ελληνική και κυπριακή αγορά, από τον σχεδιασμό των λύσεων έως την λειτουργία και την συντήρησή τους.

Η αποστολή της Cosmos θα εστιάσει ιδιαίτερα στις εξελίξεις γύρω από τα AI Factories, τα GPU–accelerated data centers, το enterprise AI, τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, το inference και το Physical AI. Στόχος είναι η άμεση αξιοποίηση της νέας γνώσης σε έργα και υπηρεσίες για επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς, πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, δημιουργώντας έναν ουσιαστικό δίαυλο μεταξύ του διεθνούς οικοσυστήματος της NVIDIA και της αγοράς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Στη διάρκεια της συνεργασίας της με τη NVIDIA, η Cosmos έχει εγκαταστήσει και υποστηρίζει περισσότερα από 15 υπερυπολογιστικά συστήματα σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και οργανισμούς του τομέα της Υγείας σε Ελλάδα και Κύπρο. Μεταξύ αυτών βρίσκεται ο ARIS, ο εθνικός υπερυπολογιστής της ΕΔΥΤΕ, το μεγαλύτερο εθνικό HPC σύστημα που βρίσκεται σήμερα σε παραγωγική λειτουργία στην Ελλάδα και εξυπηρετεί την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Παράλληλα, η Cosmos διαθέτει δικό της υπερυπολογιστικό σύστημα NVIDIA, στο οποίο εκτελούνται εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης της θυγατρικής της Novelcosmos S.A., ενισχύοντας την πρακτική εμπειρία του Ομίλου στην ανάπτυξη και αξιοποίηση σύγχρονων AI workloads.

Το NVIDIA GTC Berlin 2026 αποτελεί το σημαντικότερο ευρωπαϊκό σημείο συνάντησης της NVIDIA με developers, ερευνητές, επιχειρηματικούς ηγέτες, IT decision makers, startups και συνεργάτες. Περισσότερες από 100 συνεδρίες καλύπτουν ολόκληρο το AI stack: CUDA και accelerated computing, AI infrastructure και AI factories, agentic AI, inference, open models, robotics, physical και industrial AI, καθώς και εφαρμογές στην επιστήμη και την Υγεία.

Κεντρικό γεγονός θα είναι το keynote του ιδρυτή και CEO της NVIDIA, Jensen Huang, στις 21 Οκτωβρίου στο Tempodrom. Παράλληλα, στο STATION-Berlin θα πραγματοποιηθούν τεχνικά workshops, hands-on training labs, πιστοποιήσεις, panels, συναντήσεις με ειδικούς και networking events. Το Exhibit Hall θα φιλοξενήσει περισσότερα από 150 partner booths και live demos, ενώ ειδικές δράσεις απευθύνονται σε startups και venture capital, καθώς και στην ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα μέσω του NVIDIA GTC Berlin Academic Experience στη Charité.

Με τη συμμετοχή της στο GTC Berlin 2026, η Cosmos επιβεβαιώνει τη στρατηγική της δέσμευση να βρίσκεται στον πυρήνα των τεχνολογικών εξελίξεων της NVIDIA και να μεταφέρει άμεσα σε Ελλάδα και Κύπρο γνώση, λύσεις και βέλτιστες πρακτικές που διαμορφώνουν την επόμενη εποχή του AI, του High Performance Computing και των σύγχρονων ψηφιακών υποδομών.