DOTSOFT & Evolution Projects: δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Αλμωπίας

Η Ένωση Εταιρειών «DOTSOFT Α.Ε. – EVOLUTION PROJECTS» ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αλμωπίας», στο πλαίσιο της στρατηγικής του Δήμου για την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες, επισκέπτες και επιχειρήσεις

Το έργο έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό, την προμήθεια και την εγκατάσταση εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος, προσφέροντας πιο αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης προβλέπεται η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου έργου έξυπνων ψηφιακών λύσεων, που περιλαμβάνει:

Έξυπνο σύστημα διασφάλισης προσβασιμότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα , με στόχο την ενίσχυση της ασφαλούς και ισότιμης πρόσβασης στον δημόσιο χώρο.

, με στόχο την ενίσχυση της ασφαλούς και ισότιμης πρόσβασης στον δημόσιο χώρο. Έξυπνο Οδηγό Πόλης / Δήμου , με καταγραφή και προβολή τοπικών επιχειρήσεων και χρήσιμων πληροφοριών για κατοίκους και επισκέπτες.

, με καταγραφή και προβολή τοπικών επιχειρήσεων και χρήσιμων πληροφοριών για κατοίκους και επισκέπτες. Έξυπνα συστήματα μέτρησης ποιότητας υδάτων , για τη συστηματική παρακολούθηση κρίσιμων περιβαλλοντικών παραμέτρων.

, για τη συστηματική παρακολούθηση κρίσιμων περιβαλλοντικών παραμέτρων. Έξυπνο σύστημα προειδοποίησης και αντιμετώπισης κινδύνων , για την παρακολούθηση και έγκαιρη αντιμετώπιση φαινομένων όπως πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές.

, για την παρακολούθηση και έγκαιρη αντιμετώπιση φαινομένων όπως πλημμύρες και δασικές πυρκαγιές. Σύστημα έξυπνης άρδευσης , με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την παρακολούθηση των καταναλώσεων.

, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την παρακολούθηση των καταναλώσεων. Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις και σύστημα τηλεργασίας, ενισχύοντας την ασφάλεια και την επιχειρησιακή συνέχεια των ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διαλειτουργικότητα των νέων συστημάτων, στην ασφάλεια των πληροφοριών, στη διασυνδεσιμότητα και στη δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης των ψηφιακών υποδομών. Η υλοποίηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, εγκατάσταση και παραμετροποίηση εξοπλισμού και λογισμικού, ανάπτυξη υπηρεσιών διαλειτουργικότητας, πιλοτική λειτουργία και εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών.

Το έργο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021–2027», με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Με την υλοποίηση του έργου, η Ένωση DOTSOFT Α.Ε. – EVOLUTION PROJECTS συμβάλλει στην προσπάθεια του Δήμου Αλμωπίας να δημιουργήσει ένα πιο σύγχρονο, ασφαλές, προσβάσιμο και βιώσιμο ψηφιακό περιβάλλον, αξιοποιώντας τεχνολογίες που υποστηρίζουν την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος και την αποτελεσματικότερη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών.

Για τη DOTSOFT, η συγκεκριμένη συνεργασία εντάσσεται στη διαρκή παρουσία της εταιρείας σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού και Smart City, με στόχο η τεχνολογία να μετατρέπεται σε μετρήσιμο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες.