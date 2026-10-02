Mind The Hack: η μοναδική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα στη λίστα Sifted 250 για το 2026

Η Mind The Hack, η ελληνική εταιρεία τεχνολογίας κυβερνοασφάλειας που αναπτύσσει λύσεις αυτοματοποιημένου penetration testing και διαχείρισης κυβερνοκινδύνου με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλήφθηκε στη λίστα Sifted 250 για το 2026, αποτελώντας τη μοναδική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα που συμμετείχε στη φετινή κατάταξη.

Η Mind The Hack κατέλαβε την 230ή θέση μεταξύ των 250 ταχύτερα αναπτυσσόμενων startups της Ευρώπης, ενώ περιλαμβάνεται στις εταιρείες που το Sifted χαρακτηρίζει ως «AI-native».

Η ετήσια κατάταξη Sifted 250 αναδεικνύει τις ευρωπαϊκές startups και scaleups με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση εσόδων κατά τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις. Η αξιολόγηση βασίζεται σε πραγματικά έσοδα και όχι στην αποτίμηση των εταιρειών ή στο ύψος της χρηματοδότησής τους, ενώ για τα μη δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία απαιτείται η υποβολή υπογεγραμμένης τεκμηρίωσης.

Η νέα διάκριση ακολουθεί την παρουσία της Mind The Hack στη λίστα Sifted 100: Southern Europe 2026, όπου κατέλαβε τη 2η θέση μεταξύ των εταιρειών κυβερνοασφάλειας και την 37η θέση στη συνολική κατάταξη των ταχύτερα αναπτυσσόμενων startups και scaleups της Νότιας Ευρώπης.

«Η παρουσία μας στο Sifted 250 αποτελεί μια σημαντική αναγνώριση της προσπάθειας που καταβάλλει καθημερινά η ομάδα μας και της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι πελάτες και οι συνεργάτες μας», δήλωσε ο Σταύρος Κηρύκος, Founder & CEO της Mind The Hack.

«Το γεγονός ότι είμαστε η μοναδική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα στη φετινή πανευρωπαϊκή κατάταξη έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Από την πρώτη ημέρα, στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια εταιρεία τεχνολογίας κυβερνοασφάλειας που θα μπορεί να αναπτύσσεται και να ανταγωνίζεται σε διεθνές επίπεδο. Η συγκεκριμένη διάκριση είναι ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία μας, αλλά και ένα επιπλέον κίνητρο για να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην τεχνολογία, στην ομάδα μας και στη διεθνή μας ανάπτυξη».

Η Mind The Hack αναπτύσσει την Exposure Decision Platform, μια πλατφόρμα continuous offensive security, η οποία συνδυάζει την τεχνογνωσία των ethical hackers, την αυτοματοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη, επιτρέποντας στους οργανισμούς να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να μειώνουν τον πραγματικό κυβερνοκίνδυνο.

Μέσω δυνατοτήτων όπως Exploit Validation, Attack Path Analysis, Contextual Risk Prioritization και Decision Engine, η πλατφόρμα μεταφέρει το επίκεντρο από την απλή αναγνώριση ευπαθειών στην τεκμηριωμένη αξιολόγηση της πραγματικής δυνατότητας εκμετάλλευσής τους και στην ιεράρχηση των ενεργειών που συμβάλλουν περισσότερο στη μείωση του κινδύνου.

Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην εξέλιξη της τεχνολογίας της και στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της, με στόχο την υποστήριξη οργανισμών που διαχειρίζονται σύνθετες ψηφιακές υποδομές και κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες.