Η CrediaBank ολοκλήρωσε την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην Παντελάκης Χρηματιστηριακή

Η CrediaBank ανακοινώνει την απόκτηση του 70% της Παντελάκης Χρηματιστηριακής Α.Ε.Π.Ε.Υ., η οποία εντάσσεται στον Όμιλο CrediaBank και μετονομάζεται σε CrediaPantelakis Securities.

Η ένταξη της χρηματιστηριακής διευρύνει τις δυνατότητες του Ομίλου στην επενδυτική τραπεζική και σε όλο το φάσμα των επενδυτικών συναλλαγών, ενισχύοντας τις προσφερόμενες λύσεις στους πελάτες του. Οι πελάτες της Τράπεζας θα μπορούν να αξιοποιήσουν ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ οι πελάτες της Χρηματιστηριακής θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις τραπεζικές υπηρεσίες του Ομίλου. Οι συνέργειες αυτές αναμένεται να ενισχύσουν τα έσοδα από προμήθειες και να συμβάλουν στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της Τράπεζας, ενώ με περιορισμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις, οι δραστηριότητες αυτές επιτρέπουν την αποδοτικότερη αξιοποίηση των κεφαλαίων του Ομίλου.

Με ιστορία που ξεκινά το 1920, η Παντελάκης Χρηματιστηριακή είναι μία από τις παλαιότερες χρηματιστηριακές εταιρείες στην Ελλάδα. Η διαχρονική της παρουσία στην ελληνική κεφαλαιαγορά, οι μακροχρόνιες σχέσεις της με Έλληνες και διεθνείς θεσμικούς επενδυτές και η τεχνογνωσία των στελεχών της, προσθέτουν στον Όμιλο μια εδραιωμένη πλατφόρμα επενδυτικών και χρηματιστηριακών υπηρεσιών. Παρέχει πρόσβαση στις ελληνικές και διεθνείς κεφαλαιαγορές, υπηρεσίες επενδυτικής έρευνας, εκκαθάρισης και θεματοφυλακής, ενώ είναι μέλος στις αγορές μετοχών και παραγώγων της Euronext Athens.

Η CrediaPantelakis Securities θα συνεχίσει να λειτουργεί με την υφιστάμενη διοικητική της ομάδα, αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών και τις υποδομές της. Η συνεργασία με την CrediaBank θα επικεντρωθεί στη διεύρυνση των εργασιών και της πελατειακής βάσης της εταιρείας, στην αναβάθμιση της τεχνολογίας και στη βελτίωση της εμπειρίας χρήστη των πελατών μέσα από τη διαμόρφωση ενός ενιαίου μοντέλου εξυπηρέτησης.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Η απόκτηση της Παντελάκης Χρηματιστηριακή εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό μας να διευρύνουμε τις υπηρεσίες της CrediaBank και να αυξήσουμε τη συμμετοχή των προμηθειών στα έσοδα του Ομίλου. Θέλουμε οι ιδιώτες και οι επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται να βρίσκουν περισσότερες επενδυτικές λύσεις μέσα από τον Όμιλό μας. Η ιστορία, η τεχνογνωσία και η ισχυρή παρουσία της Παντελάκης στις κεφαλαιαγορές μάς δίνουν τη δυνατότητα να αναπτύξουμε αυτή τη δραστηριότητα και να χτίσουμε ένα πιο διαφοροποιημένο και ανθεκτικό μοντέλο ανάπτυξης».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της CrediaPantelakis Securities, Νίκος Παντελάκης, δήλωσε: «Για περισσότερο από έναν αιώνα, η Παντελάκης Χρηματιστηριακή έχει χτίσει ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και βαθιά τεχνογνωσία στις κεφαλαιαγορές. Η ένταξή μας στον Όμιλο CrediaBank ανοίγει σήμερα ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης για την εταιρεία μας. Συνδυάζοντας την εμπειρία και την εξειδίκευσή μας με τις δυνατότητες, τις υποδομές και την μέγεθος της CrediaBank, δημιουργούμε έναν ισχυρό πυλώνα επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Με σεβασμό στην ιστορία μας και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, φιλοδοξούμε η CrediaPantelakis Securities να αποτελέσει βασικό πυλώνα επενδυτικών υπηρεσιών του Ομίλου, δημιουργώντας ακόμη μεγαλύτερη αξία για τους πελάτες μας».