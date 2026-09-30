Η ESET παρουσιάζει νέες λειτουργίες B2B για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης

Η ESET, παγκόσμιος ηγέτης στην κυβερνοασφάλεια, βρίσκεται στο κατώφλι μιας νέας εποχής, πρωτοπορώντας με το ανανεωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων της για επιχειρήσεις (B2B), το οποίο καλύπτει άμεσα τους σημερινούς αλλά και τους μελλοντικούς κινδύνους που δημιουργεί η πρόοδος στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ).

Το τοπίο της κυβερνοασφάλειας αναδιαμορφώνεται από την AI. Ως αποτέλεσμα, μια νέα επιφάνεια επίθεσης αναδύεται, καθώς οι εργαζόμενοι υιοθετούν εργαλεία AI, οι προγραμματιστές αξιοποιούν βοηθούς προγραμματισμού και οι οργανισμοί ενσωματώνουν πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents) και ροές εργασίας που βασίζονται σε αυτήν. Η ESET το γνωρίζει ήδη, καθώς οι ερευνητές της έχουν εντοπίσει απειλές που βασίζονται στην AI, όπως τα PromptLock και PromptSpy, αλλά και χιλιάδες κακόβουλες δεξιότητες τεχνητής νοημοσύνης με τη μορφή πρακτόρων.

Η AI επιταχύνει μεν την καινοτομία, όμως επιταχύνει παράλληλα και την εξέλιξη των κυβερνοαπειλών, καθιστώντας αναγκαία μια νέα προσέγγιση στην κυβερνοανθεκτικότητα.

«Αυτό ακριβώς είναι το σημείο στο οποίο πολλοί οργανισμοί, ιδιαίτερα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Αυτές οι επιχειρήσεις καλούνται να παραμείνουν ένα βήμα μπροστά από αυτό το νέο και ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο απειλών, ωστόσο δε διαθέτουν την κατάλληλη υποστήριξη για να το πετύχουν. Υπό αυτές τις συνθήκες, η κυβερνοασφάλεια πρέπει να σταματήσει να προσαρμόζεται απλώς στις εξελίξεις και πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο», δήλωσε ο Michal Jankech, Αντιπρόεδρος του τμήματος Enterprise & SMB/MSP.

Γι’ αυτό το λόγο η ESET ενισχύει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων της για επιχειρήσεις, προσθέτοντας μια νέα ενότητα ασφαλείας AI στην πλατφόρμα ESET PROTECT. Βοηθώντας τους οργανισμούς να προστατεύονται από απειλές σε ολόκληρο το οικοσύστημα της AI, η ESET επιτρέπει στις επιχειρήσεις να υιοθετούν την AI με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, μέσω των εξής δυνατοτήτων:

Ασφάλεια AI Agents ( AI Agent Security ) : Ένα εξειδικευμένο επίπεδο ασφάλειας που προστατεύει τους οργανισμούς που χρησιμοποιούν αυτόνομους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης από κακόβουλες απειλές που σχετίζονται με την AI. Η λύση επεκτείνει τις άμυνες στο οικοσύστημα των πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας στους οργανισμούς να αξιοποιούν την παραγωγικότητα που προσφέρει η AI χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια.

: Ένα εξειδικευμένο επίπεδο ασφάλειας που προστατεύει τους οργανισμούς που χρησιμοποιούν αυτόνομους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης από κακόβουλες απειλές που σχετίζονται με την AI. Η λύση επεκτείνει τις άμυνες στο οικοσύστημα των πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας στους οργανισμούς να αξιοποιούν την παραγωγικότητα που προσφέρει η AI χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια. Παρακολούθηση Συμπεριφοράς AI Agents (AI Behavioral Monitoring): Μια δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης που καταγράφει τη συμπεριφορά των αυτόνομων πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης, εντοπίζοντας και επισημαίνοντας ύποπτες ενέργειες. Με αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου, ενισχύει την εποπτεία της λειτουργίας των πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης και αποτρέπει την εξέλιξη ύποπτης συμπεριφοράς σε περιστατικό ασφάλειας.

Η ESET ενισχύει επίσης τις βασικές τεχνολογίες ανίχνευσης AI, οι οποίες αναπτύχθηκαν για δεκαετίες, επενδύοντας σε θεμελιώδεις τεχνολογίες AI που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την κυβερνοασφάλεια. Αυτές περιλαμβάνουν το ESET LiveCortex, ένα μηχανισμό συσχέτισης και ανταπόκρισης που λειτουργεί πέρα από τα όρια του δικτύου και ενσωματώνεται στην πλατφόρμα ESET PROTECT. Παρόμοια, το ESET AI Advisor μετονομάζεται σε ESET LiveAI, ώστε να αντικατοπτρίζεται καλύτερα η θέση του στο βασικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων της εταιρείας και η νέα του δυνατότητα παροχής πληροφοριών για την αντιμετώπιση περιστατικών σε πραγματικό χρόνο.

«Καθώς η κυβερνοασφάλεια εισέρχεται στην εποχή της αυτόνομης AI, η ESET παρουσιάζει ένα ανανεωμένο χαρτοφυλάκιο B2B, σχεδιασμένο για να βοηθήσει τους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν τις αναδυόμενες απειλές που βασίζονται στην AI. Μαζί με την πρόσθετη επένδυση 40 εκατομμυρίων ευρώ στην AI για το 2026, αυτή η νέα προσφορά αντανακλά τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή μας να καλύψουμε το κενό ασφάλειας και να διασφαλίσουμε ότι η ασφάλεια θα παραμείνει στο επίκεντρο της καινοτομίας», πρόσθεσε ο Jankech.