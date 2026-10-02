Το Findbar μπαίνει στο Agentic Search με τον Maverick AI Growth Agent

Το Findbar παρουσιάζει τον Maverick AI Growth Agent, κάνοντας το επόμενο βήμα στο Agentic Search και το Search Intelligence για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Ο Maverick βοηθά τις ομάδες eCommerce να κατανοούν πιο εύκολα τι αναζητούν οι επισκέπτες τους και να μετατρέπουν τη γνώση απλούστερα σε συγκεκριμένες ενέργειες μέσα στο ηλεκτρονικό τους κατάστημα.

Κάθε αναζήτηση σε ένα eShop αποκαλύπτει μια ανάγκη του πελάτη, αλλά η αξιοποίηση αυτής της πληροφορίας απαιτεί χρόνο, ανάλυση και καθημερινή διαχείριση. Ο Maverick συνδέει τα analytics και τα insights της αναζήτησης με τη δυνατότητα εκτέλεσης ενεργειών, όπως η δημιουργία καμπανιών, τη διαμόρφωση business rules και την προσθήκη συνωνύμων. Έτσι, ο website owner μπορεί να προσαρμόζει ευκολότερα τα insights στις εμπορικές του προτεραιότητες.

Αυτή η μετάβαση από την πληροφορία στη δράση βρίσκεται στον πυρήνα της προσέγγισης του Findbar για το Agentic Search. Ο Maverick λειτουργεί ως καθημερινός AI assistant για τις ομάδες e-Commerce, commercial , marketing και merchandising, με στόχο λιγότερο χρόνο στην ανάλυση και στις ρυθμίσεις, ταχύτερη εφαρμογή ενεργειών και καλύτερη αξιοποίηση της ζήτησης.

Ο Maverick AI Growth Agent είναι ήδη διαθέσιμος δωρεάν στους πελάτες του Findbar, ενισχύοντας τις δυνατότητές τους να βελτιώνουν την απόδοση της on-site αναζήτησης.

Το Findbar είναι μια πλατφόρμα AI Search & Product Discovery με παρουσία σε 7 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τις λύσεις του χρησιμοποιούν κορυφαίοι retailers, όπως οι JUMBO, Public, ΚΑΥΚΑΣ, Hondos Center, Funky Buddha, βοηθώντας τους πελάτες τους να βρίσκουν ευκολότερα τα προϊόντα που αναζητούν.