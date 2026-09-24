Η Intelli αποκτά διεθνή πιστοποίηση iBeta PAD για την πλατφόρμα ψηφιακής ταυτοποίησης idbox

Η Intelli Solutions A.E., κορυφαία ελληνική εταιρεία στον χώρο του Digital Onboarding και των λύσεων Ψηφιακής Ταυτότητας, ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της διεθνούς αξιολόγησης Presentation Attack Detection (PAD) για την πλατφόρμα idbox Digital Onboarding, από την iBeta Quality Assurance, ανεξάρτητο εργαστήριο διαπιστευμένο κατά ISO/IEC 17025.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 30107-3, ένα από τα πλέον αυστηρά διεθνή πρότυπα για την αξιολόγηση τεχνολογιών ανίχνευσης επιθέσεων σε βιομετρικά συστήματα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Intelli γίνεται η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα και μία από τις επιλεγμένες εταιρείες στην Ευρώπη που αποκτούν αυτή τη διεθνή αναγνώριση για την τεχνολογία Presentation Attack Detection του Digital Onboarding.

Ανεξάρτητη επιβεβαίωση της τεχνολογικής ασφάλειας

Η πιστοποίηση επιβεβαιώνει, μέσω ανεξάρτητης και αυστηρής αξιολόγησης, την ανθεκτικότητα των AI-powered Liveness Detection και Anti-Spoofing τεχνολογιών της idbox απέναντι σε εξελιγμένες προσπάθειες παραποίησης και εξαπάτησης της βιομετρικής ταυτοποίησης.

Η διαδικασία αξιολόγησης από την iBeta εξετάζει την ικανότητα ενός συστήματος να αναγνωρίζει και να αποτρέπει presentation attacks, δηλαδή προσπάθειες εξαπάτησης ενός συστήματος βιομετρικής ταυτοποίησης μέσω τεχνητών ή παραποιημένων αναπαραστάσεων του πραγματικού χρήστη.

Η συγκεκριμένη πιστοποίηση ενισχύει περαιτέρω την αξιοπιστία της idbox ως πλατφόρμας για ασφαλές και frictionless Digital Onboarding σε περιβάλλοντα όπου η προστασία της ψηφιακής ταυτότητας αποτελεί κρίσιμο επιχειρηματικό και κανονιστικό παράγοντα.

Ασφάλεια χωρίς συμβιβασμούς στην εμπειρία του χρήστη

Η idbox συνδυάζει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, βιομετρικής ταυτοποίησης και Liveness Detection, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να προστατεύουν τις διαδικασίες ταυτοποίησης των πελατών τους από σύγχρονες μορφές ψηφιακής απάτης, διατηρώντας παράλληλα μια γρήγορη και απρόσκοπτη εμπειρία χρήστη.

Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για οργανισμούς στους κλάδους:

Τραπεζών και Financial Services

FinTech και Digital Payments

Τηλεπικοινωνιών

Ενέργειας και Utilities

iGaming

Άλλων επιχειρήσεων που απαιτούν ισχυρή ψηφιακή ταυτοποίηση και KYC

Ένα ακόμη βήμα προς το Trust Infrastructure

Η νέα πιστοποίηση εντάσσεται στη στρατηγική της Intelli για τη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης Trust Infrastructure που συνδέει Digital Identity, KYC/KYB, Fraud Prevention, Authentication και Compliance.

Μέσα από την idbox και το ευρύτερο οικοσύστημα λύσεων Ψηφιακής Ταυτότητας της εταιρείας, η Intelli επιδιώκει να δώσει στους οργανισμούς τη δυνατότητα να δημιουργούν ασφαλείς και αξιόπιστες ψηφιακές σχέσεις με τους πελάτες τους, από το πρώτο στάδιο του onboarding έως και τη συνεχή χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών.

Η επίτευξη της διεθνούς πιστοποίησης iBeta PAD ενισχύει τη θέση της Intelli ως τεχνολογικού συνεργάτη για οργανισμούς που αναζητούν ασφαλές, αξιόπιστο και frictionless Digital Onboarding, στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις διεθνείς αγορές.