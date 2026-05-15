Το data.gov.gr βάζει τα δημόσια δεδομένα στην εποχή του AI

Με περισσότερα από 9.000 σύνολα δεδομένων διαθέσιμα μέσω του data.gov.gr ξεκίνησε η λειτουργία της νέας Εθνικής Πύλης Δεδομένων, την οποία το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνδέει άμεσα με την ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης και νέων ψηφιακών υπηρεσιών.

Η νέα πλατφόρμα επανασχεδιάστηκε και εκσυγχρονίστηκε με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και συγκεντρώνει δεδομένα από φορείς του Δημοσίου, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Κατά την παρουσίαση της πύλης χθες, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία των ανοικτών δεδομένων για τις εφαρμογές AI.

«Τεχνητή Νοημοσύνη χωρίς ανοιχτά δεδομένα δεν μπορεί να υπάρξει», ανέφερε, σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα υπήρχε περιορισμένος αριθμός δεδομένων, πολλά από τα οποία δεν ήταν επικαιροποιημένα, ενώ πλέον η νέα πύλη ξεκινά με 9.371 datasets.

Στην παρούσα φάση συμμετέχουν 456 οργανισμοί του δημόσιου τομέα, ενώ λειτουργούν και 13 υπηρεσίες δεδομένων μέσω APIs. Συνολικά, η πλατφόρμα περιλαμβάνει 31.011 πόρους δεδομένων, ανοιχτούς και προστατευμένους.

Στο υπουργείο θεωρούν ότι το data.gov.gr μπορεί να λειτουργήσει ως βασική υποδομή πάνω στην οποία θα αναπτυχθούν νέες υπηρεσίες από επιχειρήσεις, startups, ερευνητικά κέντρα και δημόσιους οργανισμούς που αξιοποιούν δεδομένα και εργαλεία AI.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά την παρουσίαση, υπάρχουν ακόμη περίπου 2.000 φορείς που θα μπορούν σταδιακά να ενταχθούν στην πλατφόρμα διαθέτοντας δεδομένα.

Παράλληλα, στο επόμενο διάστημα αναμένεται να ενσωματωθούν δεδομένα από τα έργα ψηφιοποίησης της πολεοδομίας, της Δικαιοσύνης και των Γενικών Αρχείων του Κράτους, στα οποία περιλαμβάνονται τεκμήρια που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στα λεγόμενα High Value Datasets (HVDs), δηλαδή σύνολα δεδομένων υψηλής αξίας που περιλαμβάνουν γεωχωρικά, μετεωρολογικά, στατιστικά, περιβαλλοντικά και εταιρικά δεδομένα, καθώς και δεδομένα κινητικότητας.

Τα δεδομένα αυτά θα διατίθενται δωρεάν μέσω APIs και δυνατοτήτων μαζικής λήψης, ενώ μεταξύ των φορέων που διαθέτουν ήδη HVDs περιλαμβάνονται η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και το Κτηματολόγιο.

Σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση της πύλης, τα datasets αυξήθηκαν από 83 σε 9.371 και οι οργανισμοί από 28 σε 456. Παράλληλα, προστέθηκαν δυνατότητες που δεν υπήρχαν στην προηγούμενη υποδομή, όπως χωρική αναζήτηση μέσω χάρτη και υπηρεσίες δεδομένων μέσω APIs.

Στελέχη του υπουργείου ανέφεραν ακόμη ότι εξετάζεται σε επόμενο στάδιο η δημιουργία υπηρεσίας μέσω της οποίας, σε περιπτώσεις διάθεσης εξειδικευμένων datasets, θα καλύπτεται από τον αιτούντα το σχετικό κόστος του φορέα.

Η νέα έκδοση του data.gov.gr βασίζεται στο σύστημα ανοικτού κώδικα CKAN και υποστηρίζει πρόσβαση μέσω APIs, χωρική αναζήτηση και μαζικές λήψεις δεδομένων σε μορφές CSV, JSON, XML και XLSX.

Παράλληλα, προβλέπεται αυτόματη διασύνδεση με το ευρωπαϊκό data.europa.eu, μέσω συγκομιδής μεταδεδομένων.