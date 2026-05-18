Weekly Telecom: Το τρένο της AI με ταχύτητα 2x στην επόμενη τετραετία!

Η προηγούμενη εβδομάδα έκλεισε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει την τεχνητή νοημοσύνη στο επίκεντρο της επόμενης τετραετίας, συνδέοντάς τη με τις δημόσιες υπηρεσίες, την εκπαίδευση, την υγεία, την άμυνα, την αγορά εργασίας και τη λειτουργία του κράτους ◆ Η αναφορά του στην Ελλάδα του 2030, στον υπερυπολογιστή στο Λαύριο, στη μετεξέλιξη του gov.gr και στην ανάγκη για ταχύτερη προσαρμογή του Δημοσίου δείχνει πως η AI δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως «τεχνολογική προσθήκη», αλλά ως οριζόντια κρατική προτεραιότητα. Όπως είπε, στην επόμενη τετραετία «θα πρέπει να τρέχουμε με ταχύτητα 2Χ» ◆ Θα μπορούσαμε να πούμε ότι «πάει τρένο», αλλά βλέπετε τα τρένα την εποχή του Κυρανάκη κάνουν 5 ½ ώρες για Θεσσαλονίκη, πάνε μόνο εκεί, και έχει τελικά μόνο δύο δρομολόγια την ημέρα, όποτε μάλλον θα ταίριαζε η φράση «πως λέμε τρένο της Hellenic Train;», καμία σχέση!!! ◆ Όποτε, θα προτιμήσουμε τον όρο exponential growth, γιατί έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στο ΑΙ -που συνήθως κάνει περισσότερα απ’ όσα υπόσχεται- από τους πολιτικούς! ◆ Και κάπου εδώ επιστρέφουμε στη βάση όλων αυτών: τις υποδομές. Οι τηλεπικοινωνίες είναι βασική υποδομή συμμετοχής στην οικονομία και την κοινωνία, όπως -πολύ σωστά- ανέφερε ο Δημήτριος Βαρουτάς, πρόεδρος της ΕΕΤΤ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τηλεπικοινωνιών και Κοινωνίας της Πληροφορίας ◆ Από τη θεσμική εικόνα στην επιχειρησιακή πραγματικότητα, με τη Vodafone Greece να καταγράφει ενίσχυση EBITDAaL και επενδύσεις 250 εκατ. ευρώ σε 5G και FTTH, επιβεβαιώνοντας ότι ο ανταγωνισμός περνά όλο και περισσότερο στις υποδομές, στις υπηρεσίες ICT και στην ποιότητα δικτύου ◆ Βλέπουμε έναν άλλο αέρα να φουσκώνει τα πανιά της Vodafone ή κάνουμε λάθος; ◆ Στην εμπορική πλευρά αυτής της μετάβασης, η COSMOTE TELEKOM και ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ αξιοποιούν το οικοσύστημα καταστημάτων, online πωλήσεων και πληρωμών, με 20% payzy cashback για αγορές τηλεοράσεων, soundbars και projectors, δείχνοντας πώς οι πάροχοι συνδέουν retail, περιεχόμενο και ψηφιακές πληρωμές ◆ Η ίδια λογική φάνηκε και γύρω από τη συναυλία των Metallicaστο ΟΑΚΑ, όπου περισσότεροι από 90.000 θεατές παρακολούθησαν το live event, με τη COSMOTE TELEKOM να αξιοποιεί χορηγικά την παρουσία της σε ένα κοινό που ξεπέρασε τα όρια της κλασικής τηλεπικοινωνιακής προβολής. Εμείς σας το είπαμε ότι είναι, ως τώρα, η χορηγία – «σεισμός» της χρονιάς! ◆ Και έπεται συνέχεια γιατί ακόμα έχουμε μέσα Μαΐου και final four… Που βεβαίως θα γίνει στο… Telekom Center Athens! ◆ Αλλά θα έχει χορηγό τη ΔΕΗ! ◆ Πως τα φέρνει η ζωή; Δεν θα «διασταυρωθούν» τελικά οι δύο μεγάλοι του Ελληνικού μπάσκετ, αλλά οι δύο μεγάλοι της αγοράς ◆ By the way μας άρεσε η στήριξη της ΔΕΗ στον Akylas – για το σωστό στιλ και την προσέγγιση. Μπράβο!

Είδες η ΔΕΗ;

Η ΔΕΗ βρέθηκε στο κέντρο των εξελίξεων, πρώτα μέσα από τα οικονομικά της μεγέθη, καθώς ο Όμιλος εμφάνισε προσαρμοσμένο EBITDA €0,7 δισ. στο α’ τρίμηνο, επενδύσεις €0,5 δισ. και ισχυρή πρόοδο σε ΑΠΕ, δίκτυα διανομής, ηλεκτροκίνηση και Fibergrid ◆ Το τηλεπικοινωνιακό σκέλος είναι αυτό που τράβηξε την προσοχή, καθώς οΓεώργιος Στάσσης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, δήλωσε ότι η εταιρεία δεν σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί στη λιανική κινητή τηλεφωνία, αφήνοντας όμως ανοιχτή τη διερεύνηση ασύρματης διασύνδεσης συμπληρωματικά στο FTTH ◆ Το μόνο βέβαιο είναι ότι οσονούπω -όπως λένε όλοι οι παροικούντες εν τη Ιερουσαλήμ- θα έχουμε VoΙP από τη ΔΕΗ που δείχνει αποφασισμένη να διευρύνει το portfolio της ◆ Η εικόνα έγινε πιο σύνθετη από την αναλυτική παρέμβαση της ΔΕΗ στη διαβούλευση τηςΕΕΤΤ, όπου η εταιρεία ζήτησε ρεαλιστική ευκαιρία για ανάπτυξη νέας υποδομής 5G, με ρυθμίσεις φιλικές προς νεοεισερχόμενους και συγκεκριμένες προτάσεις για δέσμευση φάσματος ◆ Κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι «λαγός», αλλά μάλλον δεν έχουν μάθει να ξεχωρίζουν «εξ όνυχος» τον λέοντα ◆ Ο οποίος -για την ώρα- σκοπίμως δεν βρυχάται… ◆ Το ελληνικό ενδιαφέρον συνδέεται με μια ευρύτερη διεθνή εικόνα, καθώςέρευνα της Ericsson δείχνει ότι οι τηλεπικοινωνίες ποντάρουν σε AI, 5G και cloud, αλλά οι επενδύσεις υστερούν ◆ Σε κάθε περίπτωση, να είστε βέβαιοι ότι θα έχουμε πολλές εξελίξεις στην αγορά των τηλεπικοινωνιών -και όχι μόνο- και… a long hot summer!

Τα δεδομένα είναι το νέο πετρέλαιο!

Η συζήτηση για τις υποδομές δεν περιορίζεται στην ιδιωτική αγορά, καθώς τοΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ βρίσκεται περίπου στο 70% της υλοποίησης και παρουσιάζεται πλέον ως βασικός πυλώνας της νέας ψηφιακής αρχιτεκτονικής του Δημοσίου, με στόχο την ολοκλήρωση έως τον Ιούνιο του 2027 ◆ Εμείς, θα αγοράσουμε από τώρα τις σαμπάνιες, αλλά θα τις ανοίξουμε… τον Ιούνιο με την ολοκλήρωση του έργου ◆ Η ίδια υποδομή αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος όταν περνάμε στις υπηρεσίες πρώτης γραμμής, αφού η Κοινωνία της Πληροφορίας ανέδειξε τον ρόλο του ΔΔΤ-ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ στην αναβάθμιση των υποδομών και στη θωράκιση των δεδομένων των Σωμάτων Ασφαλείας, εκεί όπου η ασφαλής επικοινωνία δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, αλλά προϋπόθεση επιχειρησιακής ετοιμότητας ◆ Όταν η Αστυνομία δεν μπορεί να μιλήσει με το Λιμενικό ή με την Πυροσβεστική δεν είναι θέμα «κόλλησε το Netflix». Είναι θέμα επιχειρησιακής ετοιμότητας από την έλλειψη της οποίας μπορεί να χαθούν ζωές, περιουσίες και εθνικός πλούτος… ◆ Από το εσωτερικό δίκτυο του κράτους στις διεθνείς ροές δεδομένων, με τη Sparkle να τοποθετεί Ελλάδα και Ιταλία στον πυρήνα ενόςψηφιακού διαδρόμου της Μεσογείου, μέσα από data centers, υποβρύχια καλώδια και συνεργασία σε κυβερνοασφάλεια, διάστημα και AI ◆ Όποιος έλεγχει τα καλώδια, έλεγχει και τα δεδομένα! ◆ Η ίδια γεωγραφία αναβαθμίζει και τον ρόλο της Κρήτης, όπου Prodea και Quadrivium Digital Hellas σχεδιάζουν interconnection data center 7 MW στα Χανιά, με υποδομές προσαιγιάλωσης καλωδίων και σαφή τηλεπικοινωνιακό χαρακτήρα. Όλα αυτά δείχνουν ότι η χώρα δεν συζητά απλώς για ψηφιακές υπηρεσίες, αλλά για το ποιος θα ελέγχει τους κόμβους, τα δίκτυα και τις ροές πάνω στις οποίες θα πατήσει η νέα οικονομία! ◆ Τα δεδομένα είναι το νέο πετρέλαιο και είδατε τι συμβαίνει αν κάποιος ελέγχει τα «στενά», από τα οποία διακινούνται…

Τα δεδομένα ζητούν εφαρμογή!

Η λειτουργία της νέας Εθνικής Πύλης Δεδομένων αλλάζει το σημείο εκκίνησης για την αξιοποίηση των δημόσιων δεδομένων ως πηγής ψηφιακής αξίας, με το data.gov.gr να ξεκινά με 9.371 datasets, 456 οργανισμούς και APIs, σε μια περίοδο όπου η τεχνητή νοημοσύνη χρειάζεται αξιόπιστη πρώτη ύλη ◆ Αυτή η ανάγκη για οικοσυστήματα δεδομένων συνδέεται και με τον GAIA-X Accelerator, όπου περισσότερες από 160 ελληνικές επιχειρήσεις συμμετείχαν ενεργά, σε ένα πρόγραμμα που επιχειρεί να μετατρέψει την ευρωπαϊκή στρατηγική δεδομένων σε πρακτικά εργαλεία για ΜμΕ και startups ◆ Η μετάβαση από τα δεδομένα στη χρήση τους φαίνεται και στην εκπαίδευση, καθώς η Ελλάδα θεσπίζει για πρώτη φορά πλαίσιο για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στα σχολεία, με προαιρετική αξιοποίηση, εκπαιδευτική εποπτεία, περιορισμούς σε deepfakes και προστασία δεδομένων ανηλίκων ◆ Στο πεδίο της πολιτικής προστασίας, η τεχνολογία αποκτά ακόμη πιο άμεση εφαρμογή, καθώς στον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων λειτουργεί σύστημα πυρανίχνευσης με AI και 5G, με οπτικο-θερμικές κάμερες, cloud και ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο. Η κοινή γραμμή είναι σαφής: η αξία δεν βρίσκεται στην τεχνολογία ως σύνθημα, αλλά στη δυνατότητα να μετατρέπεται σε υπηρεσία, απόφαση και έγκαιρη αντίδραση! Και αυτό συμβαίνει σε ένα μόνο δήμο ◆Γιατί «κεντρικά», για την Πολιτική Προστασία, θα «πετάξουν» το καλοκαίρι πάνω από 100 εξειδικευμένα drones, που έχουν ήδη αποδείξει από πέρσι, πόσο μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότητα στη λογική του δόγματος «ένα γραμμάριο πρόληψης, ισούται με έναν τόνο προσπάθειας κατάσβεσης»!

Workforce: Η αγορά εργασίας ψάχνει ισορροπία!

Το ανθρώπινο δυναμικό μπαίνει πλέον οργανικά δίπλα στις υποδομές ◆ Η συζήτηση αυτή αποκτά πρακτική διάσταση από τα ευρήματα της Randstad, σύμφωνα με τα οποία το κόστος απασχόλησης παραμένει η βασική πρόκληση για τις επιχειρήσεις ◆ Όλοι θέλουν καλούς παίκτες στην ομάδα αλλά στο core budget, πέφτει… δάκρυ ◆ Επίσης, ενώ το 72% σχεδιάζει αυξήσεις αποδοχών, το 41% επεκτείνει ενεργά τη χρήση AI με όσα αυτό συνεπάγεται ◆ Από την πλευρά των κτιρίων και των χώρων εργασίας, ο Κωνσταντίνος Πατσιούρας, ιδρυτής και πρόεδρος του ΔΣ του IFMA Greek Chapter, εξηγεί στο BizNow γιατί το Facility Management αποκτά στρατηγικό ρόλο, καθώς συνδέεται πλέον με ESG, ενεργειακή αποδοτικότητα, εμπειρία χρηστών και λειτουργική αξία ακινήτων ◆ Το ίδιο νήμα συνεχίζεται και στο εκθεσιακό πεδίο, με τη BEYOND 2026 να επιστρέφει στις 17-19 Ιουνίου ως σημείο συνάντησης τεχνολογίας, επιχειρηματικότητας, startups και B2B συνεργασιών.

Η Ευρώπη μετρά ξανά την κλίμακά της!

Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης επανέρχεται με όρους μεγέθους, ενοποίησης και χρηματοδότησης, όπως φάνηκε από τη συζήτηση όπου ο Κυριάκος Πιερρακάκης, πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ζήτησεπερισσότερη ευρωπαϊκή ενοποίηση και μεγαλύτερες τράπεζες, συνδέοντας την τεχνολογική κυριαρχία με την ανάγκη αποφυγής ασύμμετρων εξαρτήσεων ◆ Με άλλα λόγια ή θα γίνουμε «μεγάλοι και δυνατοί» για να κοιτάμε στα μάτια τους Αμερικανούς και τους Κινέζους ή θα γίνουμε ψηφιακή αποικία ◆ Η ίδια αίσθηση ανάγκης για συνοχή αποτυπώνεται και στο νέο Standard Eurobarometer 105, όπου η ασφάλεια και το κόστος ζωής κυριαρχούν στις ανησυχίες των Ευρωπαίων, ενώ η στήριξη στην κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας φτάνει στο 81% ◆ Οι Ευρωπαίοι θέλουν, οι Βρυξέλλες «μπορούν»; ‘Η μήπως πιο σωστή είναι η λέξη «τολμούν»; ◆ Στο επιχειρηματικό επίπεδο, ο Nikola Ilchev, founder του Balkan eCommerce Summit, δείχνει μια πιο «περιφερειακή» εκδοχή αυτής της αναζήτησης κλίμακας, εξηγώντας στο BizNow ότι τα Βαλκάνια δεν λειτουργούν πλέον ως απομονωμένες αγορές eCommerce και ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει ρόλο βαλκανικής και μεσογειακής αγοράς-πύλης ◆ Στη βιομηχανική μετάβαση, η Ευρώπη επενδύει σχεδόν €200 δισ. επενδύσεων στο οικοσύστημα ηλεκτρικών οχημάτων, με μπαταρίες, παραγωγή EV και δημόσια φόρτιση να γίνονται μέρος της ίδιας στρατηγικής. Το ερώτημα, βέβαια, δεν είναι αν η Ευρώπη έχει πολιτικές. Είναι αν μπορεί να τις κλιμακώσει γρήγορα και με αρκετή συνέπεια!

Οι κανόνες της AI γίνονται γεωπολιτική!

Η παρέμβαση της Apple στη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα μέτρα συμμόρφωσης της Google με τον Digital Markets Act έδειξε πόσο δύσκολη γίνεται η ισορροπία ανάμεσα στον ανταγωνισμό και στην ασφάλεια, με την εταιρεία να βλέπεικινδύνους ασφαλείας στα μέτρα της Ε.Ε. για την AI ◆ Η αλήθεια είναι ότι μάλλον δεν φοβάται τόσο ότι ο «κακός» λύκος «θα φάει την ασφάλεια», όσο φοβάται ότι ένα πιο ανοιχτό σύστημα θα «ροκανίσει» τα κέρδη της ◆ Η ρύθμιση των πλατφορμών αποκτά ακόμη πιο κοινωνική διάσταση, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει νέο πλαίσιο πρόσβασης ανηλίκων στα social media, με πιθανή πρόταση για ηλικιακό όριο και έμφαση στο age verification και στο safety by design ◆ Καλή τύχη θα πούμε και θα διατηρήσουμε το δικαίωμα στη σιωπή… ◆ Στο μέτωπο της κυβερνοασφάλειας, τοChina Chamber of Commerce to the European Union προειδοποιεί ότι οι αλλαγές στο Cybersecurity Act θα μπορούσαν να έχουν κόστος έως €367,8 δισ., εφόσον οδηγήσουν σε περιορισμούς προμηθευτών βάσει χώρας προέλευσης ◆ Κάτι βέβαια που αναμένεται να γίνει, προφανώς υπακούοντας στα κελεύσματα της άλλης πλευράς του Ατλαντικού ◆ Παράλληλα, οι εταιρείες AI ανοίγουν ένα διαφορετικό κανάλι διαλόγου, καθώς Anthropic και OpenAI συμμετείχαν σε πρωτοβουλία όπουθρησκευτικοί ηγέτες καλούνται να συνδιαμορφώσουν αρχές για την ηθική AI ◆ Απλά, φανταστείτε τον εξής διάλογο: -GhatGPT είναι αμαρτία να κλέβω πνευματικά δικαιώματα; – Εξαρτάται από τη μετάνοια και το prompt, τέκνον μου!!! ◆ Βοήθειά μας!

Η τεχνητή νοημοσύνη (παραμένει) στο επίκεντρο!

Η ζήτηση για υποδομές αποτυπώνεται πρώτα στο cloud, αφού τα στοιχεία της SynergyResearch Group δείχνουν ότι οι δαπάνες για cloud υποδομές ξεπέρασαν τα 128 δισ. δολάρια στο τρίμηνο, με την αγορά να κινείται πλέον σε ετήσιο ρυθμό άνω του μισού τρισ. δολαρίων ◆ Τα VC ακολουθούν την ίδια κατεύθυνση, καθώς σχεδόν το μισό ευρωπαϊκό venture funding του 2026 αφορά εταιρείες AI, από frontier labs μέχρι startups σε data centers, ημιαγωγούς, robotics και εφαρμογές λογισμικού ◆ Η παραγωγή περιεχομένου αλλάζει επίσης κλίμακα, με μελέτη ερευνητών από τοΠανεπιστήμιο Στάνφορντ, το Imperial College London και το Internet Archive να δείχνει ότι περίπου το ένα τρίτο των νέων ιστοσελίδων παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς να τεκμηριώνεται αντίστοιχη αύξηση ψευδών ισχυρισμών ◆ Φυσικά και δεν αυξήθηκαν, αφού το ΑΙ ανακυκλώνει τα ίδια και τα ίδια. Το Web έτσι, δεν γίνεται πιο ψεύτικο, γίνεται απίστευτα πιο βαρετό ◆ Η μεγάλη εικόνα είναι διπλή: από τη μία, η AI ανεβάζει τη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ, χρηματοδότηση και νέες εταιρείες. Από την άλλη, αλλάζει το ίδιο το web, όχι απαραίτητα κάνοντάς το πιο ψευδές, αλλά σίγουρα κάνοντάς το πιο ομογενοποιημένο και πιο δύσκολο να διαβαστεί χωρίς φίλτρο.

Η ουσία μετρά περισσότερο από τον θόρυβο!

Όσο μεγαλώνει το ψηφιακό υπόβαθρο, μεγαλώνει και η ανάγκη για ανθεκτικότητα, με ανάλυση του ΔΝΤ να προειδοποιεί ότι η AI αυξάνει τους κινδύνους κυβερνοεπιθέσεων για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, επειδή μπορεί να επιταχύνει την ανακάλυψη και εκμετάλλευση ευπαθειών σε κοινές ψηφιακές υποδομές ◆ Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, έχει σημασία να μη χάνεται η στρατηγική κρίση πίσω από τα εργαλεία. Αυτό ήταν και το βασικό μήνυμα του Άρη Ξυπολιτόπουλου, founder των BusinessBasics, στο νέο επεισόδιο των SmartTalks για την επιστροφή στην ουσία του επιχειρείν, όπου η συζήτηση γύρισε γύρω από την αξία, τον πελάτη, την απλότητα και την κρίση πίσω από κάθε εργαλείο ◆ Αυτή η «προσγείωση» είναι χρήσιμη και για την εβδομαδιαία ενημέρωση της αγοράς, καθώς το Infocom Today έβαλε στο ίδιο κάδρο την AI στα σχολεία και τα νέα δεδομένα για τη ΔΕΗ στις τηλεπικοινωνίες. Ε, όσα μπορούμε να σας πούμε επισήμως δηλαδή, γιατί απλά τα καλύτερα… έρχονται! Καλή ανάγνωση, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη!

