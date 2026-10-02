OroraTech: εκτόξευση του νέου δορυφόρου FOREST-20

Η OroraTech ανακοίνωσε σήμερα την επιτυχή εκτόξευση του δορυφόρου FOREST-20, διευρύνοντας το δίκτυο θερμικών πληροφοριών της σε συνολικά 20 δορυφόρους σε τροχιά. Πρόκειται για τον 18ο θερμικό δορυφόρο που θέτει σε λειτουργία η εταιρεία μέσα σε μόλις 18 μήνες, επιβεβαιώνοντας τον ταχύτατο ρυθμό με τον οποίο αναπτύσσει τις ιδιόκτητες υποδομές της στο διάστημα.

Ο FOREST-20 εκτοξεύτηκε από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ και προσθέτει τη δυνατότητα παρακολούθησης της Γης κατά τις πρωινές ώρες. Με αυτή την προσθήκη, η OroraTech μπορεί πλέον να συλλέγει θερμικές εικόνες πιο συχνά μέσα στην ημέρα και να στέλνει τα δεδομένα στη Γη με πολύ μικρότερη καθυστέρηση. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση δασικής πυρκαγιάς, ο χρόνος από τη στιγμή που θα ανάψει μια εστία μέχρι να την εντοπίσει ο δορυφόρος και να ειδοποιηθούν οι επίγειες δυνάμεις, μειώνεται σημαντικά.

Η OroraTech δεν βασίζεται σε μεμονωμένες αποστολές, αλλά χτίζει ένα ενιαίο, συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο από δορυφόρους και ειδικούς θερμικούς αισθητήρες. Με 20 δορυφόρους πλέον σε λειτουργία, το σύστημα «βλέπει» τη Γη από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε νέος δορυφόρος που προστίθεται επιτρέπει τον ταχύτερο εντοπισμό νέων συμβάντων και την καλύτερη παρακολούθηση των θερμικών αλλαγών στον πλανήτη.

Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται μεταφέρονται άμεσα στην πλατφόρμα Wildfire Solution της OroraTech, επιτρέποντας στους φορείς πολιτικής προστασίας να εντοπίζουν νέες φωτιές και να παρακολουθούν την εξέλιξή τους. Παράλληλα, τα ίδια στοιχεία αξιοποιούνται για τη μέτρηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της ξηράς και της θάλασσας, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για το περιβάλλον.

«Δεν εκτοξεύουμε απλώς μεμονωμένους δορυφόρους, αλλά χτίζουμε μια μόνιμη υποδομή στο διάστημα», δήλωσε ο Ignacio Zuleta, Chief Technology and Product Officer της OroraTech. «Η εκτόξευση 18 δορυφόρων σε 18 μήνες δείχνει την ταχύτητα με την οποία αναπτυσσόμαστε. Με τον FOREST-20 φτάσαμε τους 20 δορυφόρους σε τροχιά. Κάθε νέος δορυφόρος κάνει τις πληροφορίες μας πιο συχνές και πιο χρήσιμες. Στόχος μας είναι να κάνουμε ορατή κάθε φυσική ή ανθρώπινη δραστηριότητα στη Γη, τη στιγμή ακριβώς που συμβαίνει».

Η ταχεία επέκταση του αστερισμού υπηρετεί έναν απλό επιχειρησιακό στόχο: τη δραστική μείωση του χρόνου που χρειάζεται για τη λήψη νέων πληροφοριών. Είτε πρόκειται για την εμφάνιση μιας δασικής πυρκαγιάς, είτε για αλλαγές στη θερμοκρασία της επιφάνειας της γης, είτε για άλλη θερμική δραστηριότητα, η μεγαλύτερη συχνότητα παρατήρησης επιτρέπει τον αμεσότερο εντοπισμό και την ταχύτερη κατανόηση των μεταβολών.

Ο FOREST-20 εισέρχεται τώρα στο στάδιο των τεχνικών δοκιμών βαθμονόμησης και θέσης σε λειτουργία, πριν ενταχθεί πλήρως στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του αναπτυσσόμενου αστερισμού της OroraTech.