Cosmos: εξαγορά της NovelCosmos AI και πωλήσεις φέτος 105 εκατ. ευρώ

Την εξαγορά του 100% της NovelCosmos AI και την ενσωμάτωσή της στην Cosmos Consulting ολοκλήρωσε ο όμιλος Cosmos. Η κίνηση ενισχύει το σκέλος λογισμικού και τεχνητής νοημοσύνης, ενώ ο όμιλος σχεδιάζει κέντρο δεδομένων στη Θεσσαλονίκη και νέες επενδύσεις σε υποδομές.

Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, η διοίκηση ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 62% στο εννεάμηνο του 2026. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Δημήτρης Δάφνης, παρουσίασε παράλληλα τις προτάσεις της Cosmos για τους δημόσιους διαγωνισμούς πληροφορικής και την πιστοποίηση των παρόχων κυβερνοασφάλειας.

Η NovelCosmos AI αναλαμβάνει τον ρόλο του εξειδικευμένου πυρήνα τεχνητής νοημοσύνης του ομίλου, με τεχνογνωσία σε μοντέλα, σημασιολογικές τεχνολογίες, ανάλυση εγγράφων και ψηφιακούς πράκτορες. Η σύνδεσή της με την Cosmos Consulting αποσκοπεί στην ανάπτυξη εφαρμογών για επιχειρήσεις. Στο χαρτοφυλάκιο λογισμικού της τελευταίας περιλαμβάνονται τα Archium, για τη διαχείριση εγγράφων και πληροφοριών, Talent, για δεξιότητες και ανθρώπινο δυναμικό, και CoReAI, για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Η εταιρεία επένδυσε 5 εκατ. ευρώ στις νέες εγκαταστάσεις της στη Μεταμόρφωση, επιφάνειας 1.400 τετραγωνικών μέτρων. Με την προσθήκη τους, τα ιδιόκτητα γραφεία του ομίλου καλύπτουν συνολικά 4.600 τετραγωνικά μέτρα. Στο νέο κέντρο συγκεντρώνονται η Cosmos Consulting, η NovelCosmos, η CBS.LAN, το κέντρο λειτουργίας δικτύου (Network Operations Center, NOC) και οι υπηρεσίες διαχείρισης υποδομών. Η διοίκηση προανήγγειλε επενδύσεις σε υποδομές άνω των 10 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Για το κέντρο δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στη Θεσσαλονίκη δεν ανακοινώθηκαν κόστος, ισχύς ή χρονοδιάγραμμα. Η Cosmos το συνδέει με τη συνεργασία της με τη Nvidia και αναφέρει ότι είναι εταιρικός συνεργάτης της (NVIDIA Enterprise Partner) για την Ελλάδα και την Κύπρο. Το κέντρο προορίζεται να υποστηρίζει ιδιωτικά και επιχειρησιακά περιβάλλοντα τεχνητής νοημοσύνης.

Στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ο όμιλος συνδέει τη λειτουργία του κέντρου ασφάλειας (Security Operations Center, SOC) με το NOC και τις διαχειριζόμενες υπηρεσίες (managed services). Το μοντέλο που παρουσίασε περιλαμβάνει συνεχή παρακολούθηση, εντοπισμό και ιεράρχηση περιστατικών, υποστήριξη των αναλυτών με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και έλεγχο των συμφωνημένων επιπέδων υπηρεσιών (Service Level Agreement, SLA).

Οι πωλήσεις του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 74,8 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, έναντι 46,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η μικτή κερδοφορία αυξήθηκε κατά 80% και η καθαρή κατά 25%, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν.

Για το 2026, η διοίκηση θέτει στόχο πωλήσεων 105 εκατ. ευρώ, κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 9 εκατ. ευρώ και κερδών προ φόρων 6 εκατ. ευρώ.

Για το 2027, η εκτίμηση είναι ότι οι πωλήσεις θα κινηθούν περίπου στα επίπεδα του 2026. Η εταιρεία επισημαίνει ότι ο εκλογικός κύκλος μπορεί να καθυστερήσει αποφάσεις, εγκρίσεις και προκηρύξεις.

Για το 2030 θέτει στόχους πωλήσεων 126,4 εκατ. ευρώ, EBITDA 13 εκατ. ευρώ και κερδών προ φόρων 8,1 εκατ. ευρώ. Αν το 2027 αποτελέσει χρονιά σταθεροποίησης, υπολογίζει μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης πωλήσεων περίπου 6,4% για την περίοδο 2028-2030.

Η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης επαναφέρει, κατά τον κ. Δάφνη, το ζήτημα της συνέχειας των έργων πληροφορικής. Σε στοιχεία που παρουσιάστηκαν καταγράφονται 30 μεγάλες συμβάσεις που έλαβαν παράταση προκειμένου να ολοκληρωθούν μέχρι 31.10.26, συνολικού συμβατικού ύψους περίπου 1,586 δισ. ευρώ, καθώς και 18 έργα που απεντάχθηκαν από ΤΑ, προϋπολογισμού περίπου 361,4 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος στάθηκε στις καθυστερήσεις στις αποφάσεις, στις μελέτες που δεν έχουν ολοκληρωθεί και στην ασάφεια για το ποιος αναλαμβάνει την παραλαβή και λειτουργία των έργων. Είπε ότι η αξιολόγηση προσφορών μπορεί να διαρκεί έως και 12 μήνες, ενώ έργα που σχεδιάζονται και παραδίδονται με διαφορά ετών ενδέχεται να είναι ξεπερασμένα όταν ολοκληρωθούν. Στα προβλήματα ενέταξε και την ελλιπή πρόβλεψη για συντήρηση, εκπαίδευση και αναβαθμίσεις.

Για να υπάρχει χρόνος προετοιμασίας τόσο για τους φορείς όσο και για την αγορά, η Cosmos προτείνει τη δημιουργία «Διαύγειας ΤΠΕ». Σε αυτήν, οι δημόσιοι φορείς θα αναρτούν εγκαίρως τα έργα που σχεδιάζουν, με πληροφορίες για το αντικείμενο, τον προϋπολογισμό, τη χρηματοδότηση και το χρονοδιάγραμμα. Προτείνονται επίσης μητρώα μελετητών και εργοληπτών πληροφορικής, με κριτήρια τεχνικής επάρκειας, στελέχωσης, πιστοποιήσεων, οικονομικής δυνατότητας και εμπειρίας.

Ο κ. Δάφνης ανέφερε περίπτωση διαγωνισμού στον οποίο η επιτροπή αξιολόγησης δήλωσε σε επίσημο έγγραφο ότι δεν είχε επαρκή γνώση του αντικειμένου, καθώς και έργο τεχνολογίας εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο συμμετείχε εταιρεία από διαφορετικό κλάδο. Μίλησε ακόμη για διαγωνισμό κυβερνοασφάλειας οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης, προϋπολογισμού 60.000 ευρώ, με πεντασέλιδες απαιτήσεις για την ομάδα έργου. Για τον επικεφαλής προβλεπόταν, μεταξύ άλλων, διδακτορικό και μεταπτυχιακό στη μηχανολογία. Αντιπαρέβαλε τους όρους αυτούς με έργο κυβερνοασφάλειας 50 εκατ. ευρώ του υπουργείου Δικαιοσύνης, για το οποίο, όπως είπε, βρισκόταν σε εξέλιξη διαβούλευση. Δεν κατονόμασε τους φορείς ή τις εταιρείες.

Η εταιρεία ζητά ακόμη οι τεχνικές προδιαγραφές να περιγράφουν το αποτέλεσμα που επιδιώκει ο φορέας και να επιτρέπουν την ισότιμη αξιολόγηση διαφορετικών τεχνολογικών λύσεων.

Για την κυβερνοασφάλεια, η Cosmos προτείνει εθνικό μητρώο πιστοποιημένων παρόχων υπηρεσιών κυβερνοασφάλειας και SOC. Τα κριτήρια θα καλύπτουν το προσωπικό, τις διαδικασίες, τις υποδομές, τη διαχείριση περιστατικών, τη συνέχεια λειτουργίας και την εμπειρία. Ο κ. Δάφνης επικαλέστηκε το υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκό σχήμα πιστοποίησης διαχειριζόμενων υπηρεσιών ασφάλειας (European Cybersecurity Certification Scheme for Managed Security Services, EUMSS), το οποίο αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA).