Η Apple βλέπει κινδύνους ασφαλείας στα μέτρα της Ε.Ε. για την AI

Προειδοποίηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε η Apple για τα προτεινόμενα μέτρα για την AI, υποστηρίζοντας ότι η πρόσβαση ανταγωνιστικών υπηρεσιών AI στις υπηρεσίες της Google μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και την ακεραιότητα των συσκευών. Με την παρέμβασή της, η εταιρεία συντάσσεται ουσιαστικά με την κριτική που έχει ασκήσει η Google στις ρυθμιστικές κινήσεις της Ε.Ε.

Η παρέμβαση έγινε στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Κομισιόν για τα σχέδια μέτρων που αποσκοπούν στη συμμόρφωση της Google με τον Digital Markets Act, το ευρωπαϊκό πλαίσιο που στοχεύει στον περιορισμό της ισχύος των μεγάλων τεχνολογικών πλατφορμών. Τα μέτρα θα μπορούσαν να επιτρέψουν σε ανταγωνιστικές υπηρεσίες AI να αλληλεπιδρούν με εφαρμογές Android, για ενέργειες όπως η αποστολή emails, η παραγγελία φαγητού ή η κοινοποίηση φωτογραφιών.

Οι ενστάσεις για ασφάλεια και ιδιωτικότητα

Στην υποβολή της προς την Ε.Ε., την οποία επικαλείται το Reuters, η Apple αναφέρει ότι τα σχέδια μέτρων εγείρουν «επείγουσες και σοβαρές ανησυχίες». Η εταιρεία υποστηρίζει ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν, θα μπορούσαν να δημιουργήσουν «κινδύνους» για την ιδιωτικότητα, την ασφάλεια και την προστασία των χρηστών, καθώς και για την ακεραιότητα και την απόδοση των συσκευών.

Η θέση της Apple εστιάζει ιδιαίτερα στο ενδεχόμενο υπηρεσίες AI τρίτων εταιρειών να αποκτήσουν δυνατότητα αλληλεπίδρασης με εφαρμογές και υπηρεσίες του Android σε επίπεδο που, κατά την εταιρεία, θα μπορούσε να υπονομεύσει υφιστάμενες δικλίδες προστασίας. Η Google έχει επίσης υποστηρίξει ότι οι προτάσεις της Ε.Ε. θα έπλητταν βασικές εγγυήσεις ιδιωτικότητας και ασφάλειας για τους Ευρωπαίους χρήστες.

Το ζήτημα των τρίτων υπηρεσιών AI

Η Apple αποδίδει πρόσθετη σημασία στο θέμα λόγω της ταχείας εξέλιξης των συστημάτων AI. Στην τοποθέτησή της σημειώνει ότι οι κίνδυνοι είναι ιδιαίτερα αυξημένοι, επειδή οι δυνατότητες, οι συμπεριφορές και τα σημεία απειλής των σχετικών συστημάτων παραμένουν, κατά την εταιρεία, απρόβλεπτα.

Το ενδιαφέρον της Apple δεν περιορίζεται στην υπόθεση της Google. Η ίδια βρίσκεται επίσης αντιμέτωπη με ευρωπαϊκές πιέσεις για άνοιγμα του δικού της οικοσυστήματος, το οποίο περιλαμβάνει τα λειτουργικά συστήματα για iPhone, iPad και Mac. Υπό αυτό το πρίσμα, η παρέμβασή της αναδεικνύει τις ευρύτερες επιπτώσεις που μπορεί να έχουν τα μέτρα της Ε.Ε. στον τρόπο με τον οποίο οι μεγάλες πλατφόρμες θα καλούνται να διαχειρίζονται την πρόσβαση τρίτων υπηρεσιών AI.

Η κριτική προς την Κομισιόν

Η Apple αμφισβήτησε επίσης την τεχνική βάση της ρυθμιστικής προσέγγισης. Στην υποβολή της ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «ανασχεδιάζει ένα λειτουργικό σύστημα», αντικαθιστώντας, όπως υποστηρίζει, την κρίση των μηχανικών της Google με τη δική της κρίση, η οποία βασίζεται σε λιγότερους από τρεις μήνες εργασίας.

Η εταιρεία υποστήριξε ακόμη ότι η προσέγγιση αυτή γίνεται πιο επικίνδυνη επειδή, όπως αναφέρει, η μόνη αξία που φαίνεται να καθοδηγεί τα σχέδια μέτρων είναι η «ανοιχτή και απεριόριστη πρόσβαση». Η διατύπωση αυτή αποτυπώνει την κεντρική γραμμή της Apple, η οποία παρουσιάζει το άνοιγμα των πλατφορμών όχι μόνο ως ζήτημα ανταγωνισμού, αλλά και ως θέμα τεχνικής διαχείρισης κινδύνου.

Το επόμενο βήμα στη διαδικασία

Η διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα σχέδια μέτρων διήρκεσε από τις 27 Απριλίου έως τις 13 Μαΐου 2026. Η Κομισιόν έχει αναφέρει ότι θα αξιολογήσει προσεκτικά τις υποβολές της Google και των ενδιαφερόμενων μερών, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο προσαρμογών στις προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Η τελική απόφαση πρέπει να υιοθετηθεί εντός έξι μηνών από την έναρξη της διαδικασίας προσδιορισμού των μέτρων, με το σχετικό όριο να τοποθετείται στις 27 Ιουλίου 2026. Παράλληλα, η Ε.Ε. έχει καταλήξει ότι ο DMA είχε θετικό αντίκτυπο, παρά τις πιέσεις της Apple για αναθεώρηση του πλαισίου.