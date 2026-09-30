Η LG Electronics λανσάρει αερόψυκτο φυγοκεντρικό ψύκτη για AI Data Centers

Η LG Electronics λανσάρει τον υψηλής ενεργειακής απόδοσης και αξιοπιστίας Αερόψυκτο Φυγοκεντρικό Ψύκτη (Air-Cooled Centrifugal Chiller – ACC), προκειμένου να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες ψύξης των κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης (AIDCs). Η λύση έχει σχεδιαστεί για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη διατήρηση της αδιάλειπτης ψύξης, ενισχύοντας περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο λύσεων της εταιρείας για ψύξη data centers. Διαθέσιμος σε ισχύ από 480 έως 600 RT ανά μονάδα, ο ψύκτης μπορεί να διαμορφωθεί για AIDCs με διαφορετικές απαιτήσεις ψύξης.

Υψηλής απόδοσης ψύξη με προηγμένες τεχνολογίες

Στην καρδιά του νέου LG Air-Cooled Centrifugal Chiller της LG βρίσκεται ένας φυγοκεντρικός συμπιεστής με μαγνητικά έδρανα χωρίς λάδι. Με τη χρήση μαγνητικής δύναμης για την αιώρηση του περιστρεφόμενου άξονα χωρίς φυσική επαφή, ο σχεδιασμός εξαλείφει την ανάγκη για λιπαντικό λάδι, μειώνοντας τις απώλειες λόγω μηχανικής τριβής και βελτιώνοντας την απόδοση της συμπίεσης.

Ο ψύκτης ενσωματώνει επίσης τεχνολογία free-cooling, αξιοποιώντας τον ψυχρό εξωτερικό αέρα για τη μείωση του ψυκτικού φορτίου του συμπιεστή. Σε αντίθεση με τα συμβατικά συστήματα free-cooling, το σύστημα κυκλοφορεί το ψυκτικό μέσο απευθείας, χωρίς ενδιάμεσο εναλλάκτη θερμότητας, και δεν απαιτεί γλυκόλη. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι απώλειες θερμότητας και πίεσης και απλοποιείται η συντήρηση. Σύμφωνα με εσωτερική προσομοίωση της LG, το refrigerant free-cooling μπορεί να καταναλώνει περίπου 30% λιγότερη ενέργεια σε ετήσια βάση σε σύγκριση με το waterside free-cooling. Επιπλέον, η τεχνολογία Series Counter Flow (SCF) της LG συμβάλλει στη διατήρηση ισορροπημένης λειτουργίας, κατανέμοντας το ψυκτικό φορτίο μεταξύ των συμπιεστών.

Αξιόπιστη λειτουργία και ευέλικτη διαχείριση

Εκτός από τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ο ψύκτης έχει σχεδιαστεί για σταθερή ψύξη και αξιόπιστη λειτουργία των AIDCs. Ο αισθητήρας διακένου (gap sensor), ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο σύστημα μαγνητικών εδράνων, ανιχνεύει με ακρίβεια τον άξονα περιστροφής, επιτρέποντας τον ακριβή έλεγχο της λειτουργίας. Οι δυνατότητες μηχανικής μάθησης (machine learning) επιτρέπουν στον ψύκτη να προσαρμόζεται στα πρότυπα λειτουργίας, συμβάλλοντας στη μείωση των αιχμών φορτίου. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ένα ενσωματωμένο σύστημα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) παρέχει εφεδρική ηλεκτρική ενέργεια, επιτρέποντας στον άξονα να σταματήσει με ασφάλεια και μειώνοντας την πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς στα έδρανα. Παράλληλα, η λύση διαθέτει λειτουργία ταχείας επαναφοράς (fast recovery), η οποία επαναφέρει την ψυκτική ικανότητα μέσα σε 3 λεπτά από την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Η LG ενισχύει επίσης τις δυνατότητες ελέγχου και λειτουργίας μέσω του Data Center Cooling Management (DCCM). Το λογισμικό επιτρέπει την ολοκληρωμένη παρακολούθηση και τον έλεγχο βάσει δεδομένων σε σύνθετες υποδομές ψύξης, συμπεριλαμβανομένων των CDU (Coolant Distribution Unit), CRAH (Computer Room Air Handler) και Air-Cooled Centrifugal Chiller. Το DCCM υποστηρίζει τη συνεχή λειτουργία μέσω έγκαιρου εντοπισμού ανωμαλιών και διαγνωστικών διαδικασιών που βασίζονται σε εικονικούς αισθητήρες (virtual sensors). Συμβάλλει στην ενίσχυση της διαχείρισης κινδύνων μέσω προγνωστικής συντήρησης (predictive maintenance), ενώ η βελτιστοποίηση σε πραγματικό χρόνο, με βάση τα φορτία των συστημάτων IT, μπορεί να βελτιώσει την επιχειρησιακή αποδοτικότητα.

Ιδιόκτητη Core Tech και παγκοσμίως επικυρωμένη απόδοση

Η ιδιόκτητη τεχνολογία Core Tech της LG αποτελεί βασικό στοιχείο του νέου ψύκτη και περιλαμβάνει βασικά εξαρτήματα όπως συμπιεστές, κινητήρες, inverters και μαγνητικά έδρανα. Η LG αναπτύσσει και κατασκευάζει τα συγκεκριμένα εξαρτήματα εσωτερικά και στη συνέχεια τα ενσωματώνει σε ολοκληρωμένα συστήματα, με στόχο τη βελτιστοποίηση της συνολικής απόδοσης, τη βελτίωση της διαθεσιμότητας ανταλλακτικών και τη μείωση του χρόνου ανταπόκρισης για εργασίες συντήρησης.

Επιπλέον, η απόδοση και η αξιοπιστία των ψυκτών της LG επικυρώνονται μέσω διεθνών πιστοποιήσεων. Οι ψύκτες της LG και οι εγκαταστάσεις δοκιμών της είναι πιστοποιημένες σύμφωνα με τα πρότυπα του Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI), ενώ οι αερόψυκτοι ψύκτες της LG έχουν επίσης λάβει το AHRI Performance Award για εννέα συνεχόμενα έτη.

Οι ψύκτες της LG ενισχύουν επίσης την ασφάλεια και την αξιοπιστία τους, καθώς συμμορφώνονται με σημαντικά διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις πιστοποίησης, συμπεριλαμβανόμενες τις απαιτήσεις του American Society of Mechanical Engineers (ASME) για δοχεία υπό πίεση, τις απαιτήσεις των Electrical Testing Laboratories (ETL) για την ηλεκτρική ασφάλεια στη Βόρεια Αμερική και τις απαιτήσεις Conformité Européenne (CE) που αφορούν την ασφάλεια, την υγεία και τα περιβαλλοντικά πρότυπα στην Ευρώπη.

Επεκτείνοντας περαιτέρω το portfolio λύσεων ψύξης για data centers, η LG θα παρουσιάσει τη modular υδρονική λύση ψύξης της στην έκθεση Data Centre World Asia 2026 (DCWA 2026), η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29–30 Σεπτεμβρίου στο Marina Bay Sands στη Σιγκαπούρη. Η λύση ενσωματώνει βασικά εξαρτήματα, όπως αντλίες ψυχρού νερού (chilled-water pumps) και μια δεξαμενή αποθήκευσης θερμικής ενέργειας (Thermal Energy Storage – TES), σε μια τυποποιημένη αρθρωτή μονάδα. Παράλληλα, επιτρέπει την εργοστασιακή προκατασκευή και συναρμολόγηση, απλοποιώντας την εγκατάσταση στον χώρο λειτουργίας. Ο προκατασκευασμένος αρθρωτός σχεδιασμός των ψυκτών της LG προσφέρει επίσης ευελιξία για γρήγορη και κλιμακούμενη ανάπτυξη, καθώς τα AIDCs αυξάνουν τη δυναμικότητά τους.

«Καθώς τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης γίνονται ολοένα πιο πυκνά και απαιτητικά σε επίπεδο θερμικών φορτίων, η ενεργειακά αποδοτική και αξιόπιστη ψύξη είναι πιο κρίσιμη από ποτέ», δήλωσε ο James Lee, πρόεδρος της LG ES Company. «Με την Core Tech και την τεχνογνωσία μας στην ψύξη data centers, θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε το χαρτοφυλάκιο λύσεών μας, ώστε να ανταποκρινόμαστε στις εξελισσόμενες αυτές απαιτήσεις».