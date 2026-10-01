Η AWS γίνεται ο πρώτος πάροχος cloud με διαπίστευση NATO Restricted σε όλα τα κράτη-μέλη

Η Amazon Web Services (AWS), εταιρεία του ομίλου Amazon.com, ανακοίνωσε ότι έγινε ο πρώτος πάροχος υπηρεσιών cloud παγκοσμίως που έλαβε διαπίστευση NATO, η οποία επιτρέπει την επεξεργασία πληροφοριών επιπέδου NATO RESTRICTED (NR) από όλα τα κράτη-μέλη της Συμμαχίας. Την ανακοίνωση έκανε ο David Appel, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Δημόσιου Τομέα της AWS, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Concordia Annual Summit στη Νέα Υόρκη, που πραγματοποιήθηκε παράλληλα με την 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Η διαπίστευση σημαίνει ότι το NATO, οι εταίροι του στον τομέα της άμυνας και όλα τα κράτη-μέλη μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν τις εγκεκριμένες υπηρεσίες της AWS για την επεξεργασία πληροφοριών NATO RESTRICTED σε οποιαδήποτε Περιοχή (Region) της AWS βρίσκεται εντός κράτους-μέλους του NATO. Με τη διαπίστευση να ισχύει σε επίπεδο ολόκληρης της Συμμαχίας, τα κράτη-μέλη και οι εταίροι αποκτούν ένα κοινό και επαληθευμένο πρότυπο ασφάλειας, μειώνοντας τον χρόνο, το κόστος και την απαιτούμενη προσπάθεια για τη συμμόρφωση. Παράλληλα, οι Σύμμαχοι αποκτούν μια ταχύτερη διαδικασία για τη διαπίστευση της AWS στο πλαίσιο των εθνικών τους διαδικασιών ασφάλειας.

«Η ενίσχυση της δυνατότητας του NATO να αξιοποιεί με ασφάλεια εμπορικές τεχνολογίες είναι καθοριστικής σημασίας για τη δημιουργία μιας πιο ανθεκτικής και ευέλικτης Συμμαχίας. Η διαθεσιμότητα εμπορικών λύσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ασφάλειας του NATO διευρύνει τις τεχνολογικές επιλογές της Συμμαχίας και ενισχύει την ικανότητά μας να υιοθετούμε σύγχρονες τεχνολογίες, διατηρώντας παράλληλα τα επίπεδα ασφάλειας και ανθεκτικότητας που είναι απαραίτητα για τις επιχειρήσεις μας», δήλωσε ο Dylan Browne, Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Επικοινωνιών και Πληροφοριών του NATO (NCIA).

«Αυτή η πρωτοφανής διαπίστευση είναι το αποτέλεσμα πολυετούς και συστηματικής προσπάθειας και αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να στηρίζουμε τους πελάτες μας στον δημόσιο και αμυντικό τομέα, καθώς και τους εταίρους του NATO, στην εκπλήρωση των κρίσιμων αποστολών τους. Πιστεύουμε ότι οι κυβερνήσεις και οι πολίτες που εξυπηρετούν πρέπει να έχουν πρόσβαση στην ίδια υποδομή που τροφοδοτεί την καινοτομία στον ιδιωτικό τομέα. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να διασφαλίζουμε τη διαλειτουργικότητα που χρειάζονται οι Σύμμαχοι, ώστε να ενισχύουν την ανθεκτικότητά τους και να προστατεύουν τους πολίτες τους», δήλωσε ο David Appel, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος Δημόσιου Τομέα της AWS.

Διαδικασία διαπίστευσης

Η AWS τεκμηρίωσε τη συμμόρφωσή της με την τεχνική οδηγία NATO D32, η οποία ορίζει τις απαιτήσεις ασφάλειας για την επεξεργασία διαβαθμισμένων πληροφοριών σε δημόσιο cloud. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κρυπτογραφικό Κέντρο της Ισπανίας (Centro Criptológico Nacional, CCN) και, στη συνέχεια, το NATO ενέκρινε και δημοσίευσε τα αποτελέσματα για όλα τα κράτη-μέλη. Οι υπηρεσίες της AWS μπορούν πλέον να χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία συστημάτων που επεξεργάζονται πληροφορίες NATO RESTRICTED σε οποιαδήποτε Περιοχή (Region) της AWS βρίσκεται εντός κράτους-μέλους του NATO. Σήμερα, η AWS διαθέτει 15 Περιοχές υποδομής σε κράτη-μέλη του NATO, επτά από τις οποίες βρίσκονται στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Πώς να ξεκινήσετε με την AWS

Οι πελάτες από τον τομέα της εθνικής ασφάλειας και της άμυνας μπορούν να ενημερωθούν για τη λύση AWS Trusted Secure Enclave – Sensitive Edition , η οποία αποτέλεσε τη βάση για τη συγκεκριμένη διαπίστευση, καθώς και για τις λύσεις της AWS για την άμυνα και την εθνική ασφάλεια . Μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τις ομάδες της AWS για να ενημερωθούν σχετικά με το πώς η διαπίστευση και η λύση TSE-SE μπορούν να αξιοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες τους.

Περισσότεροι από 15.000 κυβερνητικοί οργανισμοί παγκοσμίως χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της AWS. Η διαπίστευση NATO RESTRICTED επιβεβαιώνει τη δέσμευση της AWS να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ασφάλειας κυβερνήσεων και αμυντικών οργανισμών σε όλο τον κόσμο. Κορυφαίοι κυβερνητικοί οργανισμοί αξιοποιούν την AWS για τη μείωση του κόστους, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την ταχύτερη υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών. Η ανακοίνωση αποτελεί σημαντικό ορόσημο στη συνεργασία μεταξύ AWS και NATO για την ασφαλή υποστήριξη κρίσιμων αποστολών των Συμμάχων στο cloud.